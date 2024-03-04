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Продажи новых "легковушек" в России выросли на 73 процента
Продажи новых "легковушек" в России выросли на 73 процента - 04.03.2024, ПРАЙМ
Продажи новых "легковушек" в России выросли на 73 процента
Продажи новых легковых автомобилей в РФ в январе-феврале выросли на 73% в годовом выражении, до 183,3 тысячи штук, сообщает Минпромторг со ссылкой на данные... | 04.03.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в РФ в январе-феврале выросли на 73% в годовом выражении, до 183,3 тысячи штук, сообщает Минпромторг со ссылкой на данные аналитической компании ППК. "Объем рынка в сегменте легковых автомобилей составил 183 322 штук (+73% к аналогичному периоду прошлого года), в сегменте легких коммерческих – 17 307 штук (+63% к аналогичному периоду прошлого года), в сегменте грузовых – 17 450 штук (+16% к аналогичному периоду прошлого года), в сегменте автобусов – 3 182 штук (+5% к аналогичному периоду прошлого года)", - сообщили в министерстве, комментируя статистику за два первых месяца года. При этом только в феврале продажи новых легковушек выросли на 29% к прошлому месяцу, до 103,3 тысячи штук.
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россия, автомобили, минторг
РОССИЯ, автомобили, Минторг
Продажи новых "легковушек" в России выросли на 73 процента
Минпромторг: продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 73%
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в РФ в январе-феврале выросли на 73% в годовом выражении, до 183,3 тысячи штук, сообщает Минпромторг со ссылкой на данные аналитической компании ППК.
"Объем рынка в сегменте легковых автомобилей составил 183 322 штук (+73% к аналогичному периоду прошлого года), в сегменте легких коммерческих – 17 307 штук (+63% к аналогичному периоду прошлого года), в сегменте грузовых – 17 450 штук (+16% к аналогичному периоду прошлого года), в сегменте автобусов – 3 182 штук (+5% к аналогичному периоду прошлого года)", - сообщили в министерстве, комментируя статистику за два первых месяца года.
При этом только в феврале продажи новых легковушек выросли на 29% к прошлому месяцу, до 103,3 тысячи штук.