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В "АвтоВАЗе" оценили влияние повышения утильсбора на авторынок России - 04.03.2024, ПРАЙМ
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В "АвтоВАЗе" оценили влияние повышения утильсбора на авторынок России
В "АвтоВАЗе" оценили влияние повышения утильсбора на авторынок России - 04.03.2024, ПРАЙМ
В "АвтоВАЗе" оценили влияние повышения утильсбора на авторынок России
Прошлогоднее повышение утилизационного сбора на автомобили в РФ не "охладило пыл" китайского автопрома, его экспансия на рынок РФ продолжается, сообщил... | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T19:28+0300
2024-03-04T19:28+0300
китайский автопром
китайские автомобили
автоваз
авторынок рф
россия
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МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Прошлогоднее повышение утилизационного сбора на автомобили в РФ не "охладило пыл" китайского автопрома, его экспансия на рынок РФ продолжается, сообщил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. "Мы видим очень активную экспансию китайских автомобилей. Повышение утильсбора, которое было в середине прошлого года, не охладило пыл, не охладило ситуацию. Мы видим нарастание конкуренции, особенно в тех классах, где продуктовая линейка пересекается с моделями "АвтоВАЗа". В первую очередь это Lada Vesta и скидки, которые сегодня дают китайские бренды — они в 2, а то и в 3 раза превышают размер утильсбора", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24", комментируя ситуацию на авторынке. С августа 2023 года, согласно постановлению правительства, ставка утилизационного сбора на легковые автомобили была проиндексирована в среднем в 1,7-3,7 раза, на лёгкие коммерческие автомобили — в 2,5-3,4 раза, на грузовики — в 1,7 раза, на автобусы — в 2,2-4,8 раза и на электробусы — в 8,7 раза. Автоконцерны с высоколокализованным производством в РФ и заключенным специнвестконтрактом имеют право на промышленные субсидии. В отрасли их принято считать компенсацией утильсбора. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в два раза в годовом выражении).
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китайский автопром, китайские автомобили, автоваз, авторынок рф, россия
китайский автопром, китайские автомобили, АвтоВАЗ, авторынок РФ, РОССИЯ
19:28 04.03.2024
 
В "АвтоВАЗе" оценили влияние повышения утильсбора на авторынок России

"АвтоВАЗ": повышение утильсбора не остановило экспансию китайского автопрома

© Пресс-служба губернатора Тульской области | Перейти в медиабанкКитайский автомобиль Haval
Китайский автомобиль Haval
© Пресс-служба губернатора Тульской области
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МОСКВА, 4 мар ПРАЙМ. Прошлогоднее повышение утилизационного сбора на автомобили в РФ не "охладило пыл" китайского автопрома, его экспансия на рынок РФ продолжается, сообщил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов.
"Мы видим очень активную экспансию китайских автомобилей. Повышение утильсбора, которое было в середине прошлого года, не охладило пыл, не охладило ситуацию. Мы видим нарастание конкуренции, особенно в тех классах, где продуктовая линейка пересекается с моделями "АвтоВАЗа". В первую очередь это Lada Vesta и скидки, которые сегодня дают китайские бренды — они в 2, а то и в 3 раза превышают размер утильсбора", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24", комментируя ситуацию на авторынке.
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С августа 2023 года, согласно постановлению правительства, ставка утилизационного сбора на легковые автомобили была проиндексирована в среднем в 1,7-3,7 раза, на лёгкие коммерческие автомобили — в 2,5-3,4 раза, на грузовики — в 1,7 раза, на автобусы — в 2,2-4,8 раза и на электробусы — в 8,7 раза. Автоконцерны с высоколокализованным производством в РФ и заключенным специнвестконтрактом имеют право на промышленные субсидии. В отрасли их принято считать компенсацией утильсбора.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в два раза в годовом выражении).
 
китайский автопромкитайские автомобилиАвтоВАЗавторынок РФРОССИЯ
 
 
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