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Во Франции вновь украден компьютер с данными по безопасности на ОИ-2024

Во Франции вновь украден компьютер с данными по безопасности на ОИ-2024 - 04.03.2024, ПРАЙМ

Во Франции вновь украден компьютер с данными по безопасности на ОИ-2024

В столичном регионе Иль-де-Франс был вновь украден компьютер с данными об организации безопасности на Олимпийских играх 2024 года, сообщает телеканал BFM TV. | 04.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-04T21:56+0300

2024-03-04T21:56+0300

2024-03-04T21:56+0300

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ПАРИЖ, 4 мар - ПРАЙМ. В столичном регионе Иль-де-Франс был вновь украден компьютер с данными об организации безопасности на Олимпийских играх 2024 года, сообщает телеканал BFM TV. В комиссариат коммуны Дранси в регионе Иль-де-Франс в 10 километрах от Парижа подали жалобу, где сообщается о пропаже ноутбука с важными данными. Жалобу подала генеральный секретарь дирекции больницы "Ависенн". Согласно потерпевшей, ее машину взломали в пятницу вечером на парковке торгового центра. Была украдена ее сумка, в которой также находился ноутбук. Сообщается, что на нем, среди прочего, содержались планы доступа и организации движения во время предстоящих Олимпийских игр. Как отметили в прокуратуре коммуны Бобиньи, данные не являются конфиденциальными и должны были быть обнародованы. Они касаются логистики и перевозок в отношении ряда местных больниц. На прошлой неделе у сотрудника мэрии Парижа в столичном метро также был украден ноутбук и флешки, на которых также содержались данные о предстоящей Олимпиаде. Правонарушитель был задержан и приговорен к семи месяцам тюрьмы. Однако украденные у сотрудника парижской мэрии компьютер и флешки так и не были найдены. Ранее мэр Парижа Анн Идальго заявила, что безопасности проведения игр нет никакой угрозы, отметив, однако, безответственность сотрудника, который не имел права забирать с собой служебный компьютер. В мэрии Парижа сообщили РИА Новости, что украденное у сотрудника парижской мэрии оборудование не содержало информации по организации и размещению сил правопорядка во время проведения Олимпийских игр. Там указали, что на ноутбуке хранились записи для внутреннего пользования, связанные с его работой в отделе информационных технологий в дирекции дорожно-транспортной сети. В мэрии также напомнили о приверженности обеспечить самые высокие стандарты безопасности и способствовать успешному проведению Олимпийских игр. Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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франция, олимпийские игры, олимпиада, кража