https://1prime.ru/20240304/abrams-845889551.html

После Авдеевки ВСУ начали стремительно терять американскую технику

После Авдеевки ВСУ начали стремительно терять американскую технику - 04.03.2024, ПРАЙМ

После Авдеевки ВСУ начали стремительно терять американскую технику

К началу марта Вооруженные силы Украины потеряли два танка "Абрамс", несколько броневиков "Брэдли" и две машины разминирования к западу от Авдеевки. Это... | 04.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-04T17:00+0300

2024-03-04T17:00+0300

2024-03-04T17:00+0300

спецоперация на украине

украина

сво

всу

танки abrams

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МОСКВА, 4 мар – ПРАЙМ. К началу марта Вооруженные силы Украины потеряли два танка "Абрамс", несколько броневиков "Брэдли" и две машины разминирования к западу от Авдеевки. Это заметная часть лучших образцов вооружений, полученных Киевом, пишет Forbes.Через две недели после отступления ВСУ из Авдеевки, российские военные начинают приближаться к селу Бердычи к западу от города. Там украинцы создали новую оборонительную базу. Но российские штурмовые группы идут в атаку - их называют психическими атаками. Они напирают волнами и поддерживаются огнем сверху.Экипажи БТР вынуждают украинцев расстреливать остатки боеприпасов, а новые поставки не предвидятся. Броневики выгружают штурмовиков на защищенную позицию и мгновенно уезжают прочь. Цель русских — скопить достаточно войск для создания плацдарма внутри украинских сил. Цель украинцев — уничтожить российских десантников до того, как они укрепятся на позиции.В прошлом году поставки военной техники на Украину из западных стран, особенно тяжелых вооружений, по сравнению с 2022-м сократились. Среди крупных поставщиков, по данным СМИ, полностью свои обязательства выполнила только Чехия. Всего за время конфликта зарубежные страны обещали передать Киеву более восьмисот танков, но на самом деле передали только пятьсот. Больше всего от Польши.Первый американский Abrams российские войска уничтожили 26 февраля. Позже появились сообщения о ликвидации второго такого танка, были опубликованы кадры его поражения.Подробнее читайте на ИноСМИ >>>

https://1prime.ru/20240304/vsu-845856822.html

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украина, сво, всу, танки abrams