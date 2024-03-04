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После Авдеевки ВСУ начали стремительно терять американскую технику - 04.03.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240304/abrams-845889551.html
После Авдеевки ВСУ начали стремительно терять американскую технику
После Авдеевки ВСУ начали стремительно терять американскую технику - 04.03.2024, ПРАЙМ
После Авдеевки ВСУ начали стремительно терять американскую технику
К началу марта Вооруженные силы Украины потеряли два танка "Абрамс", несколько броневиков "Брэдли" и две машины разминирования к западу от Авдеевки. Это... | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T17:00+0300
2024-03-04T17:00+0300
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МОСКВА, 4 мар – ПРАЙМ. К началу марта Вооруженные силы Украины потеряли два танка "Абрамс", несколько броневиков "Брэдли" и две машины разминирования к западу от Авдеевки. Это заметная часть лучших образцов вооружений, полученных Киевом, пишет Forbes.Через две недели после отступления ВСУ из Авдеевки, российские военные начинают приближаться к селу Бердычи к западу от города. Там украинцы создали новую оборонительную базу. Но российские штурмовые группы идут в атаку - их называют психическими атаками. Они напирают волнами и поддерживаются огнем сверху.Экипажи БТР вынуждают украинцев расстреливать остатки боеприпасов, а новые поставки не предвидятся. Броневики выгружают штурмовиков на защищенную позицию и мгновенно уезжают прочь. Цель русских — скопить достаточно войск для создания плацдарма внутри украинских сил. Цель украинцев — уничтожить российских десантников до того, как они укрепятся на позиции.В прошлом году поставки военной техники на Украину из западных стран, особенно тяжелых вооружений, по сравнению с 2022-м сократились. Среди крупных поставщиков, по данным СМИ, полностью свои обязательства выполнила только Чехия. Всего за время конфликта зарубежные страны обещали передать Киеву более восьмисот танков, но на самом деле передали только пятьсот. Больше всего от Польши.Первый американский Abrams российские войска уничтожили 26 февраля. Позже появились сообщения о ликвидации второго такого танка, были опубликованы кадры его поражения.Подробнее читайте на ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
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украина, сво, всу, танки abrams
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, СВО, ВСУ, танки Abrams
17:00 04.03.2024
 
После Авдеевки ВСУ начали стремительно терять американскую технику

Forbes: за две недели 47-я бригада ВСУ потеряла до 5% своей лучшей техники

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 4 мар – ПРАЙМ. К началу марта Вооруженные силы Украины потеряли два танка "Абрамс", несколько броневиков "Брэдли" и две машины разминирования к западу от Авдеевки. Это заметная часть лучших образцов вооружений, полученных Киевом, пишет Forbes.
Через две недели после отступления ВСУ из Авдеевки, российские военные начинают приближаться к селу Бердычи к западу от города. Там украинцы создали новую оборонительную базу. Но российские штурмовые группы идут в атаку - их называют психическими атаками. Они напирают волнами и поддерживаются огнем сверху.
Экипажи БТР вынуждают украинцев расстреливать остатки боеприпасов, а новые поставки не предвидятся. Броневики выгружают штурмовиков на защищенную позицию и мгновенно уезжают прочь. Цель русских — скопить достаточно войск для создания плацдарма внутри украинских сил. Цель украинцев — уничтожить российских десантников до того, как они укрепятся на позиции.
Александр Сырский и Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2024
"Ждите большую трагедию". В Киеве признали обреченность ВСУ
13:14
В прошлом году поставки военной техники на Украину из западных стран, особенно тяжелых вооружений, по сравнению с 2022-м сократились. Среди крупных поставщиков, по данным СМИ, полностью свои обязательства выполнила только Чехия. Всего за время конфликта зарубежные страны обещали передать Киеву более восьмисот танков, но на самом деле передали только пятьсот. Больше всего от Польши.
Первый американский Abrams российские войска уничтожили 26 февраля. Позже появились сообщения о ликвидации второго такого танка, были опубликованы кадры его поражения.
Подробнее читайте на ИноСМИ >>>
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСВОВСУтанки Abrams
 
 
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