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СМИ назвали причину провала проекта Apple Car - 04.03.2024, ПРАЙМ
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СМИ назвали причину провала проекта Apple Car
СМИ назвали причину провала проекта Apple Car - 04.03.2024, ПРАЙМ
СМИ назвали причину провала проекта Apple Car
Обозреватель Bloomberg Марк Гурман предоставил информацию о причинах отмены проекта выпуска автомобиля Apple. Об этом говорится в публикации издания. | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T16:07+0300
2024-03-04T16:35+0300
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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Обозреватель Bloomberg Марк Гурман предоставил информацию о причинах отмены проекта выпуска автомобиля Apple. Об этом говорится в публикации издания.По его словам, Apple совершила ошибку, пытаясь сразу создать автомобиль без руля и педалей, который соответствовал бы высшему уровню автономности. "Когда Apple приступила к работе над электромобилем примерно десять лет назад, существовало две основные школы мнений о том, как следует действовать: создать менее амбициозный электромобиль с функциями автономности, соответствующими моделям Tesla, что означает, что автомобиль сможет самостоятельно передвигаться по автострадам и некоторым дорогам, но не везде. Или же изменить мир с помощью полноценного самоуправляемого автомобиля, который будет доставлять пассажиров из пункта А в пункт Б без вмешательства водителя. И сделать так, чтобы это выглядело так, как никто не видел раньше. Конечно, Apple выбрала второй подход, и это стало проблемой", - заметил эксперт.Гурман сравнил эту ситуацию с тем, если бы Apple сразу создали iPhone X, минуя все предыдущие модели. Так, он предложил выпустить сначала обычный автомобиль, а затем уже на его базе разработать Apple Car с высокой автономностью.Еще одной проблемой проекта, по мнению обозревателя, является высокая стоимость разработки и недоступная для потребителей цена автомобиля. Кроме того, Apple не имела опыта в автомобильной отрасли. В результате, как отметил Гурман, высокомерие оказалось главным препятствием для успешной реализации проекта. Отмечается, что Apple закрыла проект по производству электромобиля и перевела сотрудников в отдел исследований искусственного интеллекта.
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сша, apple, авто, новости
США, Apple, Авто, Новости
16:07 04.03.2024 (обновлено: 16:35 04.03.2024)
 
СМИ назвали причину провала проекта Apple Car

Bloomberg: проект автомобиля Apple провалился из-за попыток создать беспилотник

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкКомпани Apple
Компани Apple - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Обозреватель Bloomberg Марк Гурман предоставил информацию о причинах отмены проекта выпуска автомобиля Apple. Об этом говорится в публикации издания.
По его словам, Apple совершила ошибку, пытаясь сразу создать автомобиль без руля и педалей, который соответствовал бы высшему уровню автономности. "Когда Apple приступила к работе над электромобилем примерно десять лет назад, существовало две основные школы мнений о том, как следует действовать: создать менее амбициозный электромобиль с функциями автономности, соответствующими моделям Tesla, что означает, что автомобиль сможет самостоятельно передвигаться по автострадам и некоторым дорогам, но не везде. Или же изменить мир с помощью полноценного самоуправляемого автомобиля, который будет доставлять пассажиров из пункта А в пункт Б без вмешательства водителя. И сделать так, чтобы это выглядело так, как никто не видел раньше. Конечно, Apple выбрала второй подход, и это стало проблемой", - заметил эксперт.
Гурман сравнил эту ситуацию с тем, если бы Apple сразу создали iPhone X, минуя все предыдущие модели. Так, он предложил выпустить сначала обычный автомобиль, а затем уже на его базе разработать Apple Car с высокой автономностью.
Еще одной проблемой проекта, по мнению обозревателя, является высокая стоимость разработки и недоступная для потребителей цена автомобиля. Кроме того, Apple не имела опыта в автомобильной отрасли.
В результате, как отметил Гурман, высокомерие оказалось главным препятствием для успешной реализации проекта. Отмечается, что Apple закрыла проект по производству электромобиля и перевела сотрудников в отдел исследований искусственного интеллекта.
 
СШАAppleАвтоНовости
 
 
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