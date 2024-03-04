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Танк "Армата" стоит на вооружении российской армии, подтвердил Чемезов - 04.03.2024, ПРАЙМ
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Танк "Армата" стоит на вооружении российской армии, подтвердил Чемезов
Танк "Армата" стоит на вооружении российской армии, подтвердил Чемезов - 04.03.2024, ПРАЙМ
Танк "Армата" стоит на вооружении российской армии, подтвердил Чемезов
Новейший российский танк Т-14 "Армата" находится на вооружении армии России, подтвердил РИА Новости гендиректор государственной корпорации "Ростех" Сергей... | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T05:48+0300
2024-03-04T05:48+0300
вооружения
оружие
танки
сергей чемезов
ростех
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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Новейший российский танк Т-14 "Армата" находится на вооружении армии России, подтвердил РИА Новости гендиректор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов. "В армии она, конечно, на вооружении стоит", - сообщил Чемезов. Танк Т-14 "Армата" является новейшей разработкой в сфере российского танкостроения, в ней применены наиболее современные технологии и мощное вооружение.
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оружие, танки, сергей чемезов, ростех
Вооружения, оружие, Танки, Сергей Чемезов, Ростех
05:48 04.03.2024
 
Танк "Армата" стоит на вооружении российской армии, подтвердил Чемезов

Чемезов подтвердил, что танк Т-14 "Армата" стоит на вооружении российской армии

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкТанки Т-90МС "Прорыв" и Т-14 "Армата"
Танки Т-90МС Прорыв и Т-14 Армата - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Новейший российский танк Т-14 "Армата" находится на вооружении армии России, подтвердил РИА Новости гендиректор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
"В армии она, конечно, на вооружении стоит", - сообщил Чемезов.
Танк Т-14 "Армата" является новейшей разработкой в сфере российского танкостроения, в ней применены наиболее современные технологии и мощное вооружение.
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ВооруженияоружиеТанкиСергей ЧемезовРостех
 
 
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