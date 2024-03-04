https://1prime.ru/20240304/armata-845840147.html

Танк "Армата" стоит на вооружении российской армии, подтвердил Чемезов

Танк "Армата" стоит на вооружении российской армии, подтвердил Чемезов - 04.03.2024, ПРАЙМ

Танк "Армата" стоит на вооружении российской армии, подтвердил Чемезов

Новейший российский танк Т-14 "Армата" находится на вооружении армии России, подтвердил РИА Новости гендиректор государственной корпорации "Ростех" Сергей... | 04.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-04T05:48+0300

2024-03-04T05:48+0300

2024-03-04T05:48+0300

вооружения

оружие

танки

сергей чемезов

ростех

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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Новейший российский танк Т-14 "Армата" находится на вооружении армии России, подтвердил РИА Новости гендиректор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов. "В армии она, конечно, на вооружении стоит", - сообщил Чемезов. Танк Т-14 "Армата" является новейшей разработкой в сфере российского танкостроения, в ней применены наиболее современные технологии и мощное вооружение.

https://1prime.ru/20210225/833111995.html

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оружие, танки, сергей чемезов, ростех