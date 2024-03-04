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В России подешевел главный китайский конкурент Land Cruiser - 04.03.2024, ПРАЙМ
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В России подешевел главный китайский конкурент Land Cruiser
В России подешевел главный китайский конкурент Land Cruiser - 04.03.2024, ПРАЙМ
В России подешевел главный китайский конкурент Land Cruiser
В России подешевел бензиновый внедорожник Tank 500, который называют китайским конкурентом Land Cruiser, пишет портал "Автоновости дня". | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T12:39+0300
2024-03-04T12:39+0300
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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. В России подешевел бензиновый внедорожник Tank 500, который называют китайским конкурентом Land Cruiser, пишет портал "Автоновости дня".По данным портала, компания Tank скорректировала цены на свои автомобили, причем "прямая выгода" для Tank 500 в комплектации Adventure выросла на 700 тысяч рублей. Так, стоимость автомобиля теперь варьируется от 5,34 миллиона до 6,64 миллиона рублей.В то же время, более доступный вариант Tank 300 подорожал на 200 тысяч рублей, и его цена составляет теперь 4,7 миллиона рублей, заметили в издании.Отмечается, что оба автомобиля сохранили свое оснащение: Tank 300 имеет 2,0-литровый бензиновый двигатель, мощностью 220 л.с., восьмиступенчатый автомат и полный привод, а Tank 500 оснащается 3,0-литровым бензиновым двигателем, мощностью 299 л.с., девятиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.
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россия, авто, новости
РОССИЯ, Авто, Новости
12:39 04.03.2024
 
В России подешевел главный китайский конкурент Land Cruiser

В России бензиновый внедорожник Tank 500 подешевел на 700 тысяч рублей

© РИА Новости . Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкВ сборочном цехе автопредприятия "Соллерс - Дальний Восток"
В сборочном цехе автопредприятия Соллерс - Дальний Восток - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости . Алексей Бабушкин
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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. В России подешевел бензиновый внедорожник Tank 500, который называют китайским конкурентом Land Cruiser, пишет портал "Автоновости дня".
По данным портала, компания Tank скорректировала цены на свои автомобили, причем "прямая выгода" для Tank 500 в комплектации Adventure выросла на 700 тысяч рублей. Так, стоимость автомобиля теперь варьируется от 5,34 миллиона до 6,64 миллиона рублей.
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В то же время, более доступный вариант Tank 300 подорожал на 200 тысяч рублей, и его цена составляет теперь 4,7 миллиона рублей, заметили в издании.
Отмечается, что оба автомобиля сохранили свое оснащение: Tank 300 имеет 2,0-литровый бензиновый двигатель, мощностью 220 л.с., восьмиступенчатый автомат и полный привод, а Tank 500 оснащается 3,0-литровым бензиновым двигателем, мощностью 299 л.с., девятиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.
 
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