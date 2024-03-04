Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы машины, которые вскоре подешевеют - 04.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240304/avto-845802468.html
Названы машины, которые вскоре подешевеют
Названы машины, которые вскоре подешевеют - 04.03.2024, ПРАЙМ
Названы машины, которые вскоре подешевеют
Cкидки на прошлогодние авто и модели, которые вот-вот ждет рестайлинг, сходят на нет, а дальше цены продолжат расти, рассказали агентству "Прайм" эксперты. | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T03:03+0300
2024-03-04T03:03+0300
эксклюзив
авто
спрос на легковые авто
китайские автомобили
https://1prime.ru/img/84312/12/843121250_0:0:3104:1747_1920x0_80_0_0_951c5174061ac9ac5da1765bb4123f68.jpg
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Cкидки на прошлогодние авто и модели, которые вот-вот ждет рестайлинг, сходят на нет, а дальше цены продолжат расти, рассказали агентству "Прайм" эксперты.По словам руководителя дилерского направления, автомобильного маркетплейса FRESH Евгения Житнухина, хорошие условия предлагаются на покупку авто 2023 года. К примеру, Omoda С5 - кроссовер в базовой комплектации - подешевел на 240 тысяч рублей, стоимость других моделей снизилась на 140 - 190 тысяч рублей. Chery Tiggo 7 Pro Max стал доступнее на 110 тысяч, а Jetour Dashing, построенный на его платформе, - на 130 тысяч рублей.Haval Jolion, который и так был одной из самых дешевых иномарок в России, сбрасывает по 100 тысяч рублей на всю линейку дорестайлинговых кроссоверов.Для дисконта, по словам заместителя генерального директора по продажам новых автомобилей, официальные франшизы АГ “Авилон” Рената Тюктеева, есть три причины. Первая —внушительный запас новых машин, поставленный в Россию преимущественно импортерами из Китая в 4-м квартале прошлого года. “Мы имеем объем стоков на два месяца торговли”, - отмечает эксперт.Вторая причина — это высокая ставка Центробанка, оказывающая давление на уровень выдаваемых кредитов и лизинговых сделок.И наконец третья – слишком дорого содержать склады автомобилей. Все это заставляет дилерское сообщество выдавать максимальные дисконты на рынок.Дешево, еще дешевлеЭксперты расходятся в оценках, продолжится ли снижение цен. руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин считает, что расширение ассортимента китайских автомобилей может привести к росту конкуренции брендов на российском рынке. И чтобы в ней преуспеть, автоконцерны вполне могут использовать демпинг в ценообразовании. И это коснется не только названных выше марок.В “Автостате” не исключают падения цен на отдельные модели. При этом производители продолжат предоставлять всевозможные скидки как альтернативу этому процессу.К тому же, власти контролируют цены на представителей отечественного автопрома. А значит, есть вероятность, что и модели "АвтоВАЗа" станут более доступными для россиян.Ренат Тюктеев, напротив, не видит предпосылок для дальнейшего снижения цен на рынке.Локализация иностранных брендов не носит массовый характер, логистика дорожает, а объемы параллельного импорта относительно невелики. Кроме этого, значительно выросли ставки утилизационного сбора, который тоже входит в цену.“Проще говоря, дешевле уже не будет, самое время покупать”, - резюмировал он.
https://1prime.ru/20240228/844620136.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://1prime.ru/img/84312/12/843121250_369:0:3098:2047_1920x0_80_0_0_af39855b7788e48f8c83c17d4ceb8589.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
эксклюзив, авто, спрос на легковые авто, китайские автомобили
Эксклюзив, Авто, спрос на легковые авто, китайские автомобили
03:03 04.03.2024
 
Названы машины, которые вскоре подешевеют

Эксперт Житнухин рассказал, к чему приведет засилье китайских авто до конца года

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОткрытие первого международного центра китайских автомобилей "Москва-Тянья"
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Cкидки на прошлогодние авто и модели, которые вот-вот ждет рестайлинг, сходят на нет, а дальше цены продолжат расти, рассказали агентству "Прайм" эксперты.
По словам руководителя дилерского направления, автомобильного маркетплейса FRESH Евгения Житнухина, хорошие условия предлагаются на покупку авто 2023 года. К примеру, Omoda С5 - кроссовер в базовой комплектации - подешевел на 240 тысяч рублей, стоимость других моделей снизилась на 140 - 190 тысяч рублей. Chery Tiggo 7 Pro Max стал доступнее на 110 тысяч, а Jetour Dashing, построенный на его платформе, - на 130 тысяч рублей.
Автомобиль LADA Vesta - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
"АвтоВАЗ" возобновил выпуск Lada Vesta с "автоматом"
28 февраля, 10:32
Haval Jolion, который и так был одной из самых дешевых иномарок в России, сбрасывает по 100 тысяч рублей на всю линейку дорестайлинговых кроссоверов.
Для дисконта, по словам заместителя генерального директора по продажам новых автомобилей, официальные франшизы АГ “Авилон” Рената Тюктеева, есть три причины. Первая —внушительный запас новых машин, поставленный в Россию преимущественно импортерами из Китая в 4-м квартале прошлого года. “Мы имеем объем стоков на два месяца торговли”, - отмечает эксперт.
Вторая причина — это высокая ставка Центробанка, оказывающая давление на уровень выдаваемых кредитов и лизинговых сделок.
И наконец третья – слишком дорого содержать склады автомобилей. Все это заставляет дилерское сообщество выдавать максимальные дисконты на рынок.

Дешево, еще дешевле

Эксперты расходятся в оценках, продолжится ли снижение цен. руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин считает, что расширение ассортимента китайских автомобилей может привести к росту конкуренции брендов на российском рынке. И чтобы в ней преуспеть, автоконцерны вполне могут использовать демпинг в ценообразовании. И это коснется не только названных выше марок.
В “Автостате” не исключают падения цен на отдельные модели. При этом производители продолжат предоставлять всевозможные скидки как альтернативу этому процессу.
К тому же, власти контролируют цены на представителей отечественного автопрома. А значит, есть вероятность, что и модели "АвтоВАЗа" станут более доступными для россиян.
Ренат Тюктеев, напротив, не видит предпосылок для дальнейшего снижения цен на рынке.
Локализация иностранных брендов не носит массовый характер, логистика дорожает, а объемы параллельного импорта относительно невелики. Кроме этого, значительно выросли ставки утилизационного сбора, который тоже входит в цену.
“Проще говоря, дешевле уже не будет, самое время покупать”, - резюмировал он.
 
ЭксклюзивАвтоспрос на легковые автокитайские автомобили
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала