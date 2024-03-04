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Названы машины, которые вскоре подешевеют

Названы машины, которые вскоре подешевеют - 04.03.2024, ПРАЙМ

Названы машины, которые вскоре подешевеют

Cкидки на прошлогодние авто и модели, которые вот-вот ждет рестайлинг, сходят на нет, а дальше цены продолжат расти, рассказали агентству "Прайм" эксперты. | 04.03.2024, ПРАЙМ

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эксклюзив

авто

спрос на легковые авто

китайские автомобили

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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Cкидки на прошлогодние авто и модели, которые вот-вот ждет рестайлинг, сходят на нет, а дальше цены продолжат расти, рассказали агентству "Прайм" эксперты.По словам руководителя дилерского направления, автомобильного маркетплейса FRESH Евгения Житнухина, хорошие условия предлагаются на покупку авто 2023 года. К примеру, Omoda С5 - кроссовер в базовой комплектации - подешевел на 240 тысяч рублей, стоимость других моделей снизилась на 140 - 190 тысяч рублей. Chery Tiggo 7 Pro Max стал доступнее на 110 тысяч, а Jetour Dashing, построенный на его платформе, - на 130 тысяч рублей.Haval Jolion, который и так был одной из самых дешевых иномарок в России, сбрасывает по 100 тысяч рублей на всю линейку дорестайлинговых кроссоверов.Для дисконта, по словам заместителя генерального директора по продажам новых автомобилей, официальные франшизы АГ “Авилон” Рената Тюктеева, есть три причины. Первая —внушительный запас новых машин, поставленный в Россию преимущественно импортерами из Китая в 4-м квартале прошлого года. “Мы имеем объем стоков на два месяца торговли”, - отмечает эксперт.Вторая причина — это высокая ставка Центробанка, оказывающая давление на уровень выдаваемых кредитов и лизинговых сделок.И наконец третья – слишком дорого содержать склады автомобилей. Все это заставляет дилерское сообщество выдавать максимальные дисконты на рынок.Дешево, еще дешевлеЭксперты расходятся в оценках, продолжится ли снижение цен. руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин считает, что расширение ассортимента китайских автомобилей может привести к росту конкуренции брендов на российском рынке. И чтобы в ней преуспеть, автоконцерны вполне могут использовать демпинг в ценообразовании. И это коснется не только названных выше марок.В “Автостате” не исключают падения цен на отдельные модели. При этом производители продолжат предоставлять всевозможные скидки как альтернативу этому процессу.К тому же, власти контролируют цены на представителей отечественного автопрома. А значит, есть вероятность, что и модели "АвтоВАЗа" станут более доступными для россиян.Ренат Тюктеев, напротив, не видит предпосылок для дальнейшего снижения цен на рынке.Локализация иностранных брендов не носит массовый характер, логистика дорожает, а объемы параллельного импорта относительно невелики. Кроме этого, значительно выросли ставки утилизационного сбора, который тоже входит в цену.“Проще говоря, дешевле уже не будет, самое время покупать”, - резюмировал он.

https://1prime.ru/20240228/844620136.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, авто, спрос на легковые авто, китайские автомобили