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Медведев пошутил, что Байдену нужно будет еще вспомнить об инаугурации - 04.03.2024, ПРАЙМ
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Медведев пошутил, что Байдену нужно будет еще вспомнить об инаугурации
Медведев пошутил, что Байдену нужно будет еще вспомнить об инаугурации - 04.03.2024, ПРАЙМ
Медведев пошутил, что Байдену нужно будет еще вспомнить об инаугурации
Чтобы стать президентом, Джо Байдену придется вспомнить о дне инаугурации, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T13:37+0300
2024-03-04T13:37+0300
россия
дмитрий медведев
сша
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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Чтобы стать президентом, Джо Байдену придется вспомнить о дне инаугурации, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев "Если говорить о Джозефе Байдене, то его тоже могут избирать, здесь главная проблема - для того, чтобы стать президентом, ему нужно будет в какой-то момент вспомнить о дне инаугурации, что в этот момент делают", - пошутил ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание".Ранее хирург и профессор университета Джонса Хопкинса Марти Макари рассказал телеканалу Fox News, что у президента США Джо Байдена наблюдаются признаки прогрессирующей возрастной деменции без надежды на положительную динамику.Кроме того, снижение когнитивных способностей Байдена происходит "прямо на глазах", заключил врач.Постоянные публичные оговорки и неловкости 81-летнего президента США обращают на себя внимание и являются поводом для резкой критики со стороны конкурентов, прежде всего его предшественника Дональда Трампа, при этом даже многие видные демократы сомневаются в необходимости повторного выдвижения Байдена на следующие выборы.
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россия, дмитрий медведев, сша, джо байден, новости
РОССИЯ, Дмитрий Медведев, США, Джо Байден, Новости
13:37 04.03.2024
 
Медведев пошутил, что Байдену нужно будет еще вспомнить об инаугурации

Медведев пошутил, что Байдену надо вспомнить про инаугурацию, чтобы стать президентом

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВизит президента Украины В. Зеленского в США
Визит президента Украины В. Зеленского в США - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Чтобы стать президентом, Джо Байдену придется вспомнить о дне инаугурации, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев
"Если говорить о Джозефе Байдене, то его тоже могут избирать, здесь главная проблема - для того, чтобы стать президентом, ему нужно будет в какой-то момент вспомнить о дне инаугурации, что в этот момент делают", - пошутил ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание".
Выступление президента США Д. Байдена в рамках саммита G20 на Бали - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2024
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04:30
Ранее хирург и профессор университета Джонса Хопкинса Марти Макари рассказал телеканалу Fox News, что у президента США Джо Байдена наблюдаются признаки прогрессирующей возрастной деменции без надежды на положительную динамику.
Кроме того, снижение когнитивных способностей Байдена происходит "прямо на глазах", заключил врач.
Постоянные публичные оговорки и неловкости 81-летнего президента США обращают на себя внимание и являются поводом для резкой критики со стороны конкурентов, прежде всего его предшественника Дональда Трампа, при этом даже многие видные демократы сомневаются в необходимости повторного выдвижения Байдена на следующие выборы.
 
РОССИЯДмитрий МедведевСШАДжо БайденНовости
 
 
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