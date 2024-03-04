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Медведев пошутил, что Байдену нужно будет еще вспомнить об инаугурации
Медведев пошутил, что Байдену нужно будет еще вспомнить об инаугурации - 04.03.2024, ПРАЙМ
Медведев пошутил, что Байдену нужно будет еще вспомнить об инаугурации
Чтобы стать президентом, Джо Байдену придется вспомнить о дне инаугурации, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T13:37+0300
2024-03-04T13:37+0300
2024-03-04T13:37+0300
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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Чтобы стать президентом, Джо Байдену придется вспомнить о дне инаугурации, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев "Если говорить о Джозефе Байдене, то его тоже могут избирать, здесь главная проблема - для того, чтобы стать президентом, ему нужно будет в какой-то момент вспомнить о дне инаугурации, что в этот момент делают", - пошутил ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание".Ранее хирург и профессор университета Джонса Хопкинса Марти Макари рассказал телеканалу Fox News, что у президента США Джо Байдена наблюдаются признаки прогрессирующей возрастной деменции без надежды на положительную динамику.Кроме того, снижение когнитивных способностей Байдена происходит "прямо на глазах", заключил врач.Постоянные публичные оговорки и неловкости 81-летнего президента США обращают на себя внимание и являются поводом для резкой критики со стороны конкурентов, прежде всего его предшественника Дональда Трампа, при этом даже многие видные демократы сомневаются в необходимости повторного выдвижения Байдена на следующие выборы.
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РОССИЯ, Дмитрий Медведев, США, Джо Байден, Новости
Медведев пошутил, что Байдену нужно будет еще вспомнить об инаугурации
Медведев пошутил, что Байдену надо вспомнить про инаугурацию, чтобы стать президентом
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Чтобы стать президентом, Джо Байдену придется вспомнить о дне инаугурации, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев
"Если говорить о Джозефе Байдене, то его тоже могут избирать, здесь главная проблема - для того, чтобы стать президентом, ему нужно будет в какой-то момент вспомнить о дне инаугурации, что в этот момент делают", - пошутил ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание".
Терпение лопнуло: Байдена обвинили в экстремизме и хотят засудить
Ранее хирург и профессор университета Джонса Хопкинса Марти Макари рассказал
телеканалу Fox News, что у президента США Джо Байдена наблюдаются признаки прогрессирующей возрастной деменции без надежды на положительную динамику.
Кроме того, снижение когнитивных способностей Байдена происходит "прямо на глазах", заключил врач.
Постоянные публичные оговорки и неловкости 81-летнего президента США обращают на себя внимание и являются поводом для резкой критики со стороны конкурентов, прежде всего его предшественника Дональда Трампа, при этом даже многие видные демократы сомневаются в необходимости повторного выдвижения Байдена на следующие выборы.