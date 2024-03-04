Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский ошибся, думая, что все снаряды ЕС будут бесплатными, заявили в ЕК - 04.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240304/eu-845859992.html
Зеленский ошибся, думая, что все снаряды ЕС будут бесплатными, заявили в ЕК
Зеленский ошибся, думая, что все снаряды ЕС будут бесплатными, заявили в ЕК - 04.03.2024, ПРАЙМ
Зеленский ошибся, думая, что все снаряды ЕС будут бесплатными, заявили в ЕК
Президент Украины Владимир Зеленский ошибся, когда сказал, что Евросоюз передал Украине только 300 тысяч снарядов из обещанного миллиона, не учитывая, что часть | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T13:49+0300
2024-03-04T13:49+0300
ек
украина
оружие
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/26/841842659_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_bd48cfdfb03f9b831da7922ab0a780b4.jpg
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский ошибся, когда сказал, что Евросоюз передал Украине только 300 тысяч снарядов из обещанного миллиона, не учитывая, что часть из этого числа Киев должен купить сам. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.По словам еврокомиссара, в момент принятия решения о поставке Киеву одного миллиона боеприпасов ключевым словом было "поставить", а не "передать", однако украинский президент сообщил о безвозмездной передаче."Остаются два других канала для поставок. Первый – это закупка Украиной снарядов напрямую у нашей производственной базы. Она уже купила более 350 тысяч снарядов. Таким образом это уже 900 тысяч… Затем есть ещё и двусторонние поставки между определенными соседними государствами, которые не раскрываются", - отметил он.Бретон заключил, что часть снарядов была предназначена для закупки самостоятельно. Он также уточнил, что существуют три способа поставки боеприпасов, включая безвозмездную передачу, закупку Украиной на производственной базе Евросоюза и двусторонние поставки между некоторыми соседними государствами.Россия. в свою очередь, выразила свое несогласие с поставками оружия на Украину, считая, что это препятствует урегулированию и вовлекает страны НАТО в конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для России.Ранее в ноябре 2023 года страны Евросоюза направили Украине всего 300 тысяч боеприпасов из запланированного миллиона, а в январе 2024 года ожидалось передать около 600 тысяч снарядов, но поставки невозможно выполнить до марта.Проблема с поставками боеприпасов ставит Европу в сложное положение, так как это может повлиять на ее способность к самозащите в случае вероятного конфликта.
https://1prime.ru/20240304/eu-845846026.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/26/841842659_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_f9b16acead2698e9dbb7a7bebd896865.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ек, украина, оружие, новости
ЕК, УКРАИНА, оружие, Новости
13:49 04.03.2024
 
Зеленский ошибся, думая, что все снаряды ЕС будут бесплатными, заявили в ЕК

Бретон: Зеленский не учел, что часть снарядов от ЕС придется купить самостоятельно

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский ошибся, когда сказал, что Евросоюз передал Украине только 300 тысяч снарядов из обещанного миллиона, не учитывая, что часть из этого числа Киев должен купить сам. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
По словам еврокомиссара, в момент принятия решения о поставке Киеву одного миллиона боеприпасов ключевым словом было "поставить", а не "передать", однако украинский президент сообщил о безвозмездной передаче.
"Остаются два других канала для поставок. Первый – это закупка Украиной снарядов напрямую у нашей производственной базы. Она уже купила более 350 тысяч снарядов. Таким образом это уже 900 тысяч… Затем есть ещё и двусторонние поставки между определенными соседними государствами, которые не раскрываются", - отметил он.
Городские кварталы Северодонецка в ЛНР после освобождения - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2024
ЕС придется бросаться камнями из-за дефицита боеприпасов, пишут СМИ
10:14
Бретон заключил, что часть снарядов была предназначена для закупки самостоятельно. Он также уточнил, что существуют три способа поставки боеприпасов, включая безвозмездную передачу, закупку Украиной на производственной базе Евросоюза и двусторонние поставки между некоторыми соседними государствами.
Россия. в свою очередь, выразила свое несогласие с поставками оружия на Украину, считая, что это препятствует урегулированию и вовлекает страны НАТО в конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для России.
Ранее в ноябре 2023 года страны Евросоюза направили Украине всего 300 тысяч боеприпасов из запланированного миллиона, а в январе 2024 года ожидалось передать около 600 тысяч снарядов, но поставки невозможно выполнить до марта.
Проблема с поставками боеприпасов ставит Европу в сложное положение, так как это может повлиять на ее способность к самозащите в случае вероятного конфликта.
 
ЕКУКРАИНАоружиеНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала