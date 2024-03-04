https://1prime.ru/20240304/eu-845859992.html

Зеленский ошибся, думая, что все снаряды ЕС будут бесплатными, заявили в ЕК

Зеленский ошибся, думая, что все снаряды ЕС будут бесплатными, заявили в ЕК - 04.03.2024, ПРАЙМ

Зеленский ошибся, думая, что все снаряды ЕС будут бесплатными, заявили в ЕК

Президент Украины Владимир Зеленский ошибся, когда сказал, что Евросоюз передал Украине только 300 тысяч снарядов из обещанного миллиона, не учитывая, что часть | 04.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-04T13:49+0300

2024-03-04T13:49+0300

2024-03-04T13:49+0300

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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский ошибся, когда сказал, что Евросоюз передал Украине только 300 тысяч снарядов из обещанного миллиона, не учитывая, что часть из этого числа Киев должен купить сам. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.По словам еврокомиссара, в момент принятия решения о поставке Киеву одного миллиона боеприпасов ключевым словом было "поставить", а не "передать", однако украинский президент сообщил о безвозмездной передаче."Остаются два других канала для поставок. Первый – это закупка Украиной снарядов напрямую у нашей производственной базы. Она уже купила более 350 тысяч снарядов. Таким образом это уже 900 тысяч… Затем есть ещё и двусторонние поставки между определенными соседними государствами, которые не раскрываются", - отметил он.Бретон заключил, что часть снарядов была предназначена для закупки самостоятельно. Он также уточнил, что существуют три способа поставки боеприпасов, включая безвозмездную передачу, закупку Украиной на производственной базе Евросоюза и двусторонние поставки между некоторыми соседними государствами.Россия. в свою очередь, выразила свое несогласие с поставками оружия на Украину, считая, что это препятствует урегулированию и вовлекает страны НАТО в конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для России.Ранее в ноябре 2023 года страны Евросоюза направили Украине всего 300 тысяч боеприпасов из запланированного миллиона, а в январе 2024 года ожидалось передать около 600 тысяч снарядов, но поставки невозможно выполнить до марта.Проблема с поставками боеприпасов ставит Европу в сложное положение, так как это может повлиять на ее способность к самозащите в случае вероятного конфликта.

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