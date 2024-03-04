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Названы возможные сроки рассмотрения в конгрессе США пакета помощи Киеву - 04.03.2024, ПРАЙМ
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Названы возможные сроки рассмотрения в конгрессе США пакета помощи Киеву
Названы возможные сроки рассмотрения в конгрессе США пакета помощи Киеву - 04.03.2024, ПРАЙМ
Названы возможные сроки рассмотрения в конгрессе США пакета помощи Киеву
Председатель палаты представителей США Майк Джонсон может вынести на голосование проект закона о новом бюджете, котрый, в частности, предусматривает выделение... | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T05:27+0300
2024-03-04T05:27+0300
спецоперация на украине
сша
конгресс сша
республиканская партия
украина
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ВАШИНГТОН, 4 мар - ПРАЙМ. Председатель палаты представителей США Майк Джонсон может вынести на голосование проект закона о новом бюджете, котрый, в частности, предусматривает выделение 66 миллиардов долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню, в марте-апреле 2024 года, передает CNN. По данным телеканала, Джонсон еще не занял какой-либо позиции по этому вопросу и дал понять, что считает нужным сначала закончить разработку проекта закона о госфинансировании. Однако после окончания этой процедуры к середине марта обсуждение вопроса о дополнительных бюджетных ассигнованиях, в частности, на нужды партнеров США, вновь может быть вынесено на обсуждение в законодательном органе. Как отмечается, проведение документа через контролируемую республиканцами палату представителей по-прежнему остается сложной задачей. Республиканцы расколоты, когда речь заходит о выделении новой помощи для Киева, а часть демократов критически настроены по вопросу отправки новой военной помощи Израилю, что вносит дополнительную неопределенность.
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сша, конгресс сша, республиканская партия, украина
Спецоперация на Украине, США, Конгресс США, Республиканская партия, УКРАИНА
05:27 04.03.2024
 
Названы возможные сроки рассмотрения в конгрессе США пакета помощи Киеву

CNN: Конгресс США может рассмотреть пакет помощи Киеву не ранее середины марта

© РИА Новости . Григорий Дубовицкий | Перейти в медиабанкКонгресс США.
Конгресс США. - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости . Григорий Дубовицкий
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ВАШИНГТОН, 4 мар - ПРАЙМ. Председатель палаты представителей США Майк Джонсон может вынести на голосование проект закона о новом бюджете, котрый, в частности, предусматривает выделение 66 миллиардов долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню, в марте-апреле 2024 года, передает CNN.
По данным телеканала, Джонсон еще не занял какой-либо позиции по этому вопросу и дал понять, что считает нужным сначала закончить разработку проекта закона о госфинансировании. Однако после окончания этой процедуры к середине марта обсуждение вопроса о дополнительных бюджетных ассигнованиях, в частности, на нужды партнеров США, вновь может быть вынесено на обсуждение в законодательном органе.
Как отмечается, проведение документа через контролируемую республиканцами палату представителей по-прежнему остается сложной задачей. Республиканцы расколоты, когда речь заходит о выделении новой помощи для Киева, а часть демократов критически настроены по вопросу отправки новой военной помощи Израилю, что вносит дополнительную неопределенность.
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