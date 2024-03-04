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"Россия пугает". Польский генерал предостерег НАТО от опасной игры
"Россия пугает". Польский генерал предостерег НАТО от опасной игры - 04.03.2024, ПРАЙМ
"Россия пугает". Польский генерал предостерег НАТО от опасной игры
НАТО включила Украину в свою систему интероперативности, причем о наступательных действиях и отправке войск речи не идет, а идет своеобразная игра, заявил в... | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T09:21+0300
2024-03-04T09:21+0300
2024-03-04T09:25+0300
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МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. НАТО включила Украину в свою систему интероперативности, причем о наступательных действиях и отправке войск речи не идет, а идет своеобразная игра, заявил в беседе с RMF FM польский генерал Богуслав Пацек.По его словам, это означает, что НАТО решилась на возможные совместные военные действия с ВСУ, если возникнет такая необходимость, а также допуск Украины к широкому спектру возможностей в рамках альянса на стратегическом уровне, а для альянса — взаимодействие с соответствующими ресурсами Украины.При этом, по мнению генерала, западное присутствие не должно ограничиваться только военными."Это не обязательно должны быть солдаты, речь идет и о гражданских лицах, например, сотрудниках компаний, производящих сложное западное вооружение", — пояснил он."Интероперативность не означает каких-то наступательных действий со стороны Запада, отправки войск и так далее. На мой взгляд, со стороны Запада это тоже некая игра, Запад как бы грозит России пальцем. А Россия тоже не знает, насколько это серьезно и реально", — отметил Пацек.Говоря о возможном применении Москвой ядерной доктрины, Пацек отметил, что как Россия, так и Запад используют стратегию сдерживания. "Россия пугает. Я в этом не сомневаюсь. Никаких признаков того, что принципы использования ядерного оружия изменились, нет", — считает эксперт.По его словам, нынешняя российская концепция применения ядерного оружия предоставляет Москве достаточную свободу действий. "Согласно этой концепции, Россия может применить ядерное оружие тогда, когда сочтет, что может проиграть в конфликте", — сказал генерал."Россия хочет предостеречь Запад от более решительных, наступательных действий. А он в последнее время их предпринимает", — сказал военный.Полный текст статьи читайте на сайте ИНоСМИ >>
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нато, россия, украина
Спецоперация на Украине, НАТО, РОССИЯ, УКРАИНА
"Россия пугает". Польский генерал предостерег НАТО от опасной игры
Генерал Пацек: Запад ведет с Россией своеобразную игру на Украине
МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ.
НАТО включила Украину в свою систему интероперативности, причем о наступательных действиях и отправке войск речи не идет, а идет своеобразная игра, заявил в беседе с RMF FM
польский генерал Богуслав Пацек.
По его словам, это означает, что НАТО решилась на возможные совместные военные действия с ВСУ, если возникнет такая необходимость, а также допуск Украины к широкому спектру возможностей в рамках альянса на стратегическом уровне, а для альянса — взаимодействие с соответствующими ресурсами Украины.
При этом, по мнению генерала, западное присутствие не должно ограничиваться только военными.
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"Это не обязательно должны быть солдаты, речь идет и о гражданских лицах, например, сотрудниках компаний, производящих сложное западное вооружение", — пояснил он.
"Интероперативность не означает каких-то наступательных действий со стороны Запада, отправки войск и так далее. На мой взгляд, со стороны Запада это тоже некая игра, Запад как бы грозит России пальцем. А Россия тоже не знает, насколько это серьезно и реально", — отметил Пацек.
Говоря о возможном применении Москвой ядерной доктрины, Пацек отметил, что как Россия, так и Запад используют стратегию сдерживания. "Россия пугает. Я в этом не сомневаюсь. Никаких признаков того, что принципы использования ядерного оружия изменились, нет", — считает эксперт.
По его словам, нынешняя российская концепция применения ядерного оружия предоставляет Москве достаточную свободу действий. "Согласно этой концепции, Россия может применить ядерное оружие тогда, когда сочтет, что может проиграть в конфликте", — сказал генерал.
"Россия хочет предостеречь Запад от более решительных, наступательных действий. А он в последнее время их предпринимает", — сказал военный.