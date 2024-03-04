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Китаю запретят покупку нефти из стратегических запасов США, пишут СМИ
Китаю запретят покупку нефти из стратегических запасов США, пишут СМИ - 04.03.2024, ПРАЙМ
Китаю запретят покупку нефти из стратегических запасов США, пишут СМИ
Китаю запретят покупать нефть из чрезвычайных запасов США согласно положению, включенному в закон о финансировании правительства, пишет агентство Bloomberg. | 04.03.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Китаю запретят покупать нефть из чрезвычайных запасов США согласно положению, включенному в закон о финансировании правительства, пишет агентство Bloomberg.Согласно изданию, представители Республиканской партии ранее добивались запрета продажи нефти из Стратегического нефтяного резерва Китаю после того, как почти 1 миллион баррелей, высвобожденных из нефтяного резерва в 2022 году, были проданы Unipec America Inc., базирующейся в Хьюстоне дочерней компании принадлежащей Китаю Sinopec Corp.Согласно заявлению Белого Дома, по закону Министерство энергетики обязано продавать нефть из Стратегического нефтяного резерва на конкурентном аукционе тому, кто предложит наибольшую цену, независимо от того, является ли этот участник иностранной компанией. Так, в 2017 году администрация Трампа продала нефть PetroChina International, дочерней компании китайской государственной нефтяной компании PetroChina Co.Стратегический нефтяной резерв Соединенных Штатов, созданный в 1975 году после нефтяного кризиса 1973 года, на данный момент составляет 360 миллионов баррелей, что близко к 40-летнему минимуму. Администрация президента Джо Байдена старается восполнить запасы, так с 2023 года резерв был пополнен на 23 миллиона баррелей."За последние два года президент (Джо – ред.) Байден высушил наш стратегический запас, чтобы отвлечь от ведомой им войны против американской энергетики, тем самым ослабил нашу экономическую и стратегическую безопасность", - отмечал ранее лидер республиканского большинства в палате представителей Стив Скализ.По данным министерства энергетики США, для стабилизации ситуации на энергетическом рынке и сдерживания роста цен на топливо с ноября 2021 года из национального нефтяного резерва было изъято более 200 миллионов баррелей нефти.
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сша, китай, стратегический нефтяной резерв, новости
США, КИТАЙ, стратегический нефтяной резерв, Новости
Китаю запретят покупку нефти из стратегических запасов США, пишут СМИ
Bloomberg: Китаю запретят покупку нефти из стратегических запасов США
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ.
Китаю запретят покупать нефть из чрезвычайных запасов США согласно положению, включенному в закон о финансировании правительства, пишет
агентство Bloomberg.
Согласно изданию, представители Республиканской партии ранее добивались запрета продажи нефти из Стратегического нефтяного резерва Китаю после того, как почти 1 миллион баррелей, высвобожденных из нефтяного резерва в 2022 году, были проданы Unipec America Inc., базирующейся в Хьюстоне дочерней компании принадлежащей Китаю Sinopec Corp.
Согласно заявлению Белого Дома, по закону Министерство энергетики обязано продавать нефть из Стратегического нефтяного резерва на конкурентном аукционе тому, кто предложит наибольшую цену, независимо от того, является ли этот участник иностранной компанией. Так, в 2017 году администрация Трампа продала нефть PetroChina International, дочерней компании китайской государственной нефтяной компании PetroChina Co.
США намерены ужесточить ценовой потолок на нефть из России
Стратегический нефтяной резерв Соединенных Штатов, созданный в 1975 году после нефтяного кризиса 1973 года, на данный момент составляет 360 миллионов баррелей, что близко к 40-летнему минимуму. Администрация президента Джо Байдена старается восполнить запасы, так с 2023 года резерв был пополнен на 23 миллиона баррелей.
"За последние два года президент (Джо – ред.) Байден высушил наш стратегический запас, чтобы отвлечь от ведомой им войны против американской энергетики, тем самым ослабил нашу экономическую и стратегическую безопасность", - отмечал ранее лидер республиканского большинства в палате представителей Стив Скализ.
По данным министерства энергетики США, для стабилизации ситуации на энергетическом рынке и сдерживания роста цен на топливо с ноября 2021 года из национального нефтяного резерва было изъято более 200 миллионов баррелей нефти.