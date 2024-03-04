https://1prime.ru/20240304/pushkov-845840784.html

Пушков указал на два тревожных сигнала после утечки из бундесвера

Пушков указал на два тревожных сигнала после утечки из бундесвера - 04.03.2024, ПРАЙМ

Пушков указал на два тревожных сигнала после утечки из бундесвера

Реакция руководства Германии на перехват записи офицеров бундесвера с обсуждением планов атаковать Крымский мост показывает, что военные круги ФРГ вновь "рвутся | 04.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-04T07:08+0300

2024-03-04T07:08+0300

2024-03-04T07:08+0300

спецоперация на украине

алексей пушков

германия

россия

крымский мост

бундесвер

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МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Реакция руководства Германии на перехват записи офицеров бундесвера с обсуждением планов атаковать Крымский мост показывает, что военные круги ФРГ вновь "рвутся в бой" с Россией, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.Пушков обратил внимание на то, что в Берлине возмущены не обсуждением планов уничтожения моста с помощью немецких ракет Taurus, решение о поставке которых еще не принято руководством страны, а тем фактом, что это стало достоянием гласности."Иными словами, втягивание Германии в возможную войну с Россией возмущенных не волнует, а волнует, как Россия получила запись разговоров", — подчеркнул сенатор.Он назвал эти обстоятельства крайне тревожными, поскольку сам факт обсуждения является не "ориентацией для правительства" ФРГ, а отражает две очень важные вещи.Во-первых, по словам Пушкова, немецкие военные убеждены, что решение о ракетах в итоге будет принято, несмотря на сегодняшнюю позицию канцлера Олафа Шольца, и исходят именно из такого сценария, даже подсчитывая при этом, сколько именно ракет Германия сможет поставить в рамках первой партии и сколько в рамках второй."Второе — военные круги в Германии, в полном соответствии с памятными словами главы МИД Бербок, вслед за ней считают, что Германия фактически находится в состоянии войны с Россией. Уроки второй мировой забыты. Германские военные чины вновь рвутся в бой", — заключил сенатор.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян первого марта рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры бундесвера ФРГ обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российская сторона требует от Берлина объяснений.Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что публикация записи российскими СМИ — часть информационной войны, которую Россия якобы ведет против ФРГ.

https://1prime.ru/20240304/beseda-845840409.html

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алексей пушков, германия, россия, крымский мост, бундесвер