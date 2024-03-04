https://1prime.ru/20240304/spg-gaz-845805417.html

"Экологический экстремизм": Байден поверг Европу в шок и помог России

"Экологический экстремизм": Байден поверг Европу в шок и помог России - 04.03.2024, ПРАЙМ

"Экологический экстремизм": Байден поверг Европу в шок и помог России

Байден - под перекрестным огнем в Европе и США. Виной тому очередной предвыборный финт – запрет на выдачу лицензий на новые СПГ-проекты, принятый в угоду... | 04.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-04T04:30+0300

2024-03-04T04:30+0300

2024-03-04T04:30+0300

спг

арктик спг 2

сша

газ

поставки спг

россия

эксклюзив

энергетика

альтернативная энергетика

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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Байден - под перекрестным огнем в Европе и США. Виной тому очередной предвыборный финт – запрет на выдачу лицензий на новые СПГ-проекты, принятый в угоду экологам. Евросоюз, оказавшийся в зависимости от американских поставок, решение застало врасплох. Американская нефтегазовая отрасль в ярости: на президента готовятся подать в суд. Штаты рискуют потерять долю рынка, и уже понятно, кто заполнит освободившееся пространство. С легкой рукиВ феврале Белый дом приостановил выдачу разрешений на новые СПГ-проекты. Это решение, подписанное президентом Байденом вызвало переполох в нефтегазовой отрасли США. Энергокомпании требуют немедленно отменить запрет.Американский институт нефти (API) и шесть других отраслевых групп подали петицию в Минэнерго США. Они назвали шаг Байдена "произвольным капризом", который нарушает требования законодательства. Таким образом, как указывает Bloomberg, нефтяное лобби готовит почву для судебного иска против президента, цель которого - добиться отмены запрета на выдачу лицензий.Шквал критики обрушился на Байдена практически сразу. Решение назвали победой климатических групп, требовавших остановить строительство СПГ-предприятий на побережье Мексиканского залива, пишет The Wall Street Journal. Лидер республиканского большинства в палате представителей конгресса Стив Скэлис заявил, что Байден "уступил давлению радикалов-экстремистов" и совершил "возмутительную атаку на американскую энергетику"."Вопросы финансирования строительства будущих проектов СПГ зависят как раз от администрации президента. И успешность этих проектов может быть обеспечена за счет участия инвесторов-импортеров, наличия предварительных долгосрочных соглашений о приобретении ресурсов, обеспеченности газовозами для перевозки всего производимого в рамках проекта", - указывает Тамара Сафонова, доцент факультета маркетинга и международного сотрудничества Института управления и регионального развития Президентской Академии.Боятся уступить Теперь инвесторы сто раз подумают, стоит ли вкладываться в новые американские СПГ-проекты. Ситуация чревата для США потерей доли рынка, где на пятки наступает один из крупнейших экспортеров сжиженного природного газа – Катар.Как сообщила на днях госкомпания QatarEnergу, эмират планирует увеличить мощности по производству сжиженного природного газа примерно на 85 процентов к концу текущего десятилетия. Сейчас страна способна производит около 77 миллионов тонн СПГ в год. К концу 2030-го показатель вырастет до 142 миллионов тонн в год, вместо ожидавшихся 126.Масштабное запланированное расширение производства может привести к тому, что в итоге Катар будет контролировать почти четверть мирового рынка и - вытеснит конкурирующие проекты, в том числе в США.С одной стороны, опасения американских энергетических компаний эксперты считают надуманными: в 2023-м Катар получил статус крупного союзника США, не входящего НАТО, и рисковать этим статусом вряд ли захочет.С другой стороны, Катар - весомый конкурент американцев в Европе. В прошлом году Вашингтон обеспечил почти половину поставок в ЕС (46 процентов, по данным Еврокомиссии). По этому показателю США стали вторыми после Норвегии (49 процентов). Катар занимает всего 16 процентов европейского рынка. Но более дешевый газ при растущих объемах производства будет неизбежно теснить США на ослабленном рынке ЕС.Европа в недоуменииСША проделали долгий путь к тому, чтобы выбиться в лидеры глобального СПГ-рынка. Еще десять лет назад Америка не экспортировала сжиженный газ, а в 2022-м стала крупнейшим поставщиком СПГ в мире, доведя свои экспортные мощности до двух миллиардов кубометров в сутки. Помогло то, что европейские страны, начиная с 2021 года все больше замещают российский трубопроводный.Теперь европейцы обескуражены. Их энергетическая безопасность по-прежнему зависит от факторов, находящихся далеко за пределами контроля, таких как сезон ураганов в Атлантике или политическая игра в Вашингтоне, констатирует Bloomberg."Уже в краткосрочной перспективе сокращение экспорта СПГ из США заставит покупателей искать поставки у других производителей и в большей степени полагаться на менее чистые виды топлива, например, уголь. Если СПГ из США полностью перестанет поступать в ЕС, цены пойдут вверх" - указывает Павел Севостьянов, кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова.Решение Байдена по новым контрактам показывает ненадежность США как поставщика энергоресурсов для ФРГ, заявил член комитета по охране климата и энергетике немецкого парламента от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре."Подарок" для РоссииСпециалисты указывают и на то, что своим решением Байден фактически обесценивает масштабные внешнеполитические усилия, в том числе санкционную блокаду российского "Арктик СПГ - 2".Весной 2022 года Евросоюз запретил экспорт оборудования и технологий в Россию, а в ноябре 2023 года США ввели прямые санкции к "Арктик СПГ — 2". Это задержало, но не остановило проект. Он близок к отправке своего первого груза. После ухода западных компаний логистический и технический вакуум заполнил Китай, поставив необходимое оборудование.Эта ситуация демонстрирует, как Россия смогла укрепить свою энергетическую отрасль с помощью Пекина, несмотря на попытки Запада убить проект и нанести ущерб российским амбициям, замечает Financial Times."Внутренние политические распри в США могут оказать положительный эффект, Россия может нарастить поставки СПГ в некоторые азиатские страны и в ЕС. Несмотря на санкции, при дефиците газа из других источников, Россия сможет забрать часть рынка под свои новые мощности", - уверен Тимофей Мазурчук, эксперт экономического факультета РУДН.По данным Центра германских исследований Института Европы РАН, в 2022-м российский экспорт СПГ в Европу достиг исторического максимума — 16,7 миллиарда кубометров. В 2021-м было 12,3. В прошлом году ЕС импортировал из России топлива на 6,1 миллиарда евро, забрав более половины всего нашего СПГ-экспорта. Поэтому ЕС вполне может обратиться к Москве за дополнительными поставками, особенно когда на подходе запуск масштабного проекта.Вдобакок, Европа все чаще вынуждена вспоминать об утерянных российских трубопроводных поставках. В Германии прямо говорят о том, что климатическая истерия Байдена "заметно отличается от проверенных временем германо-российских сделок, которые были стабильными даже во время холодной войны".В США уже назвали решение Байдена по экспорту СПГ "подарком для Путина". "Приостановка Байденом экспорта СПГ ослабляет глобальную энергетическую безопасность и подрывает наши усилия, чтобы помочь Европе снизить зависимость от российских энергоносителей", - заявили республиканцы комитета по энергетике и торговле Палаты представителей Конгресса.Решение Байдена жестко раскритиковал и спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон. "Тысячи рабочих мест в США окажутся под угрозой, а нашим партнерам в Европе, которым обещали альтернативу российской энергии, теперь придется закупать топливо из Москвы. Они будут набивать карманы Путина", — прогнозирует Джонсон.Действующему президенту опрометчивое решение не сулит ничего хорошего. Каким бы ни был вердикт суда по коллективному иску энергокомпаний США, это окажет мощное политическое давление, еще больше усилив позиции республиканцев в преддверии выборов президента.

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Наталья Дембинская https://1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

спг, арктик спг 2, сша, газ, поставки спг, россия, эксклюзив, энергетика, альтернативная энергетика