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"В чем конец". В Киеве увидели ловушку, в которую попала страна
"В чем конец". В Киеве увидели ловушку, в которую попала страна - 04.03.2024, ПРАЙМ
"В чем конец". В Киеве увидели ловушку, в которую попала страна
На Украине и власть, и общество попали в ловушку, оказавшись перед дилеммой выбора между стремлением к "войне до победного конца" и "миру любой ценой", заявил... | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T10:20+0300
2024-03-04T10:20+0300
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МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. На Украине и власть, и общество попали в ловушку, оказавшись перед дилеммой выбора между стремлением к "войне до победного конца" и "миру любой ценой", заявил украинский политолог Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу "Вышка"."Понятно, что не нужно поднимать руки вверх и требовать мира любой ценой. Но что такое война до победного конца? Скажите мне, в чем этот победный конец", — задался эксперт вопросом, призвав "уходить от этой ложной дилеммы".Он подчеркнул, что Украину не устраивает ни один из этих вариантов, поскольку Киеву будет тяжело принять мирное соглашение. При этом продолжение боевых действий не имеет смысла, добавил Карасев — по его мнению, ВСУ не в состоянии победить такого сильного противника, как Россия.Политолог подчеркнул, что Киеву надо было думать о соотношении потенциалов весной 2022 года, поскольку сейчас альтернатива боевым действиям — принятие гораздо более жестких условий, чем те, которые предлагала Россия во время переговоров в Стамбуле."Политики должны принять сложнейшее решение. Не дай Бог на миллиметр ошибиться в этой ситуации и можно сбить прицел, может быть еще хуже. Мы сбили прицел при Стамбуле, и сегодня мы вынуждены заниматься дипломатией с худших позиций", — подчеркнул Карасев.
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украина, россия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ
"В чем конец". В Киеве увидели ловушку, в которую попала страна
Политолог Карасев: Украине не нужно стремиться к победе и миру любой ценой
МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. На Украине и власть, и общество попали в ловушку, оказавшись перед дилеммой выбора между стремлением к "войне до победного конца" и "миру любой ценой", заявил украинский политолог Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу "Вышка".
"Понятно, что не нужно поднимать руки вверх и требовать мира любой ценой. Но что такое война до победного конца? Скажите мне, в чем этот победный конец", — задался эксперт вопросом, призвав "уходить от этой ложной дилеммы".
Он подчеркнул, что Украину не устраивает ни один из этих вариантов, поскольку Киеву будет тяжело принять мирное соглашение. При этом продолжение боевых действий не имеет смысла, добавил Карасев — по его мнению, ВСУ не в состоянии победить такого сильного противника, как Россия.
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Политолог подчеркнул, что Киеву надо было думать о соотношении потенциалов весной 2022 года, поскольку сейчас альтернатива боевым действиям — принятие гораздо более жестких условий, чем те, которые предлагала Россия во время переговоров в Стамбуле.
"Политики должны принять сложнейшее решение. Не дай Бог на миллиметр ошибиться в этой ситуации и можно сбить прицел, может быть еще хуже. Мы сбили прицел при Стамбуле, и сегодня мы вынуждены заниматься дипломатией с худших позиций", — подчеркнул Карасев.