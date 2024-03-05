Китай ищет замену нефти из США. А что же Россия? - 05.03.2024, ПРАЙМ
Китай ищет замену нефти из США. А что же Россия?
Покупка нефти Китаем из американских резервов не занимает существенную долю рынка, и такое ограничение принято, скорее, в качестве меры, которая предотвратит... | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T08:56+0300
2024-03-05T08:56+0300
2024-03-05T08:56+0300
мнения аналитиков
нефть
россия
китай
сша
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Покупка нефти Китаем из американских резервов не занимает существенную долю рынка, и такое ограничение принято, скорее, в качестве меры, которая предотвратит дальнейшую скупку нефти со стороны КНР из стратегических запасов Нового Света. США в предыдущие годы существенно сокращали стратегические нефтяные запасы, и к концу 2023 года они составляли порядка 355 миллионов баррелей, что вынуждает американское правительство принимать подобные ограничения в целях стабильного восстановления резервов.Если смотреть на результаты, то США в 2023 году продали Китаю 167,8 миллиона баррелей нефти, что эквивалентно 22,88 миллиона тонн, нарастив поставки более чем вдвое по сравнению с предыдущим годом. Рост поставок 2023 года все еще не позволяет американцам существенно влиять на закупки нефти Китаем.Россия в 2023 году стала крупнейшим импортером нефти для Китая, увеличив поставки на 24%, до 107 млн тонн. Вторым крупнейшим экспортером нефти в КНР стала Саудовская Аравия, снизив поставки на 1,75% г/г до 85,96 миллиона тонн. В пятерку крупнейших экспортеров нефти в Китай в 2023 году также вошли Ирак - 59,26 миллиона тонн (+6,8% к 2022 году), Малайзия - 54,79 миллиона тонн (+53,7%) и ОАЭ - 41,82 миллиона тонн (-2,2%).В 2023 году в общем итоге Китай импортировал 564 миллиона тонн, значит доля американской нефти не превышала 4,5%. Таким образом, даже если Китай решит полностью отказаться от покупок американской нефти, крупнейшие страны-поставщики совместно смогут компенсировать выпадающие объемы.Для России можно считать такой запрет небольшим позитивом, тем не менее, планируемые ограничения на добычу и экспорт в рамках исполнения сделки ОПЕК+ не позволят России резко наращивать поставки нефти. Во II квартале 2024 года Россия в рамках дополнительного добровольного сокращения уменьшит добычу и экспорт нефти на 471 тыс. б/с. - заявил Новак. Таким образом, в ближайшие месяцы нас ждет еще большее сокращение добычи, что в условиях действующего с 1 марта запрета на экспорт бензина, не позволит России увеличить поставки в Китай.Мы не ожидаем существенного отражения такого запрета на мировых ценах на нефть, ввиду незначительного объема скупок нефти из резервов США Китаем. По нашим оценкам, цены на нефть марки Brent останутся в диапазоне $80-$85 за баррель при условии отсутствия каких-либо форс-мажоров.
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Покупка нефти Китаем из американских резервов не занимает существенную долю рынка, и такое ограничение принято, скорее, в качестве меры, которая предотвратит дальнейшую скупку нефти со стороны КНР из стратегических запасов Нового Света. США в предыдущие годы существенно сокращали стратегические нефтяные запасы, и к концу 2023 года они составляли порядка 355 миллионов баррелей, что вынуждает американское правительство принимать подобные ограничения в целях стабильного восстановления резервов.
Если смотреть на результаты, то США в 2023 году продали Китаю 167,8 миллиона баррелей нефти, что эквивалентно 22,88 миллиона тонн, нарастив поставки более чем вдвое по сравнению с предыдущим годом. Рост поставок 2023 года все еще не позволяет американцам существенно влиять на закупки нефти Китаем.
Россия в 2023 году стала крупнейшим импортером нефти для Китая, увеличив поставки на 24%, до 107 млн тонн. Вторым крупнейшим экспортером нефти в КНР стала Саудовская Аравия, снизив поставки на 1,75% г/г до 85,96 миллиона тонн. В пятерку крупнейших экспортеров нефти в Китай в 2023 году также вошли Ирак - 59,26 миллиона тонн (+6,8% к 2022 году), Малайзия - 54,79 миллиона тонн (+53,7%) и ОАЭ - 41,82 миллиона тонн (-2,2%).
В 2023 году в общем итоге Китай импортировал 564 миллиона тонн, значит доля американской нефти не превышала 4,5%. Таким образом, даже если Китай решит полностью отказаться от покупок американской нефти, крупнейшие страны-поставщики совместно смогут компенсировать выпадающие объемы.
Для России можно считать такой запрет небольшим позитивом, тем не менее, планируемые ограничения на добычу и экспорт в рамках исполнения сделки ОПЕК+ не позволят России резко наращивать поставки нефти. Во II квартале 2024 года Россия в рамках дополнительного добровольного сокращения уменьшит добычу и экспорт нефти на 471 тыс. б/с. - заявил Новак. Таким образом, в ближайшие месяцы нас ждет еще большее сокращение добычи, что в условиях действующего с 1 марта запрета на экспорт бензина, не позволит России увеличить поставки в Китай.
Мы не ожидаем существенного отражения такого запрета на мировых ценах на нефть, ввиду незначительного объема скупок нефти из резервов США Китаем. По нашим оценкам, цены на нефть марки Brent останутся в диапазоне $80-$85 за баррель при условии отсутствия каких-либо форс-мажоров.
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