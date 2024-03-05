Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин назвал сумму, полученную нефтяниками по топливному демпферу - 05.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240305/845944061.html
Минфин назвал сумму, полученную нефтяниками по топливному демпферу
Минфин назвал сумму, полученную нефтяниками по топливному демпферу - 05.03.2024, ПРАЙМ
Минфин назвал сумму, полученную нефтяниками по топливному демпферу
Нефтяные компании в феврале получили выплаты из российского бюджета по механизму топливного демпфера в размере 127,9 миллиарда рублей, свидетельствуют данные... | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T12:04+0300
2024-03-05T12:07+0300
нефть
минфин
топливный демпфер
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/26/841402685_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_5d7c1bbdc5f61c454dc942218d53538e.jpg
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Нефтяные компании в феврале получили выплаты из российского бюджета по механизму топливного демпфера в размере 127,9 миллиарда рублей, свидетельствуют данные Минфина РФ.Ранее в январе выплаты компаниям составили 146,6 миллиарда рублей. Соответствующие выплаты в 2023 году составили 1,589 триллиона рублей против 2,171 триллиона рублей в 2022 году.Демпфирующий механизм был скорректирован с 1 сентября прошлого года со сроком действия до конца 2026 года. Согласно закону, выплаты нефтяным компаниям из бюджета РФ сокращались вдвое - в формулу расчета был введен понижающий коэффициент 0,5. Но позднее правительство РФ приняло решение восстановить с 1 октября топливный демпфер в прежнем объеме, изменив коэффициент 0,5 на 1,0.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/26/841402685_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_56fbc8641b63a3d75eae4e3c98beeffe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, минфин, топливный демпфер
Нефть, Минфин, топливный демпфер
12:04 05.03.2024 (обновлено: 12:07 05.03.2024)
 
Минфин назвал сумму, полученную нефтяниками по топливному демпферу

Минфин: нефтяники в феврале получили 127,9 млрд рублей по топливному демпферу

© Unsplash/Robin SommerНефтепереработка
Нефтепереработка
© Unsplash/Robin Sommer
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Нефтяные компании в феврале получили выплаты из российского бюджета по механизму топливного демпфера в размере 127,9 миллиарда рублей, свидетельствуют данные Минфина РФ.
Ранее в январе выплаты компаниям составили 146,6 миллиарда рублей. Соответствующие выплаты в 2023 году составили 1,589 триллиона рублей против 2,171 триллиона рублей в 2022 году.
Демпфирующий механизм был скорректирован с 1 сентября прошлого года со сроком действия до конца 2026 года. Согласно закону, выплаты нефтяным компаниям из бюджета РФ сокращались вдвое - в формулу расчета был введен понижающий коэффициент 0,5. Но позднее правительство РФ приняло решение восстановить с 1 октября топливный демпфер в прежнем объеме, изменив коэффициент 0,5 на 1,0.
 
НефтьМинфинтопливный демпфер
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала