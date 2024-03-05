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Минфин назвал сумму, полученную нефтяниками по топливному демпферу
Минфин назвал сумму, полученную нефтяниками по топливному демпферу - 05.03.2024, ПРАЙМ
Минфин назвал сумму, полученную нефтяниками по топливному демпферу
Нефтяные компании в феврале получили выплаты из российского бюджета по механизму топливного демпфера в размере 127,9 миллиарда рублей, свидетельствуют данные... | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T12:04+0300
2024-03-05T12:04+0300
2024-03-05T12:07+0300
нефть
минфин
топливный демпфер
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Нефтяные компании в феврале получили выплаты из российского бюджета по механизму топливного демпфера в размере 127,9 миллиарда рублей, свидетельствуют данные Минфина РФ.Ранее в январе выплаты компаниям составили 146,6 миллиарда рублей. Соответствующие выплаты в 2023 году составили 1,589 триллиона рублей против 2,171 триллиона рублей в 2022 году.Демпфирующий механизм был скорректирован с 1 сентября прошлого года со сроком действия до конца 2026 года. Согласно закону, выплаты нефтяным компаниям из бюджета РФ сокращались вдвое - в формулу расчета был введен понижающий коэффициент 0,5. Но позднее правительство РФ приняло решение восстановить с 1 октября топливный демпфер в прежнем объеме, изменив коэффициент 0,5 на 1,0.
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нефть, минфин, топливный демпфер
Нефть, Минфин, топливный демпфер
Минфин назвал сумму, полученную нефтяниками по топливному демпферу
Минфин: нефтяники в феврале получили 127,9 млрд рублей по топливному демпферу
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Нефтяные компании в феврале получили выплаты из российского бюджета по механизму топливного демпфера в размере 127,9 миллиарда рублей, свидетельствуют данные Минфина РФ.
Ранее в январе выплаты компаниям составили 146,6 миллиарда рублей. Соответствующие выплаты в 2023 году составили 1,589 триллиона рублей против 2,171 триллиона рублей в 2022 году.
Демпфирующий механизм был скорректирован с 1 сентября прошлого года со сроком действия до конца 2026 года. Согласно закону, выплаты нефтяным компаниям из бюджета РФ сокращались вдвое - в формулу расчета был введен понижающий коэффициент 0,5. Но позднее правительство РФ приняло решение восстановить с 1 октября топливный демпфер в прежнем объеме, изменив коэффициент 0,5 на 1,0.