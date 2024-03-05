https://1prime.ru/20240305/845944609.html

"Старая граната". Российский военный назвал верное средство против Abrams

"Старая граната". Российский военный назвал верное средство против Abrams - 05.03.2024, ПРАЙМ

"Старая граната". Российский военный назвал верное средство против Abrams

Старой кумулятивной гранаты от РПГ-7 было достаточно для подрыва боекомплекта и полного уничтожения одного из американских танков Abrams на Украине, рассказали... | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T12:10+0300

2024-03-05T12:10+0300

2024-03-05T12:16+0300

россия

украина

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вооружения

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МОСКВА, 5 мар – ПРАЙМ. Старой кумулятивной гранаты от РПГ-7 было достаточно для подрыва боекомплекта и полного уничтожения одного из американских танков Abrams на Украине, рассказали в видео, опубликованного Минобороны России."Обнаружил танк, убедился, что это именно "Абрамс". Дали команду "к бою", сразу подняли птицу, вылетели, сделали немного объективный контроль, убедились, что это танк "Абрамс". Первым дроном поразили его в заднюю часть под башню, сразу же остановили. Незамедлительно подняли второй борт, влетели немножко повыше задней части, под башню также, и все - произошел подрыв боекомплекта", - рассказал в видео оператор беспилотников с позывным "Рассвет".По словам оператора, танк ехал медленно, украинский экипаж, вероятно, "поверил в свои силы", в результате чего поразить их не составило сложности.Гранатомет РПГ-7 используется множеством армий по всему миру в различных конфликтах с 60-х годов прошлого века. Российские военные же активно применяют несущие кумулятивную гранату ПГ-7ВЛ к гранатомету РПГ-7 FPV-дроны, которые в зоне спецоперации получили название беспилотников "с морковкой".Ранее сообщалось, что российская госкорпорация "Ростех" разработала и начала поставлять войскам комплекс "Гроза", предназначенный для противодействия FPV-дронам.

https://1prime.ru/20240305/845914376.html

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россия, украина, abrams