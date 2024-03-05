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"Старая граната". Российский военный назвал верное средство против Abrams
"Старая граната". Российский военный назвал верное средство против Abrams - 05.03.2024, ПРАЙМ
"Старая граната". Российский военный назвал верное средство против Abrams
Старой кумулятивной гранаты от РПГ-7 было достаточно для подрыва боекомплекта и полного уничтожения одного из американских танков Abrams на Украине, рассказали... | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T12:10+0300
2024-03-05T12:10+0300
2024-03-05T12:16+0300
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МОСКВА, 5 мар – ПРАЙМ. Старой кумулятивной гранаты от РПГ-7 было достаточно для подрыва боекомплекта и полного уничтожения одного из американских танков Abrams на Украине, рассказали в видео, опубликованного Минобороны России."Обнаружил танк, убедился, что это именно "Абрамс". Дали команду "к бою", сразу подняли птицу, вылетели, сделали немного объективный контроль, убедились, что это танк "Абрамс". Первым дроном поразили его в заднюю часть под башню, сразу же остановили. Незамедлительно подняли второй борт, влетели немножко повыше задней части, под башню также, и все - произошел подрыв боекомплекта", - рассказал в видео оператор беспилотников с позывным "Рассвет".По словам оператора, танк ехал медленно, украинский экипаж, вероятно, "поверил в свои силы", в результате чего поразить их не составило сложности.Гранатомет РПГ-7 используется множеством армий по всему миру в различных конфликтах с 60-х годов прошлого века. Российские военные же активно применяют несущие кумулятивную гранату ПГ-7ВЛ к гранатомету РПГ-7 FPV-дроны, которые в зоне спецоперации получили название беспилотников "с морковкой".Ранее сообщалось, что российская госкорпорация "Ростех" разработала и начала поставлять войскам комплекс "Гроза", предназначенный для противодействия FPV-дронам.
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РОССИЯ, УКРАИНА, Abrams, Вооружения
"Старая граната". Российский военный назвал верное средство против Abrams
Боец "Рассвет" рассказал, что подбил танк Abrams ударом дрона под башню
МОСКВА, 5 мар – ПРАЙМ. Старой кумулятивной гранаты от РПГ-7 было достаточно для подрыва боекомплекта и полного уничтожения одного из американских танков Abrams на Украине, рассказали в видео, опубликованного Минобороны России.
"Обнаружил танк, убедился, что это именно "Абрамс". Дали команду "к бою", сразу подняли птицу, вылетели, сделали немного объективный контроль, убедились, что это танк "Абрамс". Первым дроном поразили его в заднюю часть под башню, сразу же остановили. Незамедлительно подняли второй борт, влетели немножко повыше задней части, под башню также, и все - произошел подрыв боекомплекта", - рассказал в видео оператор беспилотников с позывным "Рассвет".
Россия "ударила" по Украине в неожиданном месте, пишет СМИ
По словам оператора, танк ехал медленно, украинский экипаж, вероятно, "поверил в свои силы", в результате чего поразить их не составило сложности.
Гранатомет РПГ-7 используется множеством армий по всему миру в различных конфликтах с 60-х годов прошлого века. Российские военные же активно применяют несущие кумулятивную гранату ПГ-7ВЛ к гранатомету РПГ-7 FPV-дроны, которые в зоне спецоперации получили название беспилотников "с морковкой".
Ранее сообщалось
, что российская госкорпорация "Ростех" разработала и начала поставлять войскам комплекс "Гроза", предназначенный для противодействия FPV-дронам.