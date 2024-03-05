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"Ростех" начал поставки в войска комплекса "Гроза" для борьбы с FPV-дронами
"Ростех" начал поставки в войска комплекса "Гроза" для борьбы с FPV-дронами - 05.03.2024, ПРАЙМ
"Ростех" начал поставки в войска комплекса "Гроза" для борьбы с FPV-дронами
Государственная корпорация "Ростех" разработала и начала поставлять в войска комплекс "Гроза", предназначенный для противодействия FPV-дронам, сообщили РИА... | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T11:29+0300
2024-03-05T11:29+0300
2024-03-05T11:47+0300
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Государственная корпорация "Ростех" разработала и начала поставлять в войска комплекс "Гроза", предназначенный для противодействия FPV-дронам, сообщили РИА Новости в корпорации. Комплекс разработали и запустили в серийное производство в концерне "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) в структуре "Ростеха". Изделие, названное "Гроза.04.К", предназначено для борьбы с беспилотниками типа FPV, то есть First Person View - "вид от первого лица". Первая партия комплексов уже отправлена в войска.Кроме того, сообщается, что разработка новгородского научно-производственного предприятия "Квант", который входит в КРЭТ, уже прошла все необходимые испытания и проверки. По их итогам изделие подтвердило технические характеристики, а также высокую эффективность в борьбе с FPV-дронами. Гендиректор НПО "Квант" Андрей Кондрашов сообщил, что в августе прошлого года перед коллективом предприятия поставили задачу разработать средство для противодействия таким БПЛА. Уже осенью первую партию поставили минобороны России. На поле боя FPV-дроны представляют серьезную опасность для военнослужащих. Устройства используются для проведения радиотехнической и оптоэлектронной разведки, а также для отвлечения радиолокационных средств и ракетных комплексов при атаке с воздуха. Дроны могут также комплектоваться спецсредствами для подвеса боеприпасов. БПЛА применяют защищенные каналы связи, отличаясь повышенной устойчивостью к воздействию средств радиоэлектронной борьбы.
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ростех, оружие, сво
Ростех, оружие, Вооружения, СВО
"Ростех" начал поставки в войска комплекса "Гроза" для борьбы с FPV-дронами
Российские войска начали получать комплексы для борьбы с FPV-дронами
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Государственная корпорация "Ростех" разработала и начала поставлять в войска комплекс "Гроза", предназначенный для противодействия FPV-дронам, сообщили РИА Новости в корпорации.
Комплекс разработали и запустили в серийное производство в концерне "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) в структуре "Ростеха". Изделие, названное "Гроза.04.К", предназначено для борьбы с беспилотниками типа FPV, то есть First Person View - "вид от первого лица". Первая партия комплексов уже отправлена в войска.
Кроме того, сообщается, что разработка новгородского научно-производственного предприятия "Квант", который входит в КРЭТ, уже прошла все необходимые испытания и проверки. По их итогам изделие подтвердило технические характеристики, а также высокую эффективность в борьбе с FPV-дронами.
"Ростех" начал готовить специалистов по борьбе с дронами
Гендиректор НПО "Квант" Андрей Кондрашов сообщил, что в августе прошлого года перед коллективом предприятия поставили задачу разработать средство для противодействия таким БПЛА. Уже осенью первую партию поставили минобороны России.
На поле боя FPV-дроны представляют серьезную опасность для военнослужащих. Устройства используются для проведения радиотехнической и оптоэлектронной разведки, а также для отвлечения радиолокационных средств и ракетных комплексов при атаке с воздуха. Дроны могут также комплектоваться спецсредствами для подвеса боеприпасов. БПЛА применяют защищенные каналы связи, отличаясь повышенной устойчивостью к воздействию средств радиоэлектронной борьбы.