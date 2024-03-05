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Швейцария отчиталась об экспорте оружия в 2023 году

Швейцария отчиталась об экспорте оружия в 2023 году - 05.03.2024, ПРАЙМ

Швейцария отчиталась об экспорте оружия в 2023 году

Швейцария в 2023 году экспортировала оружия на сумму около 786,5 миллиона долларов, в основном в страны НАТО, что на 27% меньше, чем в 2022 году, говорится в... | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T15:15+0300

2024-03-05T15:15+0300

2024-03-05T15:19+0300

вооружения

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ЖЕНЕВА, 5 мар - ПРАЙМ. Швейцария в 2023 году экспортировала оружия на сумму около 786,5 миллиона долларов, в основном в страны НАТО, что на 27% меньше, чем в 2022 году, говорится в опубликованном отчёте на сайте Федерального совета страны. "В 2023 году швейцарские компании экспортировали военную технику на сумму 696,8 миллиона франков (около $786,5 млн - ред.) в 58 стран на основании разрешений, выданных Государственным секретариатом экономики (SECO), что соответствует снижению примерно на 27% по сравнению с предыдущим годом и доле в 0,18% от общего объема товарного экспорта швейцарской экономики", - сказано в документе. Основными покупателями были Германия (190 миллионов долларов), Дания (83 миллиона долларов), США (61,2 миллиона долларов), Саудовская Аравия (60,1 миллиона долларов), Румыния (44,8 миллиона долларов) и Италия (43,1 миллиона долларов). Экспорт оружия осуществлялся во все страны-члены НАТО, кроме Черногории и Северной Македонии. По данным властей, 76,1% (50,4% в 2022 году) экспорта пришлось на Европу, 12,9% (36,1% в 2022 году) - на Азию, 9,6% (7,1% в 2022 году) - на Америку, 1,2% (2,4% в 2022 году) - на Австралию и 0,2% (4,0% в 2022 году) - на Африку. "Распределенные по категориям военной техники, 41,9% поставок, осуществленных в 2023 году, были связаны с боеприпасами и их компонентами, 20,2% - с бронетехникой и ее компонентами, 9,2% - с оборудованием для ведения огня и его компонентами, 7,5% - с оружием всех калибров и его компонентами, 6,7% - с компонентами для боевых самолетов и 6,4% - со стрелковым оружием и его компонентами. Остальные 8,1% приходились на семь других категорий военного имущества", - уточняется в отчёте. Власти напоминают, что в соответствии с принципом равного обращения, закрепленным в законе о нейтралитете, Швейцария не может удовлетворить запросы о передаче Украине военной техники швейцарского происхождения, пока эта страна вовлечена в международный вооруженный конфликт. В декабре в интервью РИА Новости посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин заявил, что Швейцария столкнется с целым рядом экономических последствий, если решит направить оружие на Украину, геоэкономический статус страны будет потерян. В мае постпред Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль заявила, что реэкспорт швейцарского оружия Украине невозможен без изменения законодательства. Ранее Швейцария , ссылаясь на принцип военного нейтралитета, отклоняла запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину боеприпасов, произведенных в конфедерации. В интервью французскому журналу Challenges в январе российский основатель швейцарского стартапа Destinus Михаил Кокорич, отказавшийся от гражданства, заявил, что его компания продает Украине сотни беспилотников. В начале февраля SECO объявило, что находится в процессе прояснения этого вопроса. Компания Destinus, с которой связалось РИА Новости, не ответила на запросы о комментариях. Несколько других дел показали, что Украина c 2022 года могла получить швейцарское оружие и бронетехнику окольными путями. Швейцария не является членом ЕС или НАТО, но Берн присоединился практически ко всем европейским санкциям против Российской Федерации с 24 февраля 2022 года. По состоянию на 25 ноября 2022 года финансовые активы, замороженные в Швейцарии, составляют 7,5 миллиарда франков, к которым добавлено 15 объектов недвижимости, замороженных в Швейцарии. Что касается общей суммы замороженных резервов и активов Центрального Банка Российской Федерации в Швейцарии, то она составляет 7,4 миллиарда франков. Берн внимательно следит за текущей работой на международном уровне над российскими активами, находящимися под санкциями, в частности над находящимися под арестом российскими суверенными активами. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://1prime.ru/20240305/eu-845959379.html

https://1prime.ru/20240205/842982661.html

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швейцария, нато, оружие, экспорт