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В Киеве заявили, что предпочитают западным войскам на Украине оружие - 05.03.2024, ПРАЙМ
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В Киеве заявили, что предпочитают западным войскам на Украине оружие
В Киеве заявили, что предпочитают западным войскам на Украине оружие - 05.03.2024, ПРАЙМ
В Киеве заявили, что предпочитают западным войскам на Украине оружие
Киев предпочитает западным войскам на Украине оружие, заявил глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной рады... | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T15:50+0300
2024-03-05T15:51+0300
киев
войска
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украина
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МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Киев предпочитает западным войскам на Украине оружие, заявил глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной рады Александр Мережко. "Нашим союзникам лучше отправить достаточно оружия вместо отправки войск", - приводит его слова издание Newsweek. Вместе с тем он отметил, что заявление президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину было значимым, поскольку оно обеспечивает "стратегическую двусмысленность" для психологического воздействия на Москву. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона в Германии заявили, что страна не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Позднее Макрон, подвергшийся резкой критике за заявления о возможности отправки солдат на Украину, сообщил, что все его слова о конфликте на Украине обдуманы.
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киев, войска, оружие, украина
Киев, войска, оружие, УКРАИНА
15:50 05.03.2024 (обновлено: 15:51 05.03.2024)
 
В Киеве заявили, что предпочитают западным войскам на Украине оружие

В Киеве заявили, что предпочитают западным войскам на Украине оружие

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Киев предпочитает западным войскам на Украине оружие, заявил глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной рады Александр Мережко.
"Нашим союзникам лучше отправить достаточно оружия вместо отправки войск", - приводит его слова издание Newsweek.
Вместе с тем он отметил, что заявление президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину было значимым, поскольку оно обеспечивает "стратегическую двусмысленность" для психологического воздействия на Москву.
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2024
В США назвали сроки отправки войск на Украину
3 марта, 12:14
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.
Вскоре после заявлений Макрона в Германии заявили, что страна не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом.
Позднее Макрон, подвергшийся резкой критике за заявления о возможности отправки солдат на Украину, сообщил, что все его слова о конфликте на Украине обдуманы.
 
КиеввойскаоружиеУКРАИНА
 
 
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