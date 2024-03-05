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Раскрыты подробности будущей встречи Трампа и Орбана

Раскрыты подробности будущей встречи Трампа и Орбана - 05.03.2024, ПРАЙМ

Раскрыты подробности будущей встречи Трампа и Орбана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и бывший президент США Дональд Трамп встретятся во Флориде 8 марта и обсудят отношениях двух стран, а также пути мирного... | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T17:56+0300

2024-03-05T17:56+0300

2024-03-05T17:57+0300

политика

виктор орбан

дональд трамп

петер сийярто

джо байден

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БУДАПЕШТ, 5 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и бывший президент США Дональд Трамп встретятся во Флориде 8 марта и обсудят отношениях двух стран, а также пути мирного решения украинского конфликта, рассказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.Главной темой предстоящих переговоров в поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида станут венгерско - американские отношения. "Как вернуться на ту высоту, которая была во время первого президентского цикла Трампа", - сказал Сийярто.Вторую тему - мир в Европе - тоже следует обсуждать именно с Трампом, отметил венгерский министр. Ранее Орбан отмечал, что конфликт на Украине мог бы остановить только Трамп. Он и раньше неоднократно утверждал, что переговоры об урегулировании конфликта должны проходить с участием не только Киева и Москвы, но и Вашингтона.В январе венгерский премьер поддержал решение Трампа участвовать в президентской гонке. Орбан полагает, что вернувшись в Белый дом Трамп сможет "установить мир на Украине". Он также подчеркивал, что консерваторы в Европе и США должны бороться вместе, чтобы "отвоевать институты в Вашингтоне и Брюсселе у либералов". "Я люблю мятежников по натуре, и он тоже их любит", - признавался Орбан.При этом с действующим президентом США Джо Байденом у Виктора Орбана не было встреч, и отношения между ними считаются напряженными. Администрации Байдена не нравится позиция венгерского правительства по определяющим международным вопросам, в особенности по Украине.

https://1prime.ru/20240304/845901109.html

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виктор орбан, дональд трамп, петер сийярто, джо байден