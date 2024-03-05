https://1prime.ru/20240305/845978810.html
В АТОР прокомментировали проблемы с проведением платежей в Турции
В АТОР прокомментировали проблемы с проведением платежей в Турции - 05.03.2024, ПРАЙМ
В АТОР прокомментировали проблемы с проведением платежей в Турции
У российских туроператоры нет системных проблемами с платежами в адрес отелей Турции, бизнес работает в штатном режиме, говорится в сообщении Ассоциации... | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T19:18+0300
2024-03-05T19:18+0300
2024-03-05T19:18+0300
атор
туроператоры
турция
платежи
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МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. У российских туроператоры нет системных проблемами с платежами в адрес отелей Турции, бизнес работает в штатном режиме, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Точечно, периодически, такие проблемы возникали и раньше. На данный момент российские туроператоры не сталкиваются с системными проблемами с платежами, и не выражают беспокойства по поводу данной темы, обсуждаемой в некоторых турецких СМИ. Бизнес работает в штатном режиме", — процитировали в сообщении главу АТОР Майю Ломидзе.Турецкие отели не могут получить плату за проживание гостей из России, а туристические компании не могут отправить взносы за участие в московской международной отраслевой выставке из-за платежных проблем, вызванных санкциями против РФ, пишет во вторник газета Aydınık со ссылкой на заместителя председателя партии Vatan ("Родина"), кандидата в главы муниципалитета Антальи Сердара Ускюплю.
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атор, туроператоры, турция, платежи
АТОР, туроператоры, ТУРЦИЯ, платежи
В АТОР прокомментировали проблемы с проведением платежей в Турции
АТОР: туроператоры РФ не сталкиваются с системными проблемами с платежами в Турции
МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. У российских туроператоры нет системных проблемами с платежами в адрес отелей Турции, бизнес работает в штатном режиме, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Точечно, периодически, такие проблемы возникали и раньше. На данный момент российские туроператоры не сталкиваются с системными проблемами с платежами, и не выражают беспокойства по поводу данной темы, обсуждаемой в некоторых турецких СМИ. Бизнес работает в штатном режиме", — процитировали в сообщении главу АТОР Майю Ломидзе.
Турецкие отели не могут получить плату за проживание гостей из России, а туристические компании не могут отправить взносы за участие в московской международной отраслевой выставке из-за платежных проблем, вызванных санкциями против РФ, пишет во вторник газета Aydınık со ссылкой на заместителя председателя партии Vatan ("Родина"), кандидата в главы муниципалитета Антальи Сердара Ускюплю.
Посольство России не получало обращений по проблеме оплаты отелей в Турции