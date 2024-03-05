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Путин заявил, что Россия не планирует бесконечно "задирать" цены на нефть - 05.03.2024, ПРАЙМ
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Путин заявил, что Россия не планирует бесконечно "задирать" цены на нефть
Путин заявил, что Россия не планирует бесконечно "задирать" цены на нефть - 05.03.2024, ПРАЙМ
Путин заявил, что Россия не планирует бесконечно "задирать" цены на нефть
Нет планов "задирать цены бесконечно", но есть желание добиться стабильности, заявил президент России Владимир Путин, говорил о работе России в формате ОПЕК+. | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T20:01+0300
2024-03-05T20:01+0300
владимир путин
нефть
экспортные цены на нефть
опек
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СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар — ПРАЙМ. Нет планов "задирать цены бесконечно", но есть желание добиться стабильности, заявил президент России Владимир Путин, говорил о работе России в формате ОПЕК+."В свое время ОПЕК и создали, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке. А мы, если не вошли в ОПЕК, то, вы знаете, сейчас существует такая неформальная структура, как ОПЕК+, то есть Россия и некоторые другие страны, которые в ОПЕК не входят", — сказал Путин на встрече с представителями агропромышленного комплекса. Президент отметил, что нет планов "задирать" цены бесконечно, так как это негативно отражается на производителях и потребителях, однако "есть желание добиться стабильности"."Я думаю, что... надо вообще "поглубже" и "поширше" посмотреть на проблему, не только на создание какой-то еще биржи в рамках БРИКС, но понимаете, на что я намекаю, да?" — добавил он.Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия дополнительно сократит добычу и экспорт нефти совокупно на 471 тысячу баррелей в сутки во втором квартале в координации с некоторыми странами-участницами ОПЕК+. Данное решение направлено на поддержание стабильности и баланса нефтяных рынков.
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владимир путин, нефть, экспортные цены на нефть, опек
Владимир Путин, Нефть, экспортные цены на нефть, ОПЕК
20:01 05.03.2024
 
Путин заявил, что Россия не планирует бесконечно "задирать" цены на нефть

Путин: нет планов "задирать цены бесконечно", но есть желание добиться стабильности

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкНалог на добычу полезных ископаемых. Кому и как его платить
Налог на добычу полезных ископаемых. Кому и как его платить - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар ПРАЙМ. Нет планов "задирать цены бесконечно", но есть желание добиться стабильности, заявил президент России Владимир Путин, говорил о работе России в формате ОПЕК+.
"В свое время ОПЕК и создали, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке. А мы, если не вошли в ОПЕК, то, вы знаете, сейчас существует такая неформальная структура, как ОПЕК+, то есть Россия и некоторые другие страны, которые в ОПЕК не входят", — сказал Путин на встрече с представителями агропромышленного комплекса.
Президент отметил, что нет планов "задирать" цены бесконечно, так как это негативно отражается на производителях и потребителях, однако "есть желание добиться стабильности".
Добыча нефти
Россия дополнительно сократит добычу и экспорт нефти
3 марта, 18:31
"Я думаю, что... надо вообще "поглубже" и "поширше" посмотреть на проблему, не только на создание какой-то еще биржи в рамках БРИКС, но понимаете, на что я намекаю, да?" — добавил он.
Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия дополнительно сократит добычу и экспорт нефти совокупно на 471 тысячу баррелей в сутки во втором квартале в координации с некоторыми странами-участницами ОПЕК+. Данное решение направлено на поддержание стабильности и баланса нефтяных рынков.
 
Владимир ПутинНефтьэкспортные цены на нефтьОПЕК
 
 
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