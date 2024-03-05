https://1prime.ru/20240305/845981229.html

Путин заявил, что Россия не планирует бесконечно "задирать" цены на нефть

Путин заявил, что Россия не планирует бесконечно "задирать" цены на нефть - 05.03.2024, ПРАЙМ

Путин заявил, что Россия не планирует бесконечно "задирать" цены на нефть

Нет планов "задирать цены бесконечно", но есть желание добиться стабильности, заявил президент России Владимир Путин, говорил о работе России в формате ОПЕК+. | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T20:01+0300

2024-03-05T20:01+0300

2024-03-05T20:01+0300

владимир путин

нефть

экспортные цены на нефть

опек

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СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар — ПРАЙМ. Нет планов "задирать цены бесконечно", но есть желание добиться стабильности, заявил президент России Владимир Путин, говорил о работе России в формате ОПЕК+."В свое время ОПЕК и создали, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке. А мы, если не вошли в ОПЕК, то, вы знаете, сейчас существует такая неформальная структура, как ОПЕК+, то есть Россия и некоторые другие страны, которые в ОПЕК не входят", — сказал Путин на встрече с представителями агропромышленного комплекса. Президент отметил, что нет планов "задирать" цены бесконечно, так как это негативно отражается на производителях и потребителях, однако "есть желание добиться стабильности"."Я думаю, что... надо вообще "поглубже" и "поширше" посмотреть на проблему, не только на создание какой-то еще биржи в рамках БРИКС, но понимаете, на что я намекаю, да?" — добавил он.Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия дополнительно сократит добычу и экспорт нефти совокупно на 471 тысячу баррелей в сутки во втором квартале в координации с некоторыми странами-участницами ОПЕК+. Данное решение направлено на поддержание стабильности и баланса нефтяных рынков.

https://1prime.ru/20240303/845835135.html

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владимир путин, нефть, экспортные цены на нефть, опек