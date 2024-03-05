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Виноделы призвали повысить пошлины на ввоз вина из стран НАТО в Россию

Виноделы призвали повысить пошлины на ввоз вина из стран НАТО в Россию - 05.03.2024, ПРАЙМ

Виноделы призвали повысить пошлины на ввоз вина из стран НАТО в Россию

Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) просит власти РФ установить ввозные пошлины для вина из стран НАТО, а также отменить льготный режим импортных... | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T21:01+0300

2024-03-05T21:01+0300

2024-03-05T21:08+0300

россия

вино

ассоциация виноградарей и виноделов россии

меры поддержки

ввозные пошлины

нато

минпромторг

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МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) просит власти РФ установить ввозные пошлины для вина из стран НАТО, а также отменить льготный режим импортных пошлин для вина из Грузии, рассказал РИА Новости исполнительный секретарь АВВР Алексей Плотников. По его словам, ассоциация решила вновь обратиться к правительству и Госдуме с просьбой усилить меры по защите российского рынка и направить в том числе в кабмин свою позицию."Приняли решение направить в Правительство РФ и Экспертный совет Комитета Госдумы РФ по экономической политике позицию АВВР в том числе: по установлению импортных ввозных пошлин для вина, игристого вина, крепленого вина из стран НАТО в 200%", — заявил он. Плотников отметил, что также была направлена позиция и "по отмене льготного режима импортных ввозных пошлин для вина, игристого вина, крепленого вина из Грузии". Ассоциация виноградарей и виноделов России также обратилась с просьбой установить с 1 сентября квоту в 20% для российского вина в магазинах с дальнейшим ее увеличением и 50% — для ресторанов и кафе. Кроме того, АВВР предлагает установить квоту и для кафе — иметь в винной карте "с 1 сентября 2024 года не менее 50% наименований вина, игристого вина, крепленого вина, произведенных на территории РФ" и указывать такие напитки в начале.В конце июля прошлого года пресс-служба Минэкономразвития сообщила, что правительство России до конца 2023 года повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран — с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 долларов за литр. Мера начала действовать с 1 августа. Позже данная мера была продлена на весь 2024 год.

https://1prime.ru/20240301/845756392.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, вино, ассоциация виноградарей и виноделов россии, меры поддержки, ввозные пошлины, нато, минпромторг