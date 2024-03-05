https://1prime.ru/20240305/845985409.html

Белый дом назвал Байдена самым успешным президентом США

Белый дом назвал Байдена самым успешным президентом США - 05.03.2024, ПРАЙМ

Белый дом назвал Байдена самым успешным президентом США

Президент США Джо Байден "самый успешный" американский лидер современности, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T23:07+0300

2024-03-05T23:07+0300

2024-03-05T23:07+0300

джо байден

сша

президент сша

белый дом

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ВАШИНГТОН, 5 мар — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден "самый успешный" американский лидер современности, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. "Вы возмущаетесь, потому что у президента карточки? Президент, у которого, вероятно, самые успешные три года в администрации, чем у любого другого президента наших дней. Он сделал больше в первые три года, чем большинство отработавших два срока. Вы спрашиваете меня о карточках?" — сказала Жан-Пьер на брифинге. Байдена замечают с записанными на бумажке подсказками постоянно, будь-то мероприятия, где он общается с чиновниками во время посещения тех или иных регионов, закрытые встречи в Белом доме или публичные части бесед с иностранными лидерами. По словам Жан-Пьер, "самое главное", о чем беспокоятся американцы, это обеспечение их интересов президентом, чем он с успехом и занимается.

https://1prime.ru/20240302/845813416.html

сша

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джо байден, сша, президент сша, белый дом