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Белый дом назвал Байдена самым успешным президентом США - 05.03.2024, ПРАЙМ
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Белый дом назвал Байдена самым успешным президентом США
Белый дом назвал Байдена самым успешным президентом США - 05.03.2024, ПРАЙМ
Белый дом назвал Байдена самым успешным президентом США
Президент США Джо Байден "самый успешный" американский лидер современности, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T23:07+0300
2024-03-05T23:07+0300
джо байден
сша
президент сша
белый дом
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ВАШИНГТОН, 5 мар — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден "самый успешный" американский лидер современности, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. "Вы возмущаетесь, потому что у президента карточки? Президент, у которого, вероятно, самые успешные три года в администрации, чем у любого другого президента наших дней. Он сделал больше в первые три года, чем большинство отработавших два срока. Вы спрашиваете меня о карточках?" — сказала Жан-Пьер на брифинге. Байдена замечают с записанными на бумажке подсказками постоянно, будь-то мероприятия, где он общается с чиновниками во время посещения тех или иных регионов, закрытые встречи в Белом доме или публичные части бесед с иностранными лидерами. По словам Жан-Пьер, "самое главное", о чем беспокоятся американцы, это обеспечение их интересов президентом, чем он с успехом и занимается.
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джо байден, сша, президент сша, белый дом
Джо Байден, США, президент США, Белый дом
23:07 05.03.2024
 
Белый дом назвал Байдена самым успешным президентом США

Белый дом назвал Джо Байдена самым успешным президентом США

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 5 мар ПРАЙМ. Президент США Джо Байден "самый успешный" американский лидер современности, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Вы возмущаетесь, потому что у президента карточки? Президент, у которого, вероятно, самые успешные три года в администрации, чем у любого другого президента наших дней. Он сделал больше в первые три года, чем большинство отработавших два срока. Вы спрашиваете меня о карточках?" — сказала Жан-Пьер на брифинге.
Байдена замечают с записанными на бумажке подсказками постоянно, будь-то мероприятия, где он общается с чиновниками во время посещения тех или иных регионов, закрытые встречи в Белом доме или публичные части бесед с иностранными лидерами.
По словам Жан-Пьер, "самое главное", о чем беспокоятся американцы, это обеспечение их интересов президентом, чем он с успехом и занимается.
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