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Белый дом назвал Байдена самым успешным президентом США
Белый дом назвал Байдена самым успешным президентом США - 05.03.2024, ПРАЙМ
Белый дом назвал Байдена самым успешным президентом США
Президент США Джо Байден "самый успешный" американский лидер современности, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T23:07+0300
2024-03-05T23:07+0300
2024-03-05T23:07+0300
джо байден
сша
президент сша
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ВАШИНГТОН, 5 мар — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден "самый успешный" американский лидер современности, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. "Вы возмущаетесь, потому что у президента карточки? Президент, у которого, вероятно, самые успешные три года в администрации, чем у любого другого президента наших дней. Он сделал больше в первые три года, чем большинство отработавших два срока. Вы спрашиваете меня о карточках?" — сказала Жан-Пьер на брифинге. Байдена замечают с записанными на бумажке подсказками постоянно, будь-то мероприятия, где он общается с чиновниками во время посещения тех или иных регионов, закрытые встречи в Белом доме или публичные части бесед с иностранными лидерами. По словам Жан-Пьер, "самое главное", о чем беспокоятся американцы, это обеспечение их интересов президентом, чем он с успехом и занимается.
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джо байден, сша, президент сша, белый дом
Джо Байден, США, президент США, Белый дом
Белый дом назвал Байдена самым успешным президентом США
Белый дом назвал Джо Байдена самым успешным президентом США
ВАШИНГТОН, 5 мар — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден "самый успешный" американский лидер современности, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Вы возмущаетесь, потому что у президента карточки? Президент, у которого, вероятно, самые успешные три года в администрации, чем у любого другого президента наших дней. Он сделал больше в первые три года, чем большинство отработавших два срока. Вы спрашиваете меня о карточках?" — сказала Жан-Пьер на брифинге.
Байдена замечают с записанными на бумажке подсказками постоянно, будь-то мероприятия, где он общается с чиновниками во время посещения тех или иных регионов, закрытые встречи в Белом доме или публичные части бесед с иностранными лидерами.
По словам Жан-Пьер, "самое главное", о чем беспокоятся американцы, это обеспечение их интересов президентом, чем он с успехом и занимается.
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