https://1prime.ru/20240305/aviabomba-845947799.html

В США назвали победителя в "великой войне авиабомб". И это не Украина

В США назвали победителя в "великой войне авиабомб". И это не Украина - 05.03.2024, ПРАЙМ

В США назвали победителя в "великой войне авиабомб". И это не Украина

В великой войне планирующих авиабомб Россия оставила далеко позади Украину и ее союзников. Российские Воздушно-космические силы (ВКС) значительно мощнее... | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T13:17+0300

2024-03-05T13:17+0300

2024-03-05T13:17+0300

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МОСКВА, 5 мар – ПРАЙМ. В великой войне планирующих авиабомб Россия оставила далеко позади Украину и ее союзников. Российские Воздушно-космические силы (ВКС) значительно мощнее украинских противников, и ВСУ даже близко не сравнятся с ними, пишет Forbes.Истребители-бомбардировщики Су-34 и Су-35 ежедневно совершают по сто или более вылетов, сбрасывая планирующие бомбы со спутниковым наведением по украинским позициям, облегчая российской пехоте их дальнейший захват. Планирующая бомба может поразить танк на стоянке, а также разрушить укрепрайоны, штабы и склады.В начале марта украинские самолеты начали сбрасывать планирующие бомбы AASM “Хаммер” французского производства по российским позициям. С января 2024-го Франция обещала приступить к регулярным поставкам этих авиабомб. Новые партии по пятьдесят "Хаммеров" намеревались переправлять каждый месяц.Это высокоточные боеприпасы всепогодного действия, которые запускают вне зоны действия противовоздушной обороны противника и поражают цели без риска для самолетов. Менее массивные бомбы используют для уничтожения бронированной техники или зданий, а более массивные – для поражения дорожной и аэродромной инфраструктуры, военных кораблей. Французская компания Sagem наладила их выпуск в начале нулевых.Но даже если Франция выполняет свое обещание, планирующих бомб украинцам остро недостает. И ситуация не изменится, пока не начнут действовать США, пишет автор статьи Дэвид Экс. В ожидании дополнительных поставок от Чехии, украинские батареи расстреливают по две тысячи снарядов в сутки, а российские войска могут себе позволить использовать в пять раз больше.Наглядный урок - США с их мощной экономикой и военно-промышленной базой по-прежнему незаменимы. И ни Чехия, ни Франция не могут изменить ситуацию на поле боя, резюмирует Дэвид Экс.Полный текст читайте на ИноСМИ >>>

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сво, вкс россии, всу, сша, франция, авиабомбы aasm