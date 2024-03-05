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Оружие с Украины не попадает в руки криминальных групп в ЕС, заявили в ЕК

Оружие с Украины не попадает в руки криминальных групп в ЕС, заявили в ЕК - 05.03.2024, ПРАЙМ

Оружие с Украины не попадает в руки криминальных групп в ЕС, заявили в ЕК

Огнестрельное оружие из зоны боевых действий на Украине не поступает в руки криминальных групп, действующих на территории Евросоюза, заявила еврокомиссар по... | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T14:05+0300

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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Огнестрельное оружие из зоны боевых действий на Украине не поступает в руки криминальных групп, действующих на территории Евросоюза, заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон. Ее слова приводит агентство Укринформ."Они (полицейские на Украине - ред.) очень тесно работают вместе с нами, чтобы ... в ЕС не попадало оружие, которое сейчас есть на Украине, в руках украинцев. Украинцы зарегистрировали все стрелковое оружие, и мы не видим ничего, ни одного огнестрельного оружия, которое попадало бы из Украины в руки криминальных групп", - отметила она.Согласно заявлению главы МВД Украины Игоря Клименко, с 2022 года не было зарегистрировано ни одного случая нелегальной передачи оружия за пределы территории Украины. Он отметил, что соседние страны могут это подтвердить.Ко всему прочему, использумое на Украине оружие не передается группировкам на территории Евросоюза, заключил Клименко.Советник главы ДНР Ян Гагин еще в прошлом году отмечал, что поставленные Киеву натовские вооружения могли быть перепроданы, применяются против Израиля. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин подчеркивала необходимость отследить серийные номера на каждом из американских вооружений, которые применил ХАМАС. Американский политик задалась вопросом, поступила ли техника из Афганистана или с Украины. На этом фоне зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что запад доигрался. По его словам, коррумпированный Киев распространит натовское оружие по всем горячим точкам. Позднее глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что присутствие оружия, которое было предоставлено Украине, в секторе Газа, а также в Дании, Швеции, Нидерландах и Финляндии - подтвержденный факт.

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