https://1prime.ru/20240305/germaniya-845908734.html

СМИ указало на необходимость "капремонта" в контрразведке ФРГ после утечки

СМИ указало на необходимость "капремонта" в контрразведке ФРГ после утечки - 05.03.2024, ПРАЙМ

СМИ указало на необходимость "капремонта" в контрразведке ФРГ после утечки

Немецкая система контрразведки испытывает острую нужду в "капитальном ремонте", пишет европейская газета Politico в свете недавно произошедшей утечки записи... | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T09:16+0300

2024-03-05T09:16+0300

2024-03-05T09:16+0300

спецоперация на украине

германия

минобороны германии

крымский мост

taurus

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/30/841253062_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_9700c9b214f59bc08f670eed3fe7272e.jpg

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Немецкая система контрразведки испытывает острую нужду в "капитальном ремонте", пишет европейская газета Politico в свете недавно произошедшей утечки записи беседы высокопоставленных офицеров бундесвера, где они обсуждали планы атаки на Крымский мост. "Германия протекает как решето, и ее контрразведывательная защита остро нуждается в капитальном ремонте", - отмечается в публикации. Федеральный канцлер Олаф Шольц ранее не раз высказывался против поставок ракет Taurus Киеву. Тем не менее, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян первого марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров немецких военных. В разговоре принимали участие четыре высокопоставленных представителя бундесвера, среди них руководитель отдела операций и учений ВВС. Собеседники обсуждали возможную отправку Киеву ракет немецкого производства Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. В частности, предметом обсуждения было, как поставить эти ракеты и обучить военных ВСУ пуску по Крымскому мосту так, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками украинского конфликта. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, содержание перехваченной беседы указывает на прямую вовлеченность западных стран в украинский конфликт. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые он планировал и во многом реализовал. СМИ Германии признавали подлинность опубликованной аудиозаписи. Глава минобороны Борис Писториус отметил, что большая часть информации из разговора была и так доступна общественности, но часть все же не предназначалась для широких кругов. Он тем самым косвенно признал подлинность этой записи. Шольц заявил, что в связи с публикацией проводится тщательное, интенсивное и быстрое расследование.

https://1prime.ru/20240305/845907727.html

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, минобороны германии, крымский мост, taurus