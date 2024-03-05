https://1prime.ru/20240305/germaniya-845908734.html
СМИ указало на необходимость "капремонта" в контрразведке ФРГ после утечки
СМИ указало на необходимость "капремонта" в контрразведке ФРГ после утечки - 05.03.2024, ПРАЙМ
СМИ указало на необходимость "капремонта" в контрразведке ФРГ после утечки
Немецкая система контрразведки испытывает острую нужду в "капитальном ремонте", пишет европейская газета Politico в свете недавно произошедшей утечки записи... | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T09:16+0300
2024-03-05T09:16+0300
2024-03-05T09:16+0300
спецоперация на украине
германия
минобороны германии
крымский мост
taurus
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Немецкая система контрразведки испытывает острую нужду в "капитальном ремонте", пишет европейская газета Politico в свете недавно произошедшей утечки записи беседы высокопоставленных офицеров бундесвера, где они обсуждали планы атаки на Крымский мост. "Германия протекает как решето, и ее контрразведывательная защита остро нуждается в капитальном ремонте", - отмечается в публикации. Федеральный канцлер Олаф Шольц ранее не раз высказывался против поставок ракет Taurus Киеву. Тем не менее, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян первого марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров немецких военных. В разговоре принимали участие четыре высокопоставленных представителя бундесвера, среди них руководитель отдела операций и учений ВВС. Собеседники обсуждали возможную отправку Киеву ракет немецкого производства Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. В частности, предметом обсуждения было, как поставить эти ракеты и обучить военных ВСУ пуску по Крымскому мосту так, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками украинского конфликта. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, содержание перехваченной беседы указывает на прямую вовлеченность западных стран в украинский конфликт. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые он планировал и во многом реализовал. СМИ Германии признавали подлинность опубликованной аудиозаписи. Глава минобороны Борис Писториус отметил, что большая часть информации из разговора была и так доступна общественности, но часть все же не предназначалась для широких кругов. Он тем самым косвенно признал подлинность этой записи. Шольц заявил, что в связи с публикацией проводится тщательное, интенсивное и быстрое расследование.
https://1prime.ru/20240305/845907727.html
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ПРАЙМ
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германия, минобороны германии, крымский мост, taurus
Спецоперация на Украине, ГЕРМАНИЯ, Минобороны Германии, Крымский мост, TAURUS
СМИ указало на необходимость "капремонта" в контрразведке ФРГ после утечки
Politico: контрразведке ФРГ остро нужен "капитальный ремонт" после утечки записи военных
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Немецкая система контрразведки испытывает острую нужду в "капитальном ремонте", пишет европейская газета Politico в свете недавно произошедшей утечки записи беседы высокопоставленных офицеров бундесвера, где они обсуждали планы атаки на Крымский мост.
"Германия протекает как решето, и ее контрразведывательная защита остро нуждается в капитальном ремонте", - отмечается в публикации.
Федеральный канцлер Олаф Шольц ранее не раз высказывался против поставок ракет Taurus Киеву. Тем не менее, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян первого марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров немецких военных. В разговоре принимали участие четыре высокопоставленных представителя бундесвера, среди них руководитель отдела операций и учений ВВС. Собеседники обсуждали возможную отправку Киеву ракет немецкого производства Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. В частности, предметом обсуждения было, как поставить эти ракеты и обучить военных ВСУ пуску по Крымскому мосту так, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками украинского конфликта.
Британия призвала Германию передать Киеву Taurus, пишет СМИ
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, содержание перехваченной беседы указывает на прямую вовлеченность западных стран в украинский конфликт. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые он планировал и во многом реализовал.
СМИ Германии признавали подлинность опубликованной аудиозаписи. Глава минобороны Борис Писториус отметил, что большая часть информации из разговора была и так доступна общественности, но часть все же не предназначалась для широких кругов. Он тем самым косвенно признал подлинность этой записи. Шольц заявил, что в связи с публикацией проводится тщательное, интенсивное и быстрое расследование.