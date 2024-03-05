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Объем венчурных инвестиций в России упал до исторического минимума

Объем венчурных инвестиций в России упал до исторического минимума - 05.03.2024, ПРАЙМ

Объем венчурных инвестиций в России упал до исторического минимума

В 2023 году венчурные инвестиции в России снизились до исторического минимума за семь лет, достигнув 118 миллионов долларов, что в десять раз ниже показателя... | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T09:26+0300

2024-03-05T09:26+0300

2024-03-05T09:26+0300

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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. В 2023 году венчурные инвестиции в России снизились до исторического минимума за семь лет, достигнув 118 миллионов долларов, что в десять раз ниже показателя 2022 года, сообщает "Коммерсантъ".По данным издания, количество сделок на рынке выросло на десять процентов, что связано с сокращением числа рискованных инвестиций. Отмечается, что во всем мире финансирование стартапов также сокращается, но не настолько резко, как это происходит в России.Ко всему прочему, объем иностранных венчурных инвестиций упал в 15 раз до 55 миллионов долларов, причем большинство из них было вложено в одну компанию - разработчика умных контактных линз.Государственные фонды также сократили свои венчурные инвестиции по объему на 99 процентов и по количеству сделок на 8 процентов. В то же время, государство увеличило инвестиции на ранних стадиях и переориентировалось на поддержку молодых компаний.В публикации отметили, что медицина, образование, транспорт и логистика остаются лидирующими отраслями по объему инвестиций.В издании заключили, что рост инвестиций на российском венчурном рынке будет возможен только при стабилизации геополитической ситуации.

https://1prime.ru/20230903/841642494.html

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россия, венчурные инвестиции, новости, экономика