https://1prime.ru/20240305/investments-845909324.html
Объем венчурных инвестиций в России упал до исторического минимума
Объем венчурных инвестиций в России упал до исторического минимума - 05.03.2024, ПРАЙМ
Объем венчурных инвестиций в России упал до исторического минимума
В 2023 году венчурные инвестиции в России снизились до исторического минимума за семь лет, достигнув 118 миллионов долларов, что в десять раз ниже показателя... | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T09:26+0300
2024-03-05T09:26+0300
2024-03-05T09:26+0300
россия
венчурные инвестиции
новости
экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/84143/37/841433789_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_59588c8931da321d4b5bb0c250baaeb5.jpg
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. В 2023 году венчурные инвестиции в России снизились до исторического минимума за семь лет, достигнув 118 миллионов долларов, что в десять раз ниже показателя 2022 года, сообщает "Коммерсантъ".По данным издания, количество сделок на рынке выросло на десять процентов, что связано с сокращением числа рискованных инвестиций. Отмечается, что во всем мире финансирование стартапов также сокращается, но не настолько резко, как это происходит в России.Ко всему прочему, объем иностранных венчурных инвестиций упал в 15 раз до 55 миллионов долларов, причем большинство из них было вложено в одну компанию - разработчика умных контактных линз.Государственные фонды также сократили свои венчурные инвестиции по объему на 99 процентов и по количеству сделок на 8 процентов. В то же время, государство увеличило инвестиции на ранних стадиях и переориентировалось на поддержку молодых компаний.В публикации отметили, что медицина, образование, транспорт и логистика остаются лидирующими отраслями по объему инвестиций.В издании заключили, что рост инвестиций на российском венчурном рынке будет возможен только при стабилизации геополитической ситуации.
https://1prime.ru/20230903/841642494.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84143/37/841433789_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_c6ebbc21a9365d7e85d3c084a118591f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, венчурные инвестиции, новости, экономика
РОССИЯ, венчурные инвестиции, Новости, Экономика
Объем венчурных инвестиций в России упал до исторического минимума
"Ъ": объем рискованных инвестиций в России достиг семилетнего исторического минимума
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ.
В 2023 году венчурные инвестиции в России снизились до исторического минимума за семь лет, достигнув 118 миллионов долларов, что в десять раз ниже показателя 2022 года, сообщает
"Коммерсантъ".
По данным издания, количество сделок на рынке выросло на десять процентов, что связано с сокращением числа рискованных инвестиций. Отмечается, что во всем мире финансирование стартапов также сокращается, но не настолько резко, как это происходит в России.
Ко всему прочему, объем иностранных венчурных инвестиций упал в 15 раз до 55 миллионов долларов, причем большинство из них было вложено в одну компанию - разработчика умных контактных линз.
Государственные фонды также сократили свои венчурные инвестиции по объему на 99 процентов и по количеству сделок на 8 процентов. В то же время, государство увеличило инвестиции на ранних стадиях и переориентировалось на поддержку молодых компаний.
Собянин: венчурные инвесторы смогут получить новую финансовую поддержку
В публикации отметили, что медицина, образование, транспорт и логистика остаются лидирующими отраслями по объему инвестиций.
В издании заключили, что рост инвестиций на российском венчурном рынке будет возможен только при стабилизации геополитической ситуации.