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Совбез России указал на поддержку украинских хакеров иностранными СМИ - 05.03.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240305/khakery-845911544.html
Совбез России указал на поддержку украинских хакеров иностранными СМИ
Совбез России указал на поддержку украинских хакеров иностранными СМИ - 05.03.2024, ПРАЙМ
Совбез России указал на поддержку украинских хакеров иностранными СМИ
Иностранные СМИ открыто поддерживают направленные против России операции украинских хакеров и делают из них героев, однако те в конечном итоге развернут свою... | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T10:13+0300
2024-03-05T10:13+0300
спецоперация на украине
сша
украина
россия
совбез рф
хакеры
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Иностранные СМИ открыто поддерживают направленные против России операции украинских хакеров и делают из них героев, однако те в конечном итоге развернут свою работу против западных кураторов, заявил в интервью журналу "Национальная оборона" помощник секретаря Совбеза России Дмитрий Грибков. "Зарубежные средства массовой информации в своих публикациях открыто поддерживают действия украинских хакеров, описывая успешно проведенные компьютерные атаки и размещая интервью с представителями хакерского сообщества, делая из них "героев", - отметил он. В подтверждение этого факта он привел присуждение на проходящем в Польше Европейском форуме по кибербезопасности CYBERSEC наград "ИТ-армии Украины" и вице-премьеру - министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову. Обоснование награждения - за "героическое сопротивление российской агрессии и защиту цифровых границ демократического мира". Грибков пояснил, что "ИТ-армия Украины" представляет собой международное сообщество хакеров, перед которым стоит задача нарушения работоспособности российских государственных и частных социально-значимых информресурсов, а также хищение "чувствительных" данных. Обучение ее участников проводится на Украине и в странах Прибалтики, добавил собеседник.Для дистанционной вербовки хакеров по всему миру на платформах соцсети Facebook* и мессенджера Telegram министерство цифровой трансформации Украины публикует от своего имени сообщения, которые содержат оперативные задачи и целеуказания, рассказал Грибков. "При этом украинские официальные лица бравируют своей причастностью к массированным компьютерным атакам на объекты российской информационной инфраструктуры. В частности, представители украинского правительства, СБУ и министерства обороны заявляли о компьютерных атаках на систему бронирования авиабилетов "Сирена-Тревел", на видеосервис RuTube и другие российские информационные ресурсы", - добавил он. Также январе этого года в Telegram-канале ГУ разведки минобороны Украины разместили сообщение о совершении украинскими хакерами атаки на ИТ-инфраструктуру российской компании "АйПиЭл Консалтинг", оказывающей услуги предприятиям гражданского сектора экономики. На Украине также работает сеть кол-центров для осуществления мошеннических действий против граждан России, напомнил Грибков. "Очевидно, что привлечение преступных группировок для решения задач в интересах и по прямым указаниям государственных структур открывает ящик Пандоры для киберпространства", - добавил он. Грибков напомнил, что в 2022 году тогдашний руководитель Киберкомандования США и Агентства национальной безопасности Пол Накасоне впервые официально факт проведения его страной наступательных киберопераций в поддержку Киева."При этом следует ожидать, что поддерживаемые западными кураторами хакеры рано или поздно переориентируют свою преступную деятельность на другие страны, в том числе и на самих "заказчиков", - отметил он. По словам Грибкова, именно так сделали сформированные при поддержке Соединенных Штатов группировки ИГИЛ** и "Аль-Каида"**, "которые впоследствии обратили оружие против своих "родителей".* Соцсеть запрещена в России как экстремистская* Запрещенные в России террористические организации
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сша, украина, россия, совбез рф, хакеры
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, РОССИЯ, Совбез РФ, хакеры
10:13 05.03.2024
 
Совбез России указал на поддержку украинских хакеров иностранными СМИ

Совбез России: зарубежные СМИ открыто поддерживают хакеров Украины, делая из них героев

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Иностранные СМИ открыто поддерживают направленные против России операции украинских хакеров и делают из них героев, однако те в конечном итоге развернут свою работу против западных кураторов, заявил в интервью журналу "Национальная оборона" помощник секретаря Совбеза России Дмитрий Грибков.
"Зарубежные средства массовой информации в своих публикациях открыто поддерживают действия украинских хакеров, описывая успешно проведенные компьютерные атаки и размещая интервью с представителями хакерского сообщества, делая из них "героев", - отметил он.
В подтверждение этого факта он привел присуждение на проходящем в Польше Европейском форуме по кибербезопасности CYBERSEC наград "ИТ-армии Украины" и вице-премьеру - министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову. Обоснование награждения - за "героическое сопротивление российской агрессии и защиту цифровых границ демократического мира".
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Грибков пояснил, что "ИТ-армия Украины" представляет собой международное сообщество хакеров, перед которым стоит задача нарушения работоспособности российских государственных и частных социально-значимых информресурсов, а также хищение "чувствительных" данных. Обучение ее участников проводится на Украине и в странах Прибалтики, добавил собеседник.
Для дистанционной вербовки хакеров по всему миру на платформах соцсети Facebook* и мессенджера Telegram министерство цифровой трансформации Украины публикует от своего имени сообщения, которые содержат оперативные задачи и целеуказания, рассказал Грибков.
"При этом украинские официальные лица бравируют своей причастностью к массированным компьютерным атакам на объекты российской информационной инфраструктуры. В частности, представители украинского правительства, СБУ и министерства обороны заявляли о компьютерных атаках на систему бронирования авиабилетов "Сирена-Тревел", на видеосервис RuTube и другие российские информационные ресурсы", - добавил он.
Также январе этого года в Telegram-канале ГУ разведки минобороны Украины разместили сообщение о совершении украинскими хакерами атаки на ИТ-инфраструктуру российской компании "АйПиЭл Консалтинг", оказывающей услуги предприятиям гражданского сектора экономики. На Украине также работает сеть кол-центров для осуществления мошеннических действий против граждан России, напомнил Грибков.
"Очевидно, что привлечение преступных группировок для решения задач в интересах и по прямым указаниям государственных структур открывает ящик Пандоры для киберпространства", - добавил он.
Грибков напомнил, что в 2022 году тогдашний руководитель Киберкомандования США и Агентства национальной безопасности Пол Накасоне впервые официально факт проведения его страной наступательных киберопераций в поддержку Киева.
"При этом следует ожидать, что поддерживаемые западными кураторами хакеры рано или поздно переориентируют свою преступную деятельность на другие страны, в том числе и на самих "заказчиков", - отметил он.
По словам Грибкова, именно так сделали сформированные при поддержке Соединенных Штатов группировки ИГИЛ** и "Аль-Каида"**, "которые впоследствии обратили оружие против своих "родителей".
* Соцсеть запрещена в России как экстремистская
* Запрещенные в России террористические организации
 
Спецоперация на УкраинеСШАУКРАИНАРОССИЯСовбез РФхакеры
 
 
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