https://1prime.ru/20240305/pentagona-845903652.html

США не используют F-35 на Украине, заявил Пентагон

США не используют F-35 на Украине, заявил Пентагон - 05.03.2024, ПРАЙМ

США не используют F-35 на Украине, заявил Пентагон

Соединенные Штаты не используют истребители F-35 на Украине, заявили РИА Новости в минобороны. | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T05:26+0300

2024-03-05T05:26+0300

2024-03-05T05:26+0300

спецоперация на украине

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ВАШИНГТОН, 5 мар - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не используют истребители F-35 на Украине, заявили РИА Новости в минобороны. "США не используют F-35 на Украине", - сообщил представитель ПентагонаРанее глава минобороны Сингапура Нг Энг Хен заявил, что Вашингтон применяет истребители F-35 с целью поиска позиций систем противовоздушной обороны российских войск на Украине. Цитаты министра приводит сайт ведомства.

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сша, оружие, украина