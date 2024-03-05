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США не используют F-35 на Украине, заявил Пентагон - 05.03.2024, ПРАЙМ
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США не используют F-35 на Украине, заявил Пентагон
США не используют F-35 на Украине, заявил Пентагон - 05.03.2024, ПРАЙМ
США не используют F-35 на Украине, заявил Пентагон
Соединенные Штаты не используют истребители F-35 на Украине, заявили РИА Новости в минобороны. | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T05:26+0300
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спецоперация на украине
сша
оружие
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ВАШИНГТОН, 5 мар - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не используют истребители F-35 на Украине, заявили РИА Новости в минобороны. "США не используют F-35 на Украине", - сообщил представитель ПентагонаРанее глава минобороны Сингапура Нг Энг Хен заявил, что Вашингтон применяет истребители F-35 с целью поиска позиций систем противовоздушной обороны российских войск на Украине. Цитаты министра приводит сайт ведомства.
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сша, оружие, украина
Спецоперация на Украине, США, оружие, УКРАИНА
05:26 05.03.2024
 
США не используют F-35 на Украине, заявил Пентагон

Пентагон заявил, что США не используют истребители F-35 на Украине

© РИА Новости . Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкМеждународный авиасалон "Ле Бурже-2017"
Международный авиасалон Ле Бурже-2017 - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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ВАШИНГТОН, 5 мар - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не используют истребители F-35 на Украине, заявили РИА Новости в минобороны.
"США не используют F-35 на Украине", - сообщил представитель Пентагона
Ранее глава минобороны Сингапура Нг Энг Хен заявил, что Вашингтон применяет истребители F-35 с целью поиска позиций систем противовоздушной обороны российских войск на Украине. Цитаты министра приводит сайт ведомства.
Министр обороны США Ллойд Остин - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2024
"Ты спровоцировал это". Американцев взбесили слова главы Пентагона о России
1 марта, 08:50
 
Спецоперация на УкраинеСШАоружиеУКРАИНА
 
 
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