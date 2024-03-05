https://1prime.ru/20240305/pentagona-845903652.html
США не используют F-35 на Украине, заявил Пентагон
США не используют F-35 на Украине, заявил Пентагон - 05.03.2024, ПРАЙМ
США не используют F-35 на Украине, заявил Пентагон
Соединенные Штаты не используют истребители F-35 на Украине, заявили РИА Новости в минобороны. | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T05:26+0300
2024-03-05T05:26+0300
2024-03-05T05:26+0300
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ВАШИНГТОН, 5 мар - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не используют истребители F-35 на Украине, заявили РИА Новости в минобороны. "США не используют F-35 на Украине", - сообщил представитель ПентагонаРанее глава минобороны Сингапура Нг Энг Хен заявил, что Вашингтон применяет истребители F-35 с целью поиска позиций систем противовоздушной обороны российских войск на Украине. Цитаты министра приводит сайт ведомства.
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сша, оружие, украина
Спецоперация на Украине, США, оружие, УКРАИНА
США не используют F-35 на Украине, заявил Пентагон
Пентагон заявил, что США не используют истребители F-35 на Украине
ВАШИНГТОН, 5 мар - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не используют истребители F-35 на Украине, заявили РИА Новости в минобороны.
"США не используют F-35 на Украине", - сообщил представитель Пентагона
Ранее глава минобороны Сингапура Нг Энг Хен заявил, что Вашингтон применяет истребители F-35 с целью поиска позиций систем противовоздушной обороны российских войск на Украине. Цитаты министра приводит сайт ведомства.
"Ты спровоцировал это". Американцев взбесили слова главы Пентагона о России