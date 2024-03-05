https://1prime.ru/20240305/sanktsii-845975066.html

В США оценили рост нефтегазовых доходов России и прослезились

В США оценили рост нефтегазовых доходов России и прослезились - 05.03.2024, ПРАЙМ

В США оценили рост нефтегазовых доходов России и прослезились

Доходы России от продажи нефти и газа в феврале подскочили на 80 с лишним процентов по сравнению с предыдущим годом и составили более 10 миллиардов долларов... | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T17:56+0300

2024-03-05T17:56+0300

2024-03-05T17:56+0300

санкции против рф

обход санкций

нефтяное эмбарго

экспортные цены на нефть

https://cdnn.1prime.ru/img/84140/23/841402324_43:0:2358:1302_1920x0_80_0_0_7c585daa1ee12b72da340ed9312ed7e8.jpg

МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. Доходы России от продажи нефти и газа в феврале подскочили на 80 с лишним процентов по сравнению с предыдущим годом и составили более 10 миллиардов долларов. Причина – подорожание нефти благодаря стойкости производителей к санкциям Запада, пишет Bloomberg. Поступления в бюджет от налогов на нефть и газ в прошлом месяце составили 945,6 миллиарда рублей (10,4 миллиарда долларов), сообщил во вторник российский Минфин. Со ссылкой на собственные расчеты, основанные на этих данных, издание указывает, что 84 процента от этого объема приходится на доходы от сырой нефти и нефтепродукты.Налоги на нефть были рассчитаны исходя из средней цены Urals — главной экспортной смеси России — в 65 долларов за баррель. Это больше, чем почти 50 долларов годом ранее.Российский нефтяной и газовый секторы по-прежнему являются важным источников дохода российского бюджета. Эти деньги идут не только на военные расходы, но и на повышение выплат работникам бюджетной сферы, что входит в предвыборную программу российского президента Владимира Путина, пишет издание.Автор статьи напомнил, что главной целью западных санкций было ограничить доходы России от экспорта нефти и газа. Ради этого Евросоюз ввел нефтяное эмбарго на морские и отчасти трубопроводные поставки, а также "потолок отсечения" в 60 долларов за баррель, выше которого российскую нефть нельзя покупать странам "Большой семерки". Покупатели из других стран могли игнорировать это правило, но при этом не должны были пользоваться западными услугами по страхованию и транспортировке.Но Москва сумела обойти ограничение, переориентировавшись на незападных покупателей, поставщиков услуг и посредников, а также активизировав потенциал огромного теневого флота. С ноября США и их союзники ужесточили контроль за соблюдением санкций, что несколько увеличило скидку на Urals.Россия снова сумела защитить денежные потоки в бюджет, задействовав так называемый механизм минимальных цен. Производители теперь обязаны платить налоги на основе искусственной скидки Urals к Brent в 15 долларов за баррель. Бюджет получил деньги в феврале. Фактическая скидка, с которой производители продавали свои грузы Urals, составила в среднем более 18 долларов в российских портах в январе, подсчитали в Argus.С 2019 года Россия постепенно снижала экспортные пошлины на сырую нефть и нефтепродукты и полностью отменила их с этого года. В то же время власти повысили налог на добычу нефти, чтобы компенсировать выпадающие доходы. В результате доходы России от налога на добычу нефти достигли самого высокого уровня почти за два года, заключает издание.

https://1prime.ru/20240305/845944061.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

санкции против рф, обход санкций, нефтяное эмбарго, экспортные цены на нефть