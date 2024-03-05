https://1prime.ru/20240305/ukraina-845906990.html

На Украине пожаловались на безразличие со стороны Китая, пишет СМИ

На Украине пожаловались на безразличие со стороны Китая, пишет СМИ - 05.03.2024, ПРАЙМ

На Украине пожаловались на безразличие со стороны Китая, пишет СМИ

На Украине пожаловались, что власти КНР якобы проявляют к ней безразличие по сравнению с Россией, передает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванный... | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T07:52+0300

2024-03-05T07:52+0300

2024-03-05T07:52+0300

китай

украина

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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. На Украине пожаловались, что власти КНР якобы проявляют к ней безразличие по сравнению с Россией, передает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванный источник, который заявил, что украинский посол в Китае запросил за неполный год десятки встреч с китайской стороной, но добился лишь нескольких. Агентство заявило, что деятельность Пекина за рубежом, вероятно, контрастирует с его действиями "внутри страны". Как рассказал агентству источник, знакомый с ситуацией, посол Украины в Китае Павел Рябикин добился лишь нескольких встреч с момента своего прибытия в Пекин прошлым летом, несмотря на отправку запросов почти в 40 различных министерств и муниципалитетов. Согласно агентству, МИД Китая прокомментировал данную ситуацию, заявив, что связь между Пекином и Киевом "непрерываемая". "Поддержка Украины среди более широкого дипломатического сообщества Пекина неоднозначна.... Другие страны стремятся заручиться поддержкой мирных переговоров в Украине", - заявляет агентство, утверждая, что в Пекине к украинским дипломатам относятся "с безразличием". В то же время Пекин в феврале прошлого года опубликовали документ по вопросу украинского урегулирования, который включает в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности. А спецпредставитель КНР Ли Хуэй в субботу начал второе европейское турне, направленное на поиск решения украинского кризиса. Блумберг противопоставляет отношения Пекина к Рябикину с работой с послом России в Китае Игорем Моргуловым, который в свою очередь описал отношения с КНР в 2023 году как "очень продуктивные". Агентство указывает на то, что председатель КНР Си Цзиньпин с начала конфликта разговаривал по телефону с Владимиром Зеленским один раз, в апреле 2023 года, в то время как с президентом РФ Владимиром Путиным встречался трижды. Спецпредставитель КНР по делам Евразии, бывший посол Китая в России Ли Хуэй в субботу начал второе европейское турне, направленное на поиск решения украинского кризиса, он посетит Россию, Украину, штаб-квартиру ЕС и некоторые европейские страны. Спецпредставитель встречался с замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным в Москве 3 марта. Власти Китая в феврале прошлого года опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.

https://1prime.ru/20240202/842969058.html

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китай, украина