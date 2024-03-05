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СМИ назвали утечку из бундесвера "информацией без цензуры"
СМИ назвали утечку из бундесвера "информацией без цензуры" - 05.03.2024, ПРАЙМ
СМИ назвали утечку из бундесвера "информацией без цензуры"
Утечка аудиозаписи беседы высокопоставленных офицеров немецкой армии касательно планов атаки на Крымский мост является "информацией без цензуры" и не была... | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T09:28+0300
2024-03-05T09:28+0300
2024-03-05T09:34+0300
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Утечка аудиозаписи беседы высокопоставленных офицеров немецкой армии касательно планов атаки на Крымский мост является "информацией без цензуры" и не была сфабрикована, пишет Politico. "Ничто из того, что сказали офицеры во время разговора, не было подделано", - отмечается в публикации.Подчеркивается, что столь "мощной" запись беседы делает тот факт, что это не дезинформация, а "информация, не прошедшая цензуру". Глава немецкого правительства Олаф Шольц не раз высказывался против поставок Киеву ракет Taurus. Тем не менее, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных немецких военных. В разговоре участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, среди них руководитель отдела операций и учений ВВС. Офицеры обсуждали возможную отправку Украине ракет Taurus и атаку ВСУ на Крымский мост. Они, в частности, обсуждают, как предоставить ракеты Taurus и обучить украинских военных запустить ракеты по мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не оказаться явными участниками украинского конфликта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что содержание перехваченной беседы указывает на прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. Официальный представитель МИД Мария Захарова указала, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал. СМИ ФРГ признали подлинность записи. Министр обороны Борис Писториус заявил, что большая часть сведений из опубликованного разговора и так была доступна общественности, но часть информации не предназначалась для широких кругов. Таким образом, он косвенно признал подлинность записи. Шольц заявил, что в связи с публикацией аудиозаписи в настоящее время проводится тщательное, интенсивное и быстрое расследование.
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германия, минобороны германии, taurus
Спецоперация на Украине, ГЕРМАНИЯ, Минобороны Германии, TAURUS
СМИ назвали утечку из бундесвера "информацией без цензуры"
Politico: утечка из бундесвера является не подделкой, а информацией без цензуры
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Утечка аудиозаписи беседы высокопоставленных офицеров немецкой армии касательно планов атаки на Крымский мост является "информацией без цензуры" и не была сфабрикована, пишет Politico.
"Ничто из того, что сказали офицеры во время разговора, не было подделано", - отмечается в публикации.
Подчеркивается, что столь "мощной" запись беседы делает тот факт, что это не дезинформация, а "информация, не прошедшая цензуру".
Захарова назвала неполную денацификацию Германии опасной для немцев
Глава немецкого правительства Олаф Шольц не раз высказывался против поставок Киеву ракет Taurus. Тем не менее, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных немецких военных. В разговоре участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, среди них руководитель отдела операций и учений ВВС. Офицеры обсуждали возможную отправку Украине ракет Taurus и атаку ВСУ на Крымский мост. Они, в частности, обсуждают, как предоставить ракеты Taurus и обучить украинских военных запустить ракеты по мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не оказаться явными участниками украинского конфликта.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что содержание перехваченной беседы указывает на прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. Официальный представитель МИД Мария Захарова указала, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал.
СМИ ФРГ признали подлинность записи. Министр обороны Борис Писториус заявил, что большая часть сведений из опубликованного разговора и так была доступна общественности, но часть информации не предназначалась для широких кругов. Таким образом, он косвенно признал подлинность записи. Шольц заявил, что в связи с публикацией аудиозаписи в настоящее время проводится тщательное, интенсивное и быстрое расследование.