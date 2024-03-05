https://1prime.ru/20240305/utechka-845909626.html

СМИ назвали утечку из бундесвера "информацией без цензуры"

СМИ назвали утечку из бундесвера "информацией без цензуры" - 05.03.2024, ПРАЙМ

СМИ назвали утечку из бундесвера "информацией без цензуры"

Утечка аудиозаписи беседы высокопоставленных офицеров немецкой армии касательно планов атаки на Крымский мост является "информацией без цензуры" и не была... | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T09:28+0300

2024-03-05T09:28+0300

2024-03-05T09:34+0300

спецоперация на украине

германия

минобороны германии

taurus

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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Утечка аудиозаписи беседы высокопоставленных офицеров немецкой армии касательно планов атаки на Крымский мост является "информацией без цензуры" и не была сфабрикована, пишет Politico. "Ничто из того, что сказали офицеры во время разговора, не было подделано", - отмечается в публикации.Подчеркивается, что столь "мощной" запись беседы делает тот факт, что это не дезинформация, а "информация, не прошедшая цензуру". Глава немецкого правительства Олаф Шольц не раз высказывался против поставок Киеву ракет Taurus. Тем не менее, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных немецких военных. В разговоре участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, среди них руководитель отдела операций и учений ВВС. Офицеры обсуждали возможную отправку Украине ракет Taurus и атаку ВСУ на Крымский мост. Они, в частности, обсуждают, как предоставить ракеты Taurus и обучить украинских военных запустить ракеты по мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не оказаться явными участниками украинского конфликта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что содержание перехваченной беседы указывает на прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. Официальный представитель МИД Мария Захарова указала, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал. СМИ ФРГ признали подлинность записи. Министр обороны Борис Писториус заявил, что большая часть сведений из опубликованного разговора и так была доступна общественности, но часть информации не предназначалась для широких кругов. Таким образом, он косвенно признал подлинность записи. Шольц заявил, что в связи с публикацией аудиозаписи в настоящее время проводится тщательное, интенсивное и быстрое расследование.

https://1prime.ru/20240304/845859531.html

германия

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германия, минобороны германии, taurus