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СМИ назвали утечку из бундесвера "информацией без цензуры" - 05.03.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240305/utechka-845909626.html
СМИ назвали утечку из бундесвера "информацией без цензуры"
СМИ назвали утечку из бундесвера "информацией без цензуры" - 05.03.2024, ПРАЙМ
СМИ назвали утечку из бундесвера "информацией без цензуры"
Утечка аудиозаписи беседы высокопоставленных офицеров немецкой армии касательно планов атаки на Крымский мост является "информацией без цензуры" и не была... | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T09:28+0300
2024-03-05T09:34+0300
спецоперация на украине
германия
минобороны германии
taurus
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Утечка аудиозаписи беседы высокопоставленных офицеров немецкой армии касательно планов атаки на Крымский мост является "информацией без цензуры" и не была сфабрикована, пишет Politico. "Ничто из того, что сказали офицеры во время разговора, не было подделано", - отмечается в публикации.Подчеркивается, что столь "мощной" запись беседы делает тот факт, что это не дезинформация, а "информация, не прошедшая цензуру". Глава немецкого правительства Олаф Шольц не раз высказывался против поставок Киеву ракет Taurus. Тем не менее, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных немецких военных. В разговоре участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, среди них руководитель отдела операций и учений ВВС. Офицеры обсуждали возможную отправку Украине ракет Taurus и атаку ВСУ на Крымский мост. Они, в частности, обсуждают, как предоставить ракеты Taurus и обучить украинских военных запустить ракеты по мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не оказаться явными участниками украинского конфликта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что содержание перехваченной беседы указывает на прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. Официальный представитель МИД Мария Захарова указала, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал. СМИ ФРГ признали подлинность записи. Министр обороны Борис Писториус заявил, что большая часть сведений из опубликованного разговора и так была доступна общественности, но часть информации не предназначалась для широких кругов. Таким образом, он косвенно признал подлинность записи. Шольц заявил, что в связи с публикацией аудиозаписи в настоящее время проводится тщательное, интенсивное и быстрое расследование.
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германия, минобороны германии, taurus
Спецоперация на Украине, ГЕРМАНИЯ, Минобороны Германии, TAURUS
09:28 05.03.2024 (обновлено: 09:34 05.03.2024)
 
СМИ назвали утечку из бундесвера "информацией без цензуры"

Politico: утечка из бундесвера является не подделкой, а информацией без цензуры

© Unsplash/Maheshkumar PainamФлаг Германии, Берлин
Флаг Германии, Берлин
© Unsplash/Maheshkumar Painam
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Утечка аудиозаписи беседы высокопоставленных офицеров немецкой армии касательно планов атаки на Крымский мост является "информацией без цензуры" и не была сфабрикована, пишет Politico.
"Ничто из того, что сказали офицеры во время разговора, не было подделано", - отмечается в публикации.
Подчеркивается, что столь "мощной" запись беседы делает тот факт, что это не дезинформация, а "информация, не прошедшая цензуру".
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Глава немецкого правительства Олаф Шольц не раз высказывался против поставок Киеву ракет Taurus. Тем не менее, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных немецких военных. В разговоре участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, среди них руководитель отдела операций и учений ВВС. Офицеры обсуждали возможную отправку Украине ракет Taurus и атаку ВСУ на Крымский мост. Они, в частности, обсуждают, как предоставить ракеты Taurus и обучить украинских военных запустить ракеты по мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не оказаться явными участниками украинского конфликта.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что содержание перехваченной беседы указывает на прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. Официальный представитель МИД Мария Захарова указала, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал.
СМИ ФРГ признали подлинность записи. Министр обороны Борис Писториус заявил, что большая часть сведений из опубликованного разговора и так была доступна общественности, но часть информации не предназначалась для широких кругов. Таким образом, он косвенно признал подлинность записи. Шольц заявил, что в связи с публикацией аудиозаписи в настоящее время проводится тщательное, интенсивное и быстрое расследование.
 
Спецоперация на УкраинеГЕРМАНИЯМинобороны ГерманииTAURUS
 
 
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