Золото может переписать исторические максимумы - 06.03.2024, ПРАЙМ
Золото может переписать исторические максимумы
Во вторник рост на рынках продолжился: индекс Мосбиржи повысился на 0,13%, до 3300,89 пункта. Индекс РТС вырос на 0,89%, до 1147,64 пункта. | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T08:45+0300
2024-03-06T08:45+0300
2024-03-06T09:10+0300
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МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Во вторник рост на рынках продолжился: индекс Мосбиржи повысился на 0,13%, до 3300,89 пункта. Индекс РТС вырос на 0,89%, до 1147,64 пункта.Минфин раскрыл данные по нефтегазовым доходам, которые в феврале 2024 года составили 945,6 млрд рубля. Отклонение фактических доходов от ожидаемых составило –31,5 млрд рубля, что побуждает ведомство покупать иностранную валюту в объеме по 4,7 млрд рубля в день. Таким образом закупки со стороны Минфина увеличатся на 1 млрд рублей в день, что не должно сильно отразиться на курсе рубля ввиду несущественных объемов по сравнению со среднедневным оборотом в паре юань-рубль, который в прошлом году составил 133 млрд рублей. Ожидаем сохранения валютного курса в диапазоне 90-93 рублей.В марте российский бюджет, вероятно, снова получит неплохие нефтегазовые доходы из-за восстановления поставок в Индию, благодаря чему давление на рубль вряд ли увеличится в ближайший месяц. Индия продолжает получать от России 1-1,4 млн баррелей нефти в сутки, что соответствует уровням 2023 года.Золото, похоже, собирается переписать исторические максимумы. По данным World Gold Council, мировые центральные банки в январе нарастили резервы на 39 тонн дополнительно к покупке 16,9 тонн в декабре. Январь стал восьмым месяцем к ряду, когда страны наращивали свои резервы драгметалла. Несмотря на общий рост, Россия в январе сократила запасы на три тонны. Ожидаем сохранения позитивной динамики в котировках золота в ближайшие дни.Совет директоров Московской биржи рекомендовал дивиденды в размере 17,35 рубля на одну акцию. Компания решила направить на дивиденды 65% прибыли, что выше минимального уровня в 50%. Биржа один из основных бенефициаров высоких процентных ставок, и при сохранении жесткой ДКП в течение более длительного периода котировки могут продолжить повышаться вплоть до 220 рублей за одну акцию.Неплохая динамика в бумагах HeadHunter может утратить импульс после публикации результатов по МСФО за 2023 год сегодня. Кроме того, сегодня ожидаются публикации результатов по МСФО за 2023 год от Русгидро и Positive Group
МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Во вторник рост на рынках продолжился: индекс Мосбиржи повысился на 0,13%, до 3300,89 пункта. Индекс РТС вырос на 0,89%, до 1147,64 пункта.
Минфин раскрыл данные по нефтегазовым доходам, которые в феврале 2024 года составили 945,6 млрд рубля. Отклонение фактических доходов от ожидаемых составило –31,5 млрд рубля, что побуждает ведомство покупать иностранную валюту в объеме по 4,7 млрд рубля в день. Таким образом закупки со стороны Минфина увеличатся на 1 млрд рублей в день, что не должно сильно отразиться на курсе рубля ввиду несущественных объемов по сравнению со среднедневным оборотом в паре юань-рубль, который в прошлом году составил 133 млрд рублей. Ожидаем сохранения валютного курса в диапазоне 90-93 рублей.
В марте российский бюджет, вероятно, снова получит неплохие нефтегазовые доходы из-за восстановления поставок в Индию, благодаря чему давление на рубль вряд ли увеличится в ближайший месяц. Индия продолжает получать от России 1-1,4 млн баррелей нефти в сутки, что соответствует уровням 2023 года.
Золото, похоже, собирается переписать исторические максимумы. По данным World Gold Council, мировые центральные банки в январе нарастили резервы на 39 тонн дополнительно к покупке 16,9 тонн в декабре. Январь стал восьмым месяцем к ряду, когда страны наращивали свои резервы драгметалла. Несмотря на общий рост, Россия в январе сократила запасы на три тонны. Ожидаем сохранения позитивной динамики в котировках золота в ближайшие дни.
Совет директоров Московской биржи рекомендовал дивиденды в размере 17,35 рубля на одну акцию. Компания решила направить на дивиденды 65% прибыли, что выше минимального уровня в 50%. Биржа один из основных бенефициаров высоких процентных ставок, и при сохранении жесткой ДКП в течение более длительного периода котировки могут продолжить повышаться вплоть до 220 рублей за одну акцию.
Неплохая динамика в бумагах HeadHunter может утратить импульс после публикации результатов по МСФО за 2023 год сегодня. Кроме того, сегодня ожидаются публикации результатов по МСФО за 2023 год от Русгидро и Positive Group
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