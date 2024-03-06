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Минфин подогревает надежды: энергоресурсы поддержат рубль - 06.03.2024, ПРАЙМ
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Минфин подогревает надежды: энергоресурсы поддержат рубль
Минфин подогревает надежды: энергоресурсы поддержат рубль - 06.03.2024, ПРАЙМ
Минфин подогревает надежды: энергоресурсы поддержат рубль
Во вторник, 5 марта, на валютном рынке Московской биржи российский рубль продемонстрировал значительное укрепление по отношению к основным мировым валютам. К... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T08:45+0300
2024-03-06T08:45+0300
мнения аналитиков
минфин
курсы валют
рубль
нефть
бюджет
нефтегазовые доходы
индекс мосбиржи
?1709703941
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Во вторник, 5 марта, на валютном рынке Московской биржи российский рубль продемонстрировал значительное укрепление по отношению к основным мировым валютам. К концу торгов курс доллара рухнул на 0,8% - до 90,52 рубля, евро подешевел на 0,53%, опустившись до 98,65 рубля, а юань потерял 0,79%, снизившись до 12,56 рубля. Уверенный рост рубля был обусловлен сразу несколькими факторами поддержки. Во-первых, рынки позитивно отреагировали на заявление Минфина РФ об ожидаемом в марте увеличении нефтегазовых доходов федерального бюджета на 125,2 млрд рублей. Эти дополнительные поступления от экспортной выручки энергоресурсов подогревают надежды на укрепление бюджетных показателей и создают благоприятные перспективы для рубля в долгосрочной перспективе. Кроме того, российской валюте продолжают оказывать существенную поддержку жесткие монетарные условия Банка России и обязательная продажа валютной выручки экспортерами, введенная правительственным указом. Дополнительным позитивным фактором вчера выступило общее ослабление американского доллара на мировых рынках. В свете поступления дополнительных нефтегазовых доходов Министерство финансов планирует нарастить объемы покупки иностранной валюты в рамках реализации бюджетного правила. В период с 7 марта по 4 апреля ежедневная сумма валютных интервенций Минфина составит 4,7 млрд рублей, что на 1 млрд больше февральского показателя. В то же время Банк России будет проводить встречные продажи инвалюты из средств Фонда национального благосостояния, однако объемы этих операций незначительно сократятся - до 7,1 млрд рублей в день против 8,1 млрд в феврале. Таким образом, чистый эффект валютных операций правительства и ЦБ будет способствовать дальнейшему укреплению рубля. На рынке нефти во вторник наблюдалось снижение котировок эталонного сорта Brent на 0,98% - до $81,98 за баррель. Давление на нефтяные цены оказывали растущие опасения по поводу перспектив спроса со стороны крупнейшей экономики-потребителя США. Последние американские статданные указали на замедление деловой активности в сфере услуг и падение промышленных заказов. В частности, индекс деловой активности в сервисном секторе ISM в феврале просел до 52,6 пункта, не дотянув до прогноза в 53 пункта. Заказы на товары промышленного назначения в январе рухнули на 3,6% в месячном исчислении, намного превысив ожидавшееся сокращение на 2,9%. Кроме того, недельный отчет Американского института нефти (API) зафиксировал неожиданный прирост запасов сырой нефти в США на 0,423 млн баррелей, в то время как аналитики ожидали их падения на 2,6 млн баррелей. Вместе с тем, принятое недавно решение ОПЕК+ о продлении добровольных ограничений нефтедобычи на объем около 2,2 млн баррелей в сутки до конца июня не позволило ценам опуститься ниже $84 за баррель. Давление со стороны фактора предложения сдерживалось также ослаблением доллара США и сохраняющимися геополитическими рисками. В среду 6 марта стоимость барреля Brent на торгах в Азии составила $82,15. Несмотря на разнонаправленные факторы влияния, мои ожидания по динамике нефтяных котировок остаются преимущественно позитивными. Если расчеты верны, к концу марта цена Brent может подняться до $87,5 за баррель. Открывшиеся в среду торги на Московской бирже также стартовали со снижения курсов зарубежных валют к рублю. Пара доллар/рубль на текущий момент держится около 90,55 рубля. Я по-прежнему ожидаю, что в ближайшие пару дней курс доллара протестирует отметку 90 рублей. Технический анализ показывает, что психологически значимый уровень 90,50 руб./$1 сейчас выглядит более важным сопротивлением, чем круглый уровень 90. Если медведям удастся опустить доллар ниже 90 рублей, открывается путь для дальнейшего снижения курса к области 88,80 руб./$1. Индекс Мосбиржи вырос на 0,13%, до 3300,89 п., индекс РТС - на 0,89%, до 1147,64 п. Индекс IMOEX повышался до 3312,41, но рост его был ограничен укреплением рубля на валютном рынке. Покупатели настроены поднять цену до 3330, но не всё в их силах.Волновая структура восходящего движения от 3135,80 указывает на осторожность покупателей, потому цена повышается лесенкой. Видимо, часть игроков старается своевременно фиксировать прибыль по длинным позициям. Есть риски отхода к 3291 п.
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Владислав Антонов
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Владислав Антонов
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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мнения аналитиков, минфин, курсы валют, рубль, нефть, бюджет, нефтегазовые доходы, индекс мосбиржи
Мнения аналитиков, Минфин, Курсы валют, рубль, Нефть, бюджет, нефтегазовые доходы, индекс Мосбиржи
08:45 06.03.2024
 

Минфин подогревает надежды: энергоресурсы поддержат рубль

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Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Во вторник, 5 марта, на валютном рынке Московской биржи российский рубль продемонстрировал значительное укрепление по отношению к основным мировым валютам. К концу торгов курс доллара рухнул на 0,8% - до 90,52 рубля, евро подешевел на 0,53%, опустившись до 98,65 рубля, а юань потерял 0,79%, снизившись до 12,56 рубля.

Уверенный рост рубля был обусловлен сразу несколькими факторами поддержки. Во-первых, рынки позитивно отреагировали на заявление Минфина РФ об ожидаемом в марте увеличении нефтегазовых доходов федерального бюджета на 125,2 млрд рублей. Эти дополнительные поступления от экспортной выручки энергоресурсов подогревают надежды на укрепление бюджетных показателей и создают благоприятные перспективы для рубля в долгосрочной перспективе.

Кроме того, российской валюте продолжают оказывать существенную поддержку жесткие монетарные условия Банка России и обязательная продажа валютной выручки экспортерами, введенная правительственным указом. Дополнительным позитивным фактором вчера выступило общее ослабление американского доллара на мировых рынках.

В свете поступления дополнительных нефтегазовых доходов Министерство финансов планирует нарастить объемы покупки иностранной валюты в рамках реализации бюджетного правила. В период с 7 марта по 4 апреля ежедневная сумма валютных интервенций Минфина составит 4,7 млрд рублей, что на 1 млрд больше февральского показателя.

В то же время Банк России будет проводить встречные продажи инвалюты из средств Фонда национального благосостояния, однако объемы этих операций незначительно сократятся - до 7,1 млрд рублей в день против 8,1 млрд в феврале. Таким образом, чистый эффект валютных операций правительства и ЦБ будет способствовать дальнейшему укреплению рубля.

На рынке нефти во вторник наблюдалось снижение котировок эталонного сорта Brent на 0,98% - до $81,98 за баррель. Давление на нефтяные цены оказывали растущие опасения по поводу перспектив спроса со стороны крупнейшей экономики-потребителя США. Последние американские статданные указали на замедление деловой активности в сфере услуг и падение промышленных заказов.

В частности, индекс деловой активности в сервисном секторе ISM в феврале просел до 52,6 пункта, не дотянув до прогноза в 53 пункта. Заказы на товары промышленного назначения в январе рухнули на 3,6% в месячном исчислении, намного превысив ожидавшееся сокращение на 2,9%.

Кроме того, недельный отчет Американского института нефти (API) зафиксировал неожиданный прирост запасов сырой нефти в США на 0,423 млн баррелей, в то время как аналитики ожидали их падения на 2,6 млн баррелей.

Вместе с тем, принятое недавно решение ОПЕК+ о продлении добровольных ограничений нефтедобычи на объем около 2,2 млн баррелей в сутки до конца июня не позволило ценам опуститься ниже $84 за баррель. Давление со стороны фактора предложения сдерживалось также ослаблением доллара США и сохраняющимися геополитическими рисками.

В среду 6 марта стоимость барреля Brent на торгах в Азии составила $82,15. Несмотря на разнонаправленные факторы влияния, мои ожидания по динамике нефтяных котировок остаются преимущественно позитивными. Если расчеты верны, к концу марта цена Brent может подняться до $87,5 за баррель.

Открывшиеся в среду торги на Московской бирже также стартовали со снижения курсов зарубежных валют к рублю. Пара доллар/рубль на текущий момент держится около 90,55 рубля. Я по-прежнему ожидаю, что в ближайшие пару дней курс доллара протестирует отметку 90 рублей. Технический анализ показывает, что психологически значимый уровень 90,50 руб./$1 сейчас выглядит более важным сопротивлением, чем круглый уровень 90. Если медведям удастся опустить доллар ниже 90 рублей, открывается путь для дальнейшего снижения курса к области 88,80 руб./$1.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,13%, до 3300,89 п., индекс РТС - на 0,89%, до 1147,64 п. Индекс IMOEX повышался до 3312,41, но рост его был ограничен укреплением рубля на валютном рынке. Покупатели настроены поднять цену до 3330, но не всё в их силах.

Волновая структура восходящего движения от 3135,80 указывает на осторожность покупателей, потому цена повышается лесенкой. Видимо, часть игроков старается своевременно фиксировать прибыль по длинным позициям. Есть риски отхода к 3291 п.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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