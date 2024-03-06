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"Известия": банки нашли новую причину для отказа в кредитах россиянам

"Известия": банки нашли новую причину для отказа в кредитах россиянам - 06.03.2024, ПРАЙМ

"Известия": банки нашли новую причину для отказа в кредитах россиянам

Количество отказов в предоставлении кредитов россиянам может вырасти на 20–30 процентов, сообщили "Известия" со ссылкой на экспертов и участников финансового... | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T10:22+0300

2024-03-06T10:22+0300

2024-03-06T10:43+0300

россия

банки

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МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Количество отказов в предоставлении кредитов россиянам может вырасти на 20–30 процентов, сообщили "Известия" со ссылкой на экспертов и участников финансового рынка.В качестве причины такого роста издание называет ведение в банках и микрофинансовых организациях для оценки рисков учета вероятности банкротства заемщика. Данная мера, как пишут "Известия" вызвана увеличением личных банкротств, в том числе и внесудебных.Ранее при рассмотрении заявки банки рассчитывали возможность дефолта заемщика при просрочке свыше трех месяцев.В сложившейся ситуации одобрения кредитных заявок могут снизиться на 30 процентов, при этом на такой же процент возрастет число отказов в займах, сообщает издание со ссылкой на аналитиков, опиравшихся на динамику численности внесудебных банкротств. Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков объяснил известиям, что личное банкротство стало особенно доступно гражданам после введения в 2020 году возможности внесудебной процедуры через МФЦ и расширения критериев такой процедуры в ноябре 2023 года.

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