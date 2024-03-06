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Банки внедряют новую систему оценки заемщиков, сообщили в НБКИ

Банки внедряют новую систему оценки заемщиков, сообщили в НБКИ - 06.03.2024, ПРАЙМ

Банки внедряют новую систему оценки заемщиков, сообщили в НБКИ

Российские банки и микрофинансовые организации (МФО) стали внедрять систему оценки вероятности банкротства заемщиков - физлиц на этапе рассмотрения кредитной... | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T12:14+0300

2024-03-06T12:14+0300

2024-03-06T12:14+0300

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банки

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Российские банки и микрофинансовые организации (МФО) стали внедрять систему оценки вероятности банкротства заемщиков - физлиц на этапе рассмотрения кредитной заявки, сообщил РИА Новости директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков. По его словам, кредитные организации пришли к выводу, что упрощенная процедура банкротства, которая стала доступна гражданам в 2020 году, может серьезно повлиять на кредитование, в связи с чем участники рынка попросили бюро разработать специальный скоринг, оценивающий вероятность банкротства частного заемщика. Волков пояснил, что раньше на этапе рассмотрения кредитной заявки банки оценивали вероятность просрочки заемщика. Он рассказал, что во второй половине 2023 года НБКИ и некоторые банки и МФО реализовали совместные пилотные проекты по созданию и внедрению в их кредитные конвейеры скоринга оценки вероятности банкротства частного заемщика. "Пилотные проекты второй половины 2023 года показали, что данный скоринг НБКИ справляется с поставленной задачей, следствием чего стало включение его многими банками и микрофинансовыми институтами в свой кредитный конвейер", - сказал Волков. "Вероятность банкротства гражданина является решающим фактором в процессе принятия решения о его кредитовании", - отметил он. Он пояснил, что оценка делается на основе уже накопленной информации в НБКИ о более чем 1 миллионе случаев реального банкротства. "Арбитражные управляющие обязаны предоставлять данные о личных банкротствах в бюро кредитных историй. Поэтому мы, действительно, видим эти данные… Алгоритмы нейросети, применимые НБКИ, смогли выявить в поведении реальных банкротов определенные комбинации и последовательности событий, которые позволяют с высокой достоверностью прогнозировать наступление аналогичного события у всех заемщиков", - указал Волков.

https://1prime.ru/20240306/845995000.html

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россия, банки