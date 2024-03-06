https://1prime.ru/20240306/846012580.html

"Русские охотились за этим два года". Американцы назвали тяжелую потерю ВСУ

"Русские охотились за этим два года". Американцы назвали тяжелую потерю ВСУ - 06.03.2024, ПРАЙМ

"Русские охотились за этим два года". Американцы назвали тяжелую потерю ВСУ

Вооруженные силы Украины снова несут тяжелые потери, российские военные уничтожили американский ракетный комплекс HIMARS – одну из лучших западных поставок... | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T14:14+0300

2024-03-06T14:14+0300

2024-03-06T14:17+0300

спецоперация на украине

сво

всу

himars

вс россии

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины снова несут тяжелые потери, российские военные уничтожили американский ракетный комплекс HIMARS – одну из лучших западных поставок Киеву, пишет Forbes.Русские почти два года охотились за американскими реактивными системами залпового огня на колесном шасси. В начале марта беспилотник засек один из них возле леса у села Никаноровка в Донецкой области, примерно в сорока километрах от линии фронта.Ракета — возможно, это был гиперзвуковой “Искандер” наземного базирования — попала рядом с 17-тонной пусковой установкой и, очевидно, подорвала одну из ракет, из-за чего "Хаймарс" сгорел. Это тяжелая потеря для ВСУ и редкая контрбатарейная победа для российской армии, пишет автор статьи Дэвид Экс.Однако главная проблема не в уничтожении установок – американцы передали почти сорок таких систем – а в нехватке боеприпасов. В последние месяцы украинцы свели к минимуму использование HIMARS. И без новых поставок от США, заблокированных республиканцами в конгрессе, боеприпасы у них вскоре попросту закончатся.Реактивная система залпового огня HIMARS обладает маленьким боекомплектом – всего шесть ракет. У российских систем бывает в три раза больше зарядов. Изначально на Украину поставляли только обычные неуправляемые боеприпасы, а также несколько типов управляемых ракет. В начале 2024-го Соединенные Штаты разрешили украинскому командованию самим выбирать дальность нанесения ударов с помощью систем HIMARS, что может привести к атакам по российской территории.Полный текст читайте на ИноСМИ >>>

https://1prime.ru/20240305/aviabomba-845947799.html

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сво, всу, himars, вс россии