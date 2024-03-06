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"Русские охотились за этим два года". Американцы назвали тяжелую потерю ВСУ
"Русские охотились за этим два года". Американцы назвали тяжелую потерю ВСУ - 06.03.2024, ПРАЙМ
"Русские охотились за этим два года". Американцы назвали тяжелую потерю ВСУ
Вооруженные силы Украины снова несут тяжелые потери, российские военные уничтожили американский ракетный комплекс HIMARS – одну из лучших западных поставок... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T14:14+0300
2024-03-06T14:14+0300
2024-03-06T14:17+0300
спецоперация на украине
сво
всу
himars
вс россии
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины снова несут тяжелые потери, российские военные уничтожили американский ракетный комплекс HIMARS – одну из лучших западных поставок Киеву, пишет Forbes.Русские почти два года охотились за американскими реактивными системами залпового огня на колесном шасси. В начале марта беспилотник засек один из них возле леса у села Никаноровка в Донецкой области, примерно в сорока километрах от линии фронта.Ракета — возможно, это был гиперзвуковой “Искандер” наземного базирования — попала рядом с 17-тонной пусковой установкой и, очевидно, подорвала одну из ракет, из-за чего "Хаймарс" сгорел. Это тяжелая потеря для ВСУ и редкая контрбатарейная победа для российской армии, пишет автор статьи Дэвид Экс.Однако главная проблема не в уничтожении установок – американцы передали почти сорок таких систем – а в нехватке боеприпасов. В последние месяцы украинцы свели к минимуму использование HIMARS. И без новых поставок от США, заблокированных республиканцами в конгрессе, боеприпасы у них вскоре попросту закончатся.Реактивная система залпового огня HIMARS обладает маленьким боекомплектом – всего шесть ракет. У российских систем бывает в три раза больше зарядов. Изначально на Украину поставляли только обычные неуправляемые боеприпасы, а также несколько типов управляемых ракет. В начале 2024-го Соединенные Штаты разрешили украинскому командованию самим выбирать дальность нанесения ударов с помощью систем HIMARS, что может привести к атакам по российской территории.Полный текст читайте на ИноСМИ >>>
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сво, всу, himars, вс россии
Спецоперация на Украине, СВО, ВСУ, HIMARS, ВС России
"Русские охотились за этим два года". Американцы назвали тяжелую потерю ВСУ
Forbes: российские силы уничтожили американскую HIMARS на Украине
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ.
Вооруженные силы Украины снова несут тяжелые потери, российские военные уничтожили американский ракетный комплекс HIMARS – одну из лучших западных поставок Киеву, пишет Forbes
.
Русские почти два года охотились за американскими реактивными системами залпового огня на колесном шасси. В начале марта беспилотник засек один из них возле леса у села Никаноровка в Донецкой области, примерно в сорока километрах от линии фронта.
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Ракета — возможно, это был гиперзвуковой “Искандер” наземного базирования — попала рядом с 17-тонной пусковой установкой и, очевидно, подорвала одну из ракет, из-за чего "Хаймарс" сгорел. Это тяжелая потеря для ВСУ и редкая контрбатарейная победа для российской армии, пишет автор статьи Дэвид Экс.
Однако главная проблема не в уничтожении установок – американцы передали почти сорок таких систем – а в нехватке боеприпасов. В последние месяцы украинцы свели к минимуму использование HIMARS. И без новых поставок от США, заблокированных республиканцами в конгрессе, боеприпасы у них вскоре попросту закончатся.
Реактивная система залпового огня HIMARS обладает маленьким боекомплектом – всего шесть ракет. У российских систем бывает в три раза больше зарядов. Изначально на Украину поставляли только обычные неуправляемые боеприпасы, а также несколько типов управляемых ракет.
В начале 2024-го Соединенные Штаты разрешили украинскому командованию самим выбирать дальность нанесения ударов с помощью систем HIMARS, что может привести к атакам по российской территории.