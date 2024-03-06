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ОПЕК ожидает роста своей доли в индийском импорте нефти - 06.03.2024, ПРАЙМ
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ОПЕК ожидает роста своей доли в индийском импорте нефти
ОПЕК ожидает роста своей доли в индийском импорте нефти - 06.03.2024, ПРАЙМ
ОПЕК ожидает роста своей доли в индийском импорте нефти
ОПЕК ожидает, что в ближайшие десятилетия ее доля в поставках нефти в Индию будет расти, передает агентство Рейтер со слов генерального секретаря альянса... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T14:29+0300
2024-03-06T14:29+0300
нефть
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. ОПЕК ожидает, что в ближайшие десятилетия ее доля в поставках нефти в Индию будет расти, передает агентство Рейтер со слов генерального секретаря альянса Хайсама аль-Гайса. По данным отраслевых источников, которые приводит агентство, в январе на долю ОПЕК пришлось 54% индийского импорта нефти. А в 2022 году эта доля составляла 50%. "Мы ожидаем, что в ближайшие десятилетия уровень будет расти еще больше по мере продолжения экономического развития Индии", - сказал агентству генсекретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс, добавив, что многие национальные нефтяные компании из стран-членов ОПЕК планируют инвестировать в нефтеперерабатывающий сектор Индии. ОПЕК ожидает, что спрос в Индии увеличится более чем вдвое к 2045 году, до 11,7 миллиона баррелей в сутки. А по прогнозам Международного энергетического агентства, Индия станет крупнейшим в мире драйвером роста спроса на нефть до 2030 года. Индия планирует расширить нефтеперерабатывающие мощности до 9 миллионов баррелей в сутки к 2030 году с нынешних 5,02 миллиона баррелей в сутки. По словам генсекретаря, члены ОПЕК и другие производители должны адаптироваться к меняющейся динамике рынка из-за перенаправления торговых потоков с начала 2022 года, в результате увеличения поставок российской нефти в Индию и другие страны Азии.
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нефть, индия, опек
Нефть, ИНДИЯ, ОПЕК
14:29 06.03.2024
 
ОПЕК ожидает роста своей доли в индийском импорте нефти

ОПЕК ожидает в ближайшие десятилетия роста своей доли в индийском импорте нефти

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип ОПЕК.
Логотип ОПЕК. - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. ОПЕК ожидает, что в ближайшие десятилетия ее доля в поставках нефти в Индию будет расти, передает агентство Рейтер со слов генерального секретаря альянса Хайсама аль-Гайса.
По данным отраслевых источников, которые приводит агентство, в январе на долю ОПЕК пришлось 54% индийского импорта нефти. А в 2022 году эта доля составляла 50%.
"Мы ожидаем, что в ближайшие десятилетия уровень будет расти еще больше по мере продолжения экономического развития Индии", - сказал агентству генсекретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс, добавив, что многие национальные нефтяные компании из стран-членов ОПЕК планируют инвестировать в нефтеперерабатывающий сектор Индии.
ОПЕК ожидает, что спрос в Индии увеличится более чем вдвое к 2045 году, до 11,7 миллиона баррелей в сутки. А по прогнозам Международного энергетического агентства, Индия станет крупнейшим в мире драйвером роста спроса на нефть до 2030 года.
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По словам генсекретаря, члены ОПЕК и другие производители должны адаптироваться к меняющейся динамике рынка из-за перенаправления торговых потоков с начала 2022 года, в результате увеличения поставок российской нефти в Индию и другие страны Азии.
 
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