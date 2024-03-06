https://1prime.ru/20240306/846015117.html

ОПЕК ожидает роста своей доли в индийском импорте нефти

ОПЕК ожидает роста своей доли в индийском импорте нефти - 06.03.2024, ПРАЙМ

ОПЕК ожидает роста своей доли в индийском импорте нефти

ОПЕК ожидает, что в ближайшие десятилетия ее доля в поставках нефти в Индию будет расти, передает агентство Рейтер со слов генерального секретаря альянса... | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T14:29+0300

2024-03-06T14:29+0300

2024-03-06T14:29+0300

нефть

индия

опек

https://cdnn.1prime.ru/img/83077/55/830775549_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_2f3f6ef8c9f2d4d1c8035cd9b6af97a7.jpg

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. ОПЕК ожидает, что в ближайшие десятилетия ее доля в поставках нефти в Индию будет расти, передает агентство Рейтер со слов генерального секретаря альянса Хайсама аль-Гайса. По данным отраслевых источников, которые приводит агентство, в январе на долю ОПЕК пришлось 54% индийского импорта нефти. А в 2022 году эта доля составляла 50%. "Мы ожидаем, что в ближайшие десятилетия уровень будет расти еще больше по мере продолжения экономического развития Индии", - сказал агентству генсекретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс, добавив, что многие национальные нефтяные компании из стран-членов ОПЕК планируют инвестировать в нефтеперерабатывающий сектор Индии. ОПЕК ожидает, что спрос в Индии увеличится более чем вдвое к 2045 году, до 11,7 миллиона баррелей в сутки. А по прогнозам Международного энергетического агентства, Индия станет крупнейшим в мире драйвером роста спроса на нефть до 2030 года. Индия планирует расширить нефтеперерабатывающие мощности до 9 миллионов баррелей в сутки к 2030 году с нынешних 5,02 миллиона баррелей в сутки. По словам генсекретаря, члены ОПЕК и другие производители должны адаптироваться к меняющейся динамике рынка из-за перенаправления торговых потоков с начала 2022 года, в результате увеличения поставок российской нефти в Индию и другие страны Азии.

https://1prime.ru/20240305/845981229.html

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, индия, опек