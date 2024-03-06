https://1prime.ru/20240306/846017622.html
Россиянам назвали три самые надежные отечественные машины
Россиянам назвали три самые надежные отечественные машины - 06.03.2024, ПРАЙМ
Россиянам назвали три самые надежные отечественные машины
Самыми надежными отечественными машинами являются модели марки Lada, сообщила "Российская газета" со ссылкой на руководителя дилерского направления... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T14:59+0300
2024-03-06T14:59+0300
2024-03-06T14:59+0300
автомобили
lada vesta
lada granta
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МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Самыми надежными отечественными машинами являются модели марки Lada, сообщила "Российская газета" со ссылкой на руководителя дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгения Житнухина.По его словам, в числе российских моделей на рынке можно выделать Lada Granta Cross, которая отличается от стандартной Granta наличием обвеса из прочного пластика, предохраняющего эмаль от повреждений на бездорожье, высоким дорожным просветом, а также шинами, подходящими для езды по пересеченной местности.Автоэксперт добавил, что днище Lada Granta Cross реже подвергается коррозии из-за увеличенного дорожного просвета, а амортизаторы испытывают меньшую нагрузку.Житнухин также отметил, что в перечень самых надежных машин отечественного производства также входят Lada Niva Travel. Данная модель неприхотлива в эксплуатации и практически никогда не нуждается в дорогом ремонте. При этом она имеет существенный недостаток в виде большого расхода топлива.По мнению автоэксперта, в тройку лидеров также входит Lada Vesta. Он отметил, что данная модель обеспечивает высокий уровень безопасности для водителя и пассажиров. Lada Vesta также обладает дополнительными опциями комфорта, например, системами ABS, EBD, BAS, фронтальными подушками безопасности, электроприводом и обогревом зеркал, передними и задними электростеклоподъемниками.
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автомобили, lada vesta, lada granta
автомобили, Lada Vesta, Lada Granta
Россиянам назвали три самые надежные отечественные машины
Автоэксперт Житнухин провел анализ и назвал самые надежные отечественные автомобили
МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ.
Самыми надежными отечественными машинами являются модели марки Lada, сообщила "Российская газета"
со ссылкой на руководителя дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгения Житнухина.
По его словам, в числе российских моделей на рынке можно выделать Lada Granta Cross, которая отличается от стандартной Granta наличием обвеса из прочного пластика, предохраняющего эмаль от повреждений на бездорожье, высоким дорожным просветом, а также шинами, подходящими для езды по пересеченной местности.
Автоэксперт добавил, что днище Lada Granta Cross реже подвергается коррозии из-за увеличенного дорожного просвета, а амортизаторы испытывают меньшую нагрузку.
Житнухин также отметил, что в перечень самых надежных машин отечественного производства также входят Lada Niva Travel. Данная модель неприхотлива в эксплуатации и практически никогда не нуждается в дорогом ремонте. При этом она имеет существенный недостаток в виде большого расхода топлива.
Что выгоднее: свой автомобиль, каршеринг или поездки на такси
По мнению автоэксперта, в тройку лидеров также входит Lada Vesta. Он отметил, что данная модель обеспечивает высокий уровень безопасности для водителя и пассажиров. Lada Vesta также обладает дополнительными опциями комфорта, например, системами ABS, EBD, BAS, фронтальными подушками безопасности, электроприводом и обогревом зеркал, передними и задними электростеклоподъемниками.