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В ГД внесли проект, освобождающий контрактников от ответственности по УК РФ - 06.03.2024, ПРАЙМ
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В ГД внесли проект, освобождающий контрактников от ответственности по УК РФ
В ГД внесли проект, освобождающий контрактников от ответственности по УК РФ - 06.03.2024, ПРАЙМ
В ГД внесли проект, освобождающий контрактников от ответственности по УК РФ
В Госдуму внесли законопроект с изменениями в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, который предусматривает закрепление механизма освобождения от... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T16:17+0300
2024-03-06T16:20+0300
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МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. В Госдуму внесли законопроект с изменениями в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, который предусматривает закрепление механизма освобождения от уголовной ответственности лиц, заключивших контракт о прохождении воинской службы в Вооруженных силах РФ в период специальной военной операции СВО. Об этом сообщила нижняя палата парламента.Авторами законопроекта являются председатели комитетов по государственному строительству и законодательству и по обороне Павел Крашенинников и Андрей Картаполов, а также сенатор Андрей Клишас.По словам Крашенинникова, законопроект позволяет заключить контракт тем, кто находится под следствием, под судом или в отношении кого уже вынесен приговор. После заключения контракта дела подозреваемых приостанавливаются и вид наказания меняется на условный срок. При этом, если после начала службы контрактник вновь совершит преступление, то суд назначит ему наказание с учетом ранее вынесенных приговоров.Кроме того, законопроект содержит более четкую формулировку принципа добровольности вступления в ряды Вооруженных сил РФ для указанной категории лиц. "Хочу отметить, что те, кто совершил преступления по таким статьям УК РФ, как преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, терроризм, госизмена, шпионаж, а также ряд других тяжких и особо тяжких преступлений возможности заключить контракт с ВС РФ предоставлено не будет вовсе", — отметил Крашенинников.Согласно законопроекту, дальнейшее освобождение и погашение судимости будет возможно, если контрактник получит госнаграду, либо в связи с увольнением со службы по отдельным основаниям, предусмотренным Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе".
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сво, призыв на военную службу
СВО, призыв на военную службу
16:17 06.03.2024 (обновлено: 16:20 06.03.2024)
 
В ГД внесли проект, освобождающий контрактников от ответственности по УК РФ

Госдума рассмотрит проект, освобождающий от наказания контрактников в период СВО

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. В Госдуму внесли законопроект с изменениями в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, который предусматривает закрепление механизма освобождения от уголовной ответственности лиц, заключивших контракт о прохождении воинской службы в Вооруженных силах РФ в период специальной военной операции СВО. Об этом сообщила нижняя палата парламента.
Авторами законопроекта являются председатели комитетов по государственному строительству и законодательству и по обороне Павел Крашенинников и Андрей Картаполов, а также сенатор Андрей Клишас.
По словам Крашенинникова, законопроект позволяет заключить контракт тем, кто находится под следствием, под судом или в отношении кого уже вынесен приговор. После заключения контракта дела подозреваемых приостанавливаются и вид наказания меняется на условный срок. При этом, если после начала службы контрактник вновь совершит преступление, то суд назначит ему наказание с учетом ранее вынесенных приговоров.
Кроме того, законопроект содержит более четкую формулировку принципа добровольности вступления в ряды Вооруженных сил РФ для указанной категории лиц.
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"Хочу отметить, что те, кто совершил преступления по таким статьям УК РФ, как преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, терроризм, госизмена, шпионаж, а также ряд других тяжких и особо тяжких преступлений возможности заключить контракт с ВС РФ предоставлено не будет вовсе", — отметил Крашенинников.
Согласно законопроекту, дальнейшее освобождение и погашение судимости будет возможно, если контрактник получит госнаграду, либо в связи с увольнением со службы по отдельным основаниям, предусмотренным Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе".
 
СВОпризыв на военную службу
 
 
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