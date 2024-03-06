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Байден не заметит отсутствия Зеленской и Навальной, заявил Медведев - 06.03.2024, ПРАЙМ
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Байден не заметит отсутствия Зеленской и Навальной, заявил Медведев
Байден не заметит отсутствия Зеленской и Навальной, заявил Медведев - 06.03.2024, ПРАЙМ
Байден не заметит отсутствия Зеленской и Навальной, заявил Медведев
Американский лидер Джо Байден не помнит, кто такие Елена Зеленская и Юлия Навальная, при этом отказ обеих посетить его выступление в конгрессе США 7 марта... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T16:50+0300
2024-03-06T16:50+0300
дмитрий медведев
джо байден
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Американский лидер Джо Байден не помнит, кто такие Елена Зеленская и Юлия Навальная, при этом отказ обеих посетить его выступление в конгрессе США 7 марта пройдет для него незамеченным, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Издание Washington Post ранее сообщило со ссылкой на источники, что супруга Владимира Зеленского Елена отклонила приглашение посетить выступление Байдена в конгрессе 7 марта из-за дискомфорта, вызванного потенциальным присутствие на мероприятии вдовы Алексея Навального Юлии. При этом ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила приглашение вдовы Навального на выступление и заявила, что та не сможет присутствовать на данном мероприятии. "Самое прикольное в том, что дед ничего и не заметил. Он не помнит ни того, кто эти жёны/вдовы, ни того, кто их мужья", — написал зампредседателя Собвеза РФ в своем Telegram-канале и добавил, что отказ Зеленской и Навальной не помешает Байдену на следующий день "объявить нации, что он провел незабываемую ночь в прекрасной компании".
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дмитрий медведев, джо байден
Дмитрий Медведев, Джо Байден
16:50 06.03.2024
 
Байден не заметит отсутствия Зеленской и Навальной, заявил Медведев

Медведев: Байден даже не помнит, кто такие Елена Зеленская и Юлия Навальная

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВизит президента Украины В. Зеленского в США
Визит президента Украины В. Зеленского в США - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Американский лидер Джо Байден не помнит, кто такие Елена Зеленская и Юлия Навальная, при этом отказ обеих посетить его выступление в конгрессе США 7 марта пройдет для него незамеченным, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Издание Washington Post ранее сообщило со ссылкой на источники, что супруга Владимира Зеленского Елена отклонила приглашение посетить выступление Байдена в конгрессе 7 марта из-за дискомфорта, вызванного потенциальным присутствие на мероприятии вдовы Алексея Навального Юлии. При этом ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила приглашение вдовы Навального на выступление и заявила, что та не сможет присутствовать на данном мероприятии.
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"Самое прикольное в том, что дед ничего и не заметил. Он не помнит ни того, кто эти жёны/вдовы, ни того, кто их мужья", — написал зампредседателя Собвеза РФ в своем Telegram-канале и добавил, что отказ Зеленской и Навальной не помешает Байдену на следующий день "объявить нации, что он провел незабываемую ночь в прекрасной компании".
 
Дмитрий МедведевДжо Байден
 
 
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