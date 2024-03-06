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"Все быстрее и быстрее". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ - 06.03.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Все быстрее и быстрее". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ
"Все быстрее и быстрее". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ - 06.03.2024, ПРАЙМ
"Все быстрее и быстрее". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ
Вооруженные силы России все быстрее продвигаются на передовой, тем самым усиливают давление на украинские войска. Об этом заявил подполковник армии США в... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T16:57+0300
2024-03-06T16:57+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Вооруженные силы России все быстрее продвигаются на передовой, тем самым усиливают давление на украинские войска. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive. По его словам, российская сторона продолжает совершать большие рывки, а ее успехи становятся все быстрее. При этом, отметил Дэвис, ВСУ из-за проблем с мобилизацией не могут восполнить потери, а резервов для переброски сил не хватает.Америкаснкий военный добавил, что Россия наращивает применение авиационного компонента, к тому же способна проводить комбинированные операции."Они показывают все большую изощренность в том, как они проводят эти операции, и есть все основания полагать, что это продолжится", - подытожил Дэвис.Ранее представитель Госдепа Мэттью Миллер заявлял, что Киев разработал план, который поможет победить Россию. По его словам, ВСУ припасли "некие сюрпризы".
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россия, украина, сво
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, СВО
16:57 06.03.2024
 
"Все быстрее и быстрее". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ

Дэвис: ВС России совершают большие рывки, добиваясь новых успехов на Украине

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЭвакуация трофейной бронетехники из Авдеевки
Эвакуация трофейной бронетехники из Авдеевки - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2024
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Вооруженные силы России все быстрее продвигаются на передовой, тем самым усиливают давление на украинские войска. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.
По его словам, российская сторона продолжает совершать большие рывки, а ее успехи становятся все быстрее. При этом, отметил Дэвис, ВСУ из-за проблем с мобилизацией не могут восполнить потери, а резервов для переброски сил не хватает.
Америкаснкий военный добавил, что Россия наращивает применение авиационного компонента, к тому же способна проводить комбинированные операции.
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"Они показывают все большую изощренность в том, как они проводят эти операции, и есть все основания полагать, что это продолжится", - подытожил Дэвис.
Ранее представитель Госдепа Мэттью Миллер заявлял, что Киев разработал план, который поможет победить Россию. По его словам, ВСУ припасли "некие сюрпризы".
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАСВО
 
 
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