https://1prime.ru/20240306/846031163.html

Шольц заявил, что утечка не навредила отношениям с партнерами

Шольц заявил, что утечка не навредила отношениям с партнерами - 06.03.2024, ПРАЙМ

Шольц заявил, что утечка не навредила отношениям с партнерами

Утечка разговора офицеров бундесвера не может навредить отношениям Германии с союзниками, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с... | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T18:39+0300

2024-03-06T18:39+0300

2024-03-06T18:39+0300

олаф шольц

германия

утечка

военные

партнеры

союзники

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БЕРЛИН, 6 мар — ПРАЙМ. Утечка разговора офицеров бундесвера не может навредить отношениям Германии с союзниками, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с главами федеральных земель. "Я уверен, что доверие между Германией и ее союзниками и друзьями столь сильное, что то, что там случилось, на это доверие не повлияет", — ответил он. Речь канцлера транслировалась телеканалом Phoenix. Канцлер также отметил, что в рамках заседания кабмина в среду ему доложили, что все те партнеры, которых Берлин запросил по данной теме, ему ответили. Данную мысль канцлер не стал раскрывать. 1 марта главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост".Ранее глава МО Германии Борис Писториус заявил, что публикация записи разговора немецких офицеров российскими СМИ является частью информвойны, которую Россия якобы ведет против ФРГ. Чиновник добавил, что ему неизвестно о каких-либо других утечках телефонных разговоров, кроме уже опубликованной 1 марта.Писториус фактически подтвердил подлинность записи, заявив, что причиной утечки разговора стало незащищенное подключение у одного из участников конференции.Ранее экс-глава МИД Австрии руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль заявила, что утечка аудиозаписи переговоров немецких офицеров выявила непрофессионализм немецкой военной элиты и "рисует очень мрачный портрет высокопоставленных офицеров авиации, армейской элиты".

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олаф шольц, германия, утечка, военные, партнеры, союзники