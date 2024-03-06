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Решетников назвал неприемлемыми цены на отдых Сочи - 06.03.2024, ПРАЙМ
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Решетников назвал неприемлемыми цены на отдых Сочи
Решетников назвал неприемлемыми цены на отдых Сочи - 06.03.2024, ПРАЙМ
Решетников назвал неприемлемыми цены на отдых Сочи
Текущий уровень цен на отдых в Сочи пока не назвать приемлемым, надо строить больше гостиниц, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников журналистам по... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T20:11+0300
2024-03-06T21:08+0300
россия
туризм
минэкономразвития рф
максим решетников
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СОЧИ, 6 мар — ПРАЙМ. Текущий уровень цен на отдых в Сочи пока не назвать приемлемым, надо строить больше гостиниц, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников журналистам по итогам совещания по развитию юга России, которое возглавил президент РФ Владимир Путин. "Текущий уровень цен, наверное, сложно назвать приемлемым. Но в общем эту цену готовы платить. Другой момент, что делать тем, кто не готов?.. Поэтому надо строить больше гостиниц. В первую очередь это должны быть не только дорогие гостиницы, хотя они тоже нужны, для того, чтобы конкурировать с зарубежными рынками, но и гостиницы три-четыре звезды", — сказал Решетников . Он также отметил, что помимо вопроса строительства гостиничного фонда сохраняется и проблема легализации такого бизнеса. Решетников добавил, что в настоящее время существует определенная проблема с классификацией отелей, поэтому Минэкономразвития в настоящее время готовит предложения по развитию этой системы."У нас есть проблема с классификацией. Поэтому какую цену ни назови за звездочки, у нас внутри одной и той же группы, очень большая дифференциация. Очень сильный разброс", — добавил Решетников.
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россия, туризм, минэкономразвития рф, максим решетников
РОССИЯ, Туризм, Минэкономразвития РФ, Максим Решетников
20:11 06.03.2024 (обновлено: 21:08 06.03.2024)
 
Решетников назвал неприемлемыми цены на отдых Сочи

Решетников: цены на отдых в Сочи неприемлемы, нужно строить больше гостиниц

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СОЧИ, 6 мар ПРАЙМ. Текущий уровень цен на отдых в Сочи пока не назвать приемлемым, надо строить больше гостиниц, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников журналистам по итогам совещания по развитию юга России, которое возглавил президент РФ Владимир Путин.
"Текущий уровень цен, наверное, сложно назвать приемлемым. Но в общем эту цену готовы платить. Другой момент, что делать тем, кто не готов?.. Поэтому надо строить больше гостиниц. В первую очередь это должны быть не только дорогие гостиницы, хотя они тоже нужны, для того, чтобы конкурировать с зарубежными рынками, но и гостиницы три-четыре звезды", — сказал Решетников .
Он также отметил, что помимо вопроса строительства гостиничного фонда сохраняется и проблема легализации такого бизнеса.
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Решетников добавил, что в настоящее время существует определенная проблема с классификацией отелей, поэтому Минэкономразвития в настоящее время готовит предложения по развитию этой системы.
"У нас есть проблема с классификацией. Поэтому какую цену ни назови за звездочки, у нас внутри одной и той же группы, очень большая дифференциация. Очень сильный разброс", — добавил Решетников.
 
РОССИЯТуризмМинэкономразвития РФМаксим Решетников
 
 
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