https://1prime.ru/20240306/846033345.html
Решетников назвал неприемлемыми цены на отдых Сочи
Решетников назвал неприемлемыми цены на отдых Сочи - 06.03.2024, ПРАЙМ
Решетников назвал неприемлемыми цены на отдых Сочи
Текущий уровень цен на отдых в Сочи пока не назвать приемлемым, надо строить больше гостиниц, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников журналистам по... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T20:11+0300
2024-03-06T20:11+0300
2024-03-06T21:08+0300
россия
туризм
минэкономразвития рф
максим решетников
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/22/841502238_0:0:3055:1719_1920x0_80_0_0_ced96c000d34480c6b9609e72921c205.jpg
СОЧИ, 6 мар — ПРАЙМ. Текущий уровень цен на отдых в Сочи пока не назвать приемлемым, надо строить больше гостиниц, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников журналистам по итогам совещания по развитию юга России, которое возглавил президент РФ Владимир Путин. "Текущий уровень цен, наверное, сложно назвать приемлемым. Но в общем эту цену готовы платить. Другой момент, что делать тем, кто не готов?.. Поэтому надо строить больше гостиниц. В первую очередь это должны быть не только дорогие гостиницы, хотя они тоже нужны, для того, чтобы конкурировать с зарубежными рынками, но и гостиницы три-четыре звезды", — сказал Решетников . Он также отметил, что помимо вопроса строительства гостиничного фонда сохраняется и проблема легализации такого бизнеса. Решетников добавил, что в настоящее время существует определенная проблема с классификацией отелей, поэтому Минэкономразвития в настоящее время готовит предложения по развитию этой системы."У нас есть проблема с классификацией. Поэтому какую цену ни назови за звездочки, у нас внутри одной и той же группы, очень большая дифференциация. Очень сильный разброс", — добавил Решетников.
https://1prime.ru/20240229/845737334.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/22/841502238_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_4be3fdbbdf43c320c261addddcc2251b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, туризм, минэкономразвития рф, максим решетников
РОССИЯ, Туризм, Минэкономразвития РФ, Максим Решетников
Решетников назвал неприемлемыми цены на отдых Сочи
Решетников: цены на отдых в Сочи неприемлемы, нужно строить больше гостиниц
СОЧИ, 6 мар — ПРАЙМ. Текущий уровень цен на отдых в Сочи пока не назвать приемлемым, надо строить больше гостиниц, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников журналистам по итогам совещания по развитию юга России, которое возглавил президент РФ Владимир Путин.
"Текущий уровень цен, наверное, сложно назвать приемлемым. Но в общем эту цену готовы платить. Другой момент, что делать тем, кто не готов?.. Поэтому надо строить больше гостиниц. В первую очередь это должны быть не только дорогие гостиницы, хотя они тоже нужны, для того, чтобы конкурировать с зарубежными рынками, но и гостиницы три-четыре звезды", — сказал Решетников .
Он также отметил, что помимо вопроса строительства гостиничного фонда сохраняется и проблема легализации такого бизнеса.
Детский отдых в 2024 году подорожал на треть, пишут СМИ
Решетников добавил, что в настоящее время существует определенная проблема с классификацией отелей, поэтому Минэкономразвития в настоящее время готовит предложения по развитию этой системы.
"У нас есть проблема с классификацией. Поэтому какую цену ни назови за звездочки, у нас внутри одной и той же группы, очень большая дифференциация. Очень сильный разброс", — добавил Решетников.