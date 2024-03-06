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США закупят нефть для пополнения стратегического резерва

США закупят нефть для пополнения стратегического резерва - 06.03.2024, ПРАЙМ

США закупят нефть для пополнения стратегического резерва

США намерены закупить три миллиона баррелей нефти с поставкой в сентябре для пополнения стратегического резерва, говорится в документе министерства энергетики... | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T23:38+0300

2024-03-06T23:38+0300

2024-03-06T23:38+0300

сша

нефть

стратегический нефтяной резерв

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ВАШИНГТОН, 6 мар — ПРАЙМ. США намерены закупить три миллиона баррелей нефти с поставкой в сентябре для пополнения стратегического резерва, говорится в документе министерства энергетики страны. "Министерству энергетики необходимо провести закупку приблизительно трех миллионов баррелей высокосернистой сырой нефти, произведенной в Соединенных Штатах", — указано в закупочной документации. Уточняется, что поставка ожидается с 1 по 30 сентября 2024 года, и минэнерго США готово заключить более одного контракта для совокупной закупки данного объема нефти. Стратегический резерв нефти США за неделю, завершившуюся 1 марта, увеличился на 0,7 миллиона баррелей — до 360,96 миллиона баррелей, но по-прежнему остается на минимумах с 1983 года. Резерв непрерывно снижался с сентября 2021 года по начало прошлого года. В период с января по март 2023 года показатель не менялся, а затем вновь начал сокращаться. После этого, с июля по декабрь, динамика была непостоянной, а с середины декабря наблюдается непрерывный рост показателя. В 2022 году президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости.

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сша, нефть, стратегический нефтяной резерв