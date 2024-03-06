Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ прогнозирует проигрыш Байдена на праймериз на одной из территорий - 06.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240306/bayden-845988121.html
СМИ прогнозирует проигрыш Байдена на праймериз на одной из территорий
СМИ прогнозирует проигрыш Байдена на праймериз на одной из территорий - 06.03.2024, ПРАЙМ
СМИ прогнозирует проигрыш Байдена на праймериз на одной из территорий
Президент США Джо Байден проигрывает предпринимателю Джейсону Палмеру на внутрипартийных собраниях (кокусах) демократической партии на тихоокеанской территории... | 06.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-06T06:47+0300
2024-03-06T07:14+0300
сша
джо байден
праймериз
демократическая партия сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/37/842553712_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_07c357e7f4773bf0a7807b83a597b4b2.jpg
ВАШИНГТОН, 6 мар - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден проигрывает предпринимателю Джейсону Палмеру на внутрипартийных собраниях (кокусах) демократической партии на тихоокеанской территории Американское Самоа, следует из прогноза CNN. "Джейсон Палмер победит на президентских кокусах в Американском Самоа", - говорится в сообщении.Палмер, не будучи представленным в и без того скудном списке основных конкурентов действующего главы Белого дома, сумел опередить Байдена на 12 процентных пунктов.С 1980 года это первый случай, когда в Самоа проигрывает действующий президент. В 2020 году Байден тоже не смог там одержать победу, там выиграл одержал бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг.Самоа является территорией, а не штатом США, она не принимает участие во всеобщих выборах, а участвует только в праймериз.
https://1prime.ru/20240226/844502239.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/37/842553712_343:0:3072:2047_1920x0_80_0_0_6e1f555908112c0cb672e6016f24a752.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, джо байден, праймериз, демократическая партия сша
США, Джо Байден, праймериз, Демократическая партия США
06:47 06.03.2024 (обновлено: 07:14 06.03.2024)
 
СМИ прогнозирует проигрыш Байдена на праймериз на одной из территорий

CNN: Байден проигрывает партийные голосования демократов в Американском Самоа

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 6 мар - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден проигрывает предпринимателю Джейсону Палмеру на внутрипартийных собраниях (кокусах) демократической партии на тихоокеанской территории Американское Самоа, следует из прогноза CNN.
"Джейсон Палмер победит на президентских кокусах в Американском Самоа", - говорится в сообщении.
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024
Политтехнолог в США с помощью дипфейка Байдена вмешался в праймериз
26 февраля, 12:48
Палмер, не будучи представленным в и без того скудном списке основных конкурентов действующего главы Белого дома, сумел опередить Байдена на 12 процентных пунктов.
С 1980 года это первый случай, когда в Самоа проигрывает действующий президент. В 2020 году Байден тоже не смог там одержать победу, там выиграл одержал бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг.
Самоа является территорией, а не штатом США, она не принимает участие во всеобщих выборах, а участвует только в праймериз.
 
СШАДжо БайденпраймеризДемократическая партия США
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала