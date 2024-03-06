https://1prime.ru/20240306/bayden-845988121.html

СМИ прогнозирует проигрыш Байдена на праймериз на одной из территорий

СМИ прогнозирует проигрыш Байдена на праймериз на одной из территорий - 06.03.2024, ПРАЙМ

СМИ прогнозирует проигрыш Байдена на праймериз на одной из территорий

Президент США Джо Байден проигрывает предпринимателю Джейсону Палмеру на внутрипартийных собраниях (кокусах) демократической партии на тихоокеанской территории... | 06.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-06T06:47+0300

2024-03-06T06:47+0300

2024-03-06T07:14+0300

сша

джо байден

праймериз

демократическая партия сша

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ВАШИНГТОН, 6 мар - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден проигрывает предпринимателю Джейсону Палмеру на внутрипартийных собраниях (кокусах) демократической партии на тихоокеанской территории Американское Самоа, следует из прогноза CNN. "Джейсон Палмер победит на президентских кокусах в Американском Самоа", - говорится в сообщении.Палмер, не будучи представленным в и без того скудном списке основных конкурентов действующего главы Белого дома, сумел опередить Байдена на 12 процентных пунктов.С 1980 года это первый случай, когда в Самоа проигрывает действующий президент. В 2020 году Байден тоже не смог там одержать победу, там выиграл одержал бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг.Самоа является территорией, а не штатом США, она не принимает участие во всеобщих выборах, а участвует только в праймериз.

https://1prime.ru/20240226/844502239.html

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сша, джо байден, праймериз, демократическая партия сша